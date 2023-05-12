Сорокин, Улльмарк и Хеллибак – претенденты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ
Илья Сорокин номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.
Лига назвала трех голкиперов, которые претендуют на получение награды «Везина Трофи».
В список номинантов включены Илья Сорокин («Айлендерс»), Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
В прошедшем регулярном чемпионате Сорокин сыграл 62 матча (60 – как стартовый вратарь), одержал 31 победу, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,4% бросков. Также российский голкипер записал на свой счет шесть сухих игр.
Улльмарк провел 49 матчей (48 – как стартовый вратарь), одержал 40 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков. Швед сыграл на ноль два раза в регулярном чемпионате.
Хеллибак принял участие в 64 играх (64 – как стартовый вратарь), одержал 37 побед, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков. Американец сделал четыре шатаута в регулярном чемпионате.
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