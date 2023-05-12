Сорокин, Улльмарк и Хеллибак – претенденты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Бостон НХЛ Виннипег Илья Сорокин Линус Улльмарк Коннор Хеллибак Хоккей

Илья Сорокин номинирован на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

Лига назвала трех голкиперов, которые претендуют на получение награды «Везина Трофи».

В список номинантов включены Илья СорокинАйлендерс»), Линус УлльмаркБостон») и Коннор ХеллибакВиннипег»).

В прошедшем регулярном чемпионате Сорокин сыграл 62 матча (60 – как стартовый вратарь), одержал 31 победу, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,4% бросков. Также российский голкипер записал на свой счет шесть сухих игр.

Улльмарк провел 49 матчей (48 – как стартовый вратарь), одержал 40 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков. Швед сыграл на ноль два раза в регулярном чемпионате.

Хеллибак принял участие в 64 играх (64 – как стартовый вратарь), одержал 37 побед, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков. Американец сделал четыре шатаута в регулярном чемпионате.

5 комментариев

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Илья Савчук
Ульмарк хоть и меньшее кол-во матчей провел, но благодаря ему Бостон установил новый рекорд нхл, да и надежен он был, практически 94 процента шикарный результат. Поэтому считаю, швед достоин.
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Б81
Да понятно кому дадут, хоть и в плофе он крайне средне сыграл.
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Андрей Чучунков
я за Сорокина! статистика на его стороне
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Александр Максаков
Ответ Илья Савчук
Ульмарк хоть и меньшее кол-во матчей провел, но благодаря ему Бостон установил новый рекорд нхл, да и надежен он был, практически 94 процента шикарный результат. Поэтому считаю, швед достоин.
теперь уже и не понятно, может это он своей статистикой обязан всей остальной команде
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