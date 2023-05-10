Ничья «Реала» и «Ман Сити», 500+ млн евро для Месси в Саудовской Аравии, 850 тысяч Fan ID, 5 млн премиальных игрокам «Зенита», «Россия 25» победила Беларусь и другие новости

1. «Реал» и «Манчестер Сити» выдали огненную ничью в первом полуфинале Лиги чемпионов – 1:1. Винисиус забил первым же ударом «Мадрида», но во втором тайме счет сравнял Кевин де Брюйне, признанный лучшим игроком матча. «Горожане» продлили серию без поражений, а «Мадрид» опять не смог выиграть. Гвардиола в этом матче не сделал ни одной замены.

Не обошлось без спорного решения судей: мяч перед голом де Брюйне вышел за пределы поля. Однако экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес по фактам объяснил, почему судьи сработали правильно. Ответная игра – 17 мая.

2. Месси все настойчивее отправляют в Саудовскую Аравию: по данным АFP, трансфер уже согласован. Неназванный клуб готов платить Лео 500+ млн евро в год, сам игрок дал устное согласие. Правда, отец аргентинца пока просит не торопить события, также в Саудовскую Аравию не хочет переезжать жена Лионеля.

3. Министерство цифрового развития отчиталось, что уже 850 тысяч человек получили Fan ID.

4. Игроки стартового состава «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком». По мнению депутата Свищева, эти деньги стоило направить на развитие детского спорта, а Дмитрий Булыкин вспомнил, что в «Аяксе» за чемпионство он получил в 10 раз больше.

5. «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1) в 4-м матче в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной». Роман Ротенберг заявил, что обе команды достойны играть на ЧМ, и похвалил своих игроков – «настоящих патриотов страны». Владислав Третьяк добавил, что 9 мая сборная всегда играет только на победу.

6. НХЛ. Кубок Стэнли. «Каролина» разгромила «Нью-Джерси» (6:1, 3-1) и в шаге от выхода в финал Востока. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сиэтлом» (2-2) после победы (6:3) в 4-м матче.

7. Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам.

8. НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 33+7 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон», «Денвер» против «Финикса».

9. Вероника Степанова посетила Парад Победы на Красной площади: «Сегодня я увидела настоящую элиту страны».

10. Легенда «Барселоны» Серджи Бускетс решил покинуть клуб по завершении сезона. Легенда «Баварии» Томас Мюллер тоже всерьез задумался о смене команды летом.

11. «Зенит» заработал 150 млн рублей в матче со «Спартаком» – это рекорд для петербургского клуба.

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Навка о Дне Победы: «Бог судья тем, кто стирает и искажает память о подвигах своих предков. А мы помним и гордимся!»

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Зиньковский об арбитрах матча с «Зенитом»: «Мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу»

Романцев о Великой Отечественной войне: «Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же»

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