Российские фехтовальщики, допущенные к международным соревнованиям, не будут выступать на этих турнирах

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Р-Спорт Фехтование

Получившие допуск FIE российские фехтовальщики не будут участвовать в международных стартах.

Об это заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Нет, не будут (уже получившие допуск участвовать в международных соревнованиях)», – сказал Мамедов.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. 

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42 комментария

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Алексей Карин
Правильное решение
+40
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Marky777
Ответ Варлампий Варлампий
Мамед сразу за всех ответил или каждый спортсмен будет сам принимать решение?
Что спортсмен без денег может решить? Не смеши
+15
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Россия будет свободной
у них воинские звания - из строя они не выйдут
+10
-2
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dpv
Ответ Варлампий Варлампий
А кто такой Мамед? Дармоед, поставленный распределять бюджетные потоки в федерации фехтования. Может деньги на участие выделены, а он себе забрал и за всех ответил, что никуда не едем. Проверять надо первым делом этого Мамеда, чем владеет, на чем ездит. А то таких много, оклад 100 тысяч, а ездит на ровере за 20 лямов
Так и есть
+6
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krolik213
Ответ Russ Ivan
Всё верно, один за всех и все за одного...
Какой бред. Почему нельзя дать возможность молодым и не очень опытным выступить. Они конечно близки к мушкетерам, по оружию, но девиз для спортсменов какой-то дебильный, прямо скажем. Наоборот, нет бы предоставить этот шанс для получения опыта, они просто все отказались, потому что что? Потому что Д’Артаньяны?
+14
-8
+6
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Павел Мельников
Ответ ks-1993
Ну и верно. Ехать должны топы и лидеры Отправлять, чтобы еще потешались нафиг не надо
Фехтование - один из олимпийских видов спорта, где россияне регулярно берут золотые медали.
+4
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Варлампий Варлампий
Ответ Marky777
Что спортсмен без денег может решить? Не смеши
А кто такой Мамед? Дармоед, поставленный распределять бюджетные потоки в федерации фехтования. Может деньги на участие выделены, а он себе забрал и за всех ответил, что никуда не едем. Проверять надо первым делом этого Мамеда, чем владеет, на чем ездит. А то таких много, оклад 100 тысяч, а ездит на ровере за 20 лямов
+14
-12
+2
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Bleffinho
Ответ Konstantin_ZV
Почему? Мнение спортсменов учли?
Спортсмены могут делать что угодно, когда за свой счёт выросли, выучились и выступают. Пример теннисистов в этом случае достаточно хорош
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catcher69
Ответ Зубы Дзюбы
Вот интересно мнение самих спортсменов на это услышать
уверен что они всецело поддерживают решение федерации...
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Светлов
Пусть молодые поедут и всем нос утрут. Или слабо?
Пусть у американцев, англичан, поляков, немцев и прочих молодые поедут, а лидеры нет. Слабо? Что за ущербная логика. Нам указывают что ваши сильнейшие спортсмены ехать не должны. А для чего тогда спорт?
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anatol&#8242;
Ответ Lordk
Т.е. допущенным фехтовальщикам запретила выступать собственная федерация? Я все верно прочитал? А это вообще разрешено в фехтовании такое? Там нет дисквалификации федерации за подобное поведение?
Так прямого запрета может и не быть, просто не профинансируют. Много кто без медальных шансов готов поехать за свои, и даже не просто поехать, а и проводить подготовку? С другой стороны, если настаивают на статусе нейтральных, то в принципе не должны прямо относиться к какой-либо спортивной федерации РФ. Соответственно о какой дисквалификации можно в принципе говорить?
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Павел Светлов
Ответ Андрей Балабаев
Не пускают сильнейших. Что тут непонятного? Они изощрённо издеваются. Можно было бы сразу всех отстранить тогда. Но так им неинтересно. Хотят поиздеваться и допустить тех кто шансов на медали не имеет. Нам нужны такие соревнования с заведомо проигрышными условиями?
Пусть молодые поедут и всем нос утрут. Или слабо?
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Александр Колодин
Ответ Konstantin_ZV
Почему? Мнение спортсменов учли?
А когда спрашивали мнение спортсменов?
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Алексей Куликов
Ответ Андрей Балабаев
И это абсолютно правильно. Наших чемпионов не пускают. В этом и цель сильнейших не допустить и издеваться над приехавшими
Так почему не дать возможность ехать другим, кого пускают?
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Андрей Балабаев
Ответ Lordk
Т.е. допущенным фехтовальщикам запретила выступать собственная федерация? Я все верно прочитал? А это вообще разрешено в фехтовании такое? Там нет дисквалификации федерации за подобное поведение?
И это абсолютно правильно. Наших чемпионов не пускают. В этом и цель сильнейших не допустить и издеваться над приехавшими
+12
-11
+1
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Bleffinho
Ответ Алексей Куликов
замечательно, опять рушим карьеры и жизни людям, неважно, что человек всю жизнь тренировался, чтобы быть лучшим, стал лучшим, а его потолок это кубок России в Сыктывкаре.
Мы рушим? может те, кто списки угодных и неугодных составляет, рушит?
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Russ Ivan
Ответ krolik213
Какой бред. Почему нельзя дать возможность молодым и не очень опытным выступить. Они конечно близки к мушкетерам, по оружию, но девиз для спортсменов какой-то дебильный, прямо скажем. Наоборот, нет бы предоставить этот шанс для получения опыта, они просто все отказались, потому что что? Потому что Д’Артаньяны?
Перспективных ребят тоже отцепили, см. новость ниже!
+5
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EPI
Ответ selso99
Комментарий удален пользователем
Как-то с логикой у вас не очень.
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Андрей Балабаев
Ответ Алексей Куликов
замечательно, опять рушим карьеры и жизни людям, неважно, что человек всю жизнь тренировался, чтобы быть лучшим, стал лучшим, а его потолок это кубок России в Сыктывкаре.
Так мок и рушит
+1
-1
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ks-1993
Ответ krolik213
Какой бред. Почему нельзя дать возможность молодым и не очень опытным выступить. Они конечно близки к мушкетерам, по оружию, но девиз для спортсменов какой-то дебильный, прямо скажем. Наоборот, нет бы предоставить этот шанс для получения опыта, они просто все отказались, потому что что? Потому что Д’Артаньяны?
Наверно потому, что будут идти укоры, что все равно Россия есть, что нет, результаты одинаковые с такими спортсменами. А когда поедут Егорян, Великая и Позднякова и будут в Топ-5 на каждом этапе КМ, то будет другой резонанс
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uralets46
Инна Васильевна Дериглазова допущена?
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Konstantin_ZV
Почему? Мнение спортсменов учли?
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Atsuktuvas
Надо было идти в дзюдо, ребята - там хоть часть выпустили...
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uralets46
Ответ Варлампий Варлампий
А кто такой Мамед? Дармоед, поставленный распределять бюджетные потоки в федерации фехтования. Может деньги на участие выделены, а он себе забрал и за всех ответил, что никуда не едем. Проверять надо первым делом этого Мамеда, чем владеет, на чем ездит. А то таких много, оклад 100 тысяч, а ездит на ровере за 20 лямов
А кто такой Варлампий Варлампий?
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unknownman
Ответ Варлампий Варлампий
Мамед сразу за всех ответил или каждый спортсмен будет сам принимать решение?
До этого он объяснял, что по факту никого из наших не приглашают на соревнования
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