Российские фехтовальщики, допущенные к международным соревнованиям, не будут выступать на этих турнирах
Получившие допуск FIE российские фехтовальщики не будут участвовать в международных стартах.
Об это заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
«Нет, не будут (уже получившие допуск участвовать в международных соревнованиях)», – сказал Мамедов.
Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
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