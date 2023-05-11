ЭСК РФС признает верными решения Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» (Sport24)
ЭСК РФС поддержит решения Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак».
Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. Москвичи обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода этого матча.
Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.
По информации Sport24, ЭСК РФС собирается поддержать Павла Кукуяна. По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был неакцентированным, контакт недостаточным.
Решение не отменять гол Андрея Мостового тоже будет признано верным, поскольку фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки.
Заседание ЭСК РФС проходит сегодня.
я просто оставлю это здесь. особенно классный самый залайканный коммент под новостью
Контакт с игроком команды противника, препятствующий дальнейшему продвижению игрока или лишения его возможности произвести дальнейшие действия считается нарушением.
Если при это игрок, против которого были нарушены правила, не производил умышленные действия направленные на увеличение шансов нарушения против него.
Такой контакт должен быть наказан согласно правилам.
"Недостаточность контакта" может рассматриваться лишь в степени наказания - желтая, красная карточки или без карточек.
А акцентированный это когда демонстративно так размахиваешься, и прямо перед судьей прыгаешь на ногу сопернику. И еще пальцем показываешь - видел, как я его?
Но даже такое нарушение игроками Зенита было бы "не замечено".
В кубке в штрафной Тюкавину тоже "неакцентированно" саданули.
Зато с Факелом, когда Пруцев еле коснулся бороды воронежца, сразу побежали смотреть ВАР и определили аж удар в горло. Как раз с формулировкой, что "был факт касания, а силу мы знать не может".
Как выясняется, зениту можно касаться и даже наступать на соперников, если неакцентированно, а это почти всегда.
Посмотрите вчерашнюю игру ЛЧ и уровень борьбы или любой матч в Англии... Все играют в футбол и только спартаковцы думают, что попали на детский утренник в балетную школу.
Творят что хотят газпромовские, но ничего, и на вас найдётся управа
Никакой последовательности и единообразия. Это прям бесит.
Если бы также наступили на Малкома судьи бы нарушение разглядели и за такой же наступ был бы поставлен пенальти в ворота Спартака.
Тот же самый ЭСК поддержал бы это решение.
Вот так всё это и работает.
А потом новоявленные двухзвёздочные будут говорить о том, что "Судьи в пользу зенита не ошибаются--решения ЭСК тому доказательство"
Тогда как в реальности регулярно случаются моменты, когда при контактах, например, с помощью рук, атакующий игрок останавливается, рассчитывая на фол. Т.е. как бы его дальнейшему продвижению воспрепятствовали. Но судья даёт сигнал продолжать игру, так как считает это воспрепятствование недостаточным. Так что достаточность и акцентированность контакта всегда и везде является фактором оценки борьбы на предмет совершенного нарушения правил. Вчерашнее падение Лаутаро в ЛЧ можно вспомнить и вердикт судьи после просмотра ВАР.