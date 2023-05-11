ЭСК РФС признает верными решения Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» (Sport24)

ЭСК РФС поддержит решения Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак».

Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир . Москвичи обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода этого матча.

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала наступил на ногу в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул в центре поля.

По информации Sport24, ЭСК РФС собирается поддержать Павла Кукуяна. По мнению комиссии, пенальти в ворота « » не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был неакцентированным, контакт недостаточным.

Решение не отменять гол Андрея Мостового тоже будет признано верным, поскольку фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки.

Заседание ЭСК РФС проходит сегодня.