ЭСК РФС признает верными решения Кукуяна не назначать пенальти в пользу «Спартака» из-за «неакцентированного наступа» и засчитать гол «Зенита» (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян ЭСК РФС Роберт Ренан Футбол

ЭСК РФС поддержит решения Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак».

Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. Москвичи обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода этого матча. 

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

По информации Sport24, ЭСК РФС собирается поддержать Павла Кукуяна. По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был неакцентированным, контакт недостаточным.

Решение не отменять гол Андрея Мостового тоже будет признано верным, поскольку фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки.

Заседание ЭСК РФС проходит сегодня. 

Материалы по теме

167 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
https://www.sports.ru/football/1088819410.html?sl=1
я просто оставлю это здесь. особенно классный самый залайканный коммент под новостью
+104
-56
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ LokoKa1ser92
человек почти три года ждал эту ситуацию, чтобы самоутвердиться. Заслуживает как плюса, так и сочувствия
Месть это блюдо, которое подают холодным)
+48
-15
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akmor
"Контакт недостаточным для нарушения" – нет такого понятия.

Контакт с игроком команды противника, препятствующий дальнейшему продвижению игрока или лишения его возможности произвести дальнейшие действия считается нарушением.

Если при это игрок, против которого были нарушены правила, не производил умышленные действия направленные на увеличение шансов нарушения против него.

Такой контакт должен быть наказан согласно правилам.

"Недостаточность контакта" может рассматриваться лишь в степени наказания - желтая, красная карточки или без карточек.
+57
-25
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek_rabona
От создателей крови не было значит не фол.
+37
-12
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pogbadrogba
Срочно на чаепитие
+57
-35
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Неакцентированный наступ?
А акцентированный это когда демонстративно так размахиваешься, и прямо перед судьей прыгаешь на ногу сопернику. И еще пальцем показываешь - видел, как я его?
Но даже такое нарушение игроками Зенита было бы "не замечено".
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magico!
клоуны-то какие. неакцентированный наступ.
В кубке в штрафной Тюкавину тоже "неакцентированно" саданули.
Зато с Факелом, когда Пруцев еле коснулся бороды воронежца, сразу побежали смотреть ВАР и определили аж удар в горло. Как раз с формулировкой, что "был факт касания, а силу мы знать не может".
Как выясняется, зениту можно касаться и даже наступать на соперников, если неакцентированно, а это почти всегда.
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Mihail0910
Ахахаха, может Миллер сам будет судить матчи зенита и Спартака в Питере, чисто по приколу и со своей вип-ложи, все равно эффект тот же будет. Творят что хотят газпромовские, но ничего, и на вас найдётся управа
он будет как Цезарь)) в случаи спорного момента, камера наводится на Миллера и он будет показывать жестами , что и как трактовать
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
Ответ Unnamed80
ЭСК РФС ввело в мировой футбол новый вид отбора мяча защитником. Неакцентированный наступ.
оно ввело его ещё 3 года назад, когда в матче с локо на азмуне не поставили точно такой же пендаль
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
Так ко бы сомневался. ЭСК признала очевидное.
Посмотрите вчерашнюю игру ЛЧ и уровень борьбы или любой матч в Англии... Все играют в футбол и только спартаковцы думают, что попали на детский утренник в балетную школу.
+42
-36
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihail0910
Ахахаха, может Миллер сам будет судить матчи зенита и Спартака в Питере, чисто по приколу и со своей вип-ложи, все равно эффект тот же будет.
Творят что хотят газпромовские, но ничего, и на вас найдётся управа
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ CherenkovF
Так ко бы сомневался. ЭСК признала очевидное. Посмотрите вчерашнюю игру ЛЧ и уровень борьбы или любой матч в Англии... Все играют в футбол и только спартаковцы думают, что попали на детский утренник в балетную школу.
А с каких пор АПЛ - мерило судейства? Там недавно Жота Скиппу шипаму голову разбил, всем было плевать. Там такие же позорники со свистками и вечные недовольства арбитрами.
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Magico!
клоуны-то какие. неакцентированный наступ. В кубке в штрафной Тюкавину тоже "неакцентированно" саданули. Зато с Факелом, когда Пруцев еле коснулся бороды воронежца, сразу побежали смотреть ВАР и определили аж удар в горло. Как раз с формулировкой, что "был факт касания, а силу мы знать не может". Как выясняется, зениту можно касаться и даже наступать на соперников, если неакцентированно, а это почти всегда.
Так и есть. Они свои формулировки меняют как курица без головы.
Никакой последовательности и единообразия. Это прям бесит.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihail0910
Ответ Новый тренер ФК Спартак
он будет как Цезарь)) в случаи спорного момента, камера наводится на Миллера и он будет показывать жестами , что и как трактовать
Гиннер в свое время допоказывался и без пальца остался😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
если за матч премиальные такие, с губой то мимо никто не прошел
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Да там вообще никакого наступа не было, микроконтакт носком бутсы. Наступ - это когда шипами по ноге. Никакого пенальти и близко не было. Контакты Кузяева и Зобнина туда и обратно вообще смешно)))
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Возв
Напомните, плз, это же ЭСК подтвердил правильность назначения пенальти в ворота Спартака, после того как мяч попал в "руку" Мозеса? Даже картинку красиво подфотошопили.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
Миллер уже выдал премиальные , поэтому ЭКС РФС некуда деваться .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Кто бы сомневался.
Если бы также наступили на Малкома судьи бы нарушение разглядели и за такой же наступ был бы поставлен пенальти в ворота Спартака.
Тот же самый ЭСК поддержал бы это решение.
Вот так всё это и работает.
А потом новоявленные двухзвёздочные будут говорить о том, что "Судьи в пользу зенита не ошибаются--решения ЭСК тому доказательство"
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Сергей Фетисов
А другого и не стоило ожидать.Ведь перед ЭСК эксперты всех убеждали ,что не было пенальти.Ну а нарушение на Зобнине мелочи...Зениту такие не считают.
Как насчёт удара Зобнина в колено Мостовому?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lemming
Ответ pogbadrogba
Срочно на чаепитие
Пора сниматься с чемпа.
+24
-22
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Ответ юра георгиевский
Я смотрел весь матч, незамеченных нарушений не заметил.
перед просмотрм матча голубые очки рекомендуется снимать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Unnamed80
ЭСК РФС ввело в мировой футбол новый вид отбора мяча защитником. Неакцентированный наступ.
А как же «нет крови - нет нарушения»?:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Akmor
"Контакт недостаточным для нарушения" – нет такого понятия. Контакт с игроком команды противника, препятствующий дальнейшему продвижению игрока или лишения его возможности произвести дальнейшие действия считается нарушением. Если при это игрок, против которого были нарушены правила, не производил умышленные действия направленные на увеличение шансов нарушения против него. Такой контакт должен быть наказан согласно правилам. "Недостаточность контакта" может рассматриваться лишь в степени наказания - желтая, красная карточки или без карточек.
Что это за чушь? Откуда эти левые измышления? По твоему описанию выходит, что игроку достаточно просто упасть, почувствовав любое касание, чтобы заработать штрафной. Ведь продвижение остановлено.

Тогда как в реальности регулярно случаются моменты, когда при контактах, например, с помощью рук, атакующий игрок останавливается, рассчитывая на фол. Т.е. как бы его дальнейшему продвижению воспрепятствовали. Но судья даёт сигнал продолжать игру, так как считает это воспрепятствование недостаточным. Так что достаточность и акцентированность контакта всегда и везде является фактором оценки борьбы на предмет совершенного нарушения правил. Вчерашнее падение Лаутаро в ЛЧ можно вспомнить и вердикт судьи после просмотра ВАР.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Для Заремы это шок! Ждите скоро разразится.
+19
-17
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий