Ирина Винер: «Нас дискриминируют и хотят причислить к бомжам. Давайте сделаем свою альтернативную Олимпиаду»

Ирина Винер заявила, что России и ее партнерам нужно создать альтернативные Олимпийские игры.

«Надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам. Но, с другой стороны, нам дали возможность сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали регионы, а у нас их 80 с лишним, поэтому у нас 80 с лишним прекрасных команд, и никакого запрета на это нет.

У детей появился стимул, они соревнуются на самом высоком уровне, на наших площадках проходят чемпионаты мира. В какой-то степени эти санкции нам даже помогли развивать наши соревнования и наших спортсменов, поэтому нам нужно перестроиться на взаимодействие со странами ШОС, БРИКС. Это очень сильные организации, с которыми нужно договариваться, пускать друг к другу сильнейших спортсменов.

Давайте сделаем свою лигу наподобие НХЛ, КХЛ, будем выступать клубами и сделаем свою альтернативную Олимпиаду.

В художественной гимнастике мы были абсолютными лидерами на протяжении 25 лет, у нас 51 медаль Олимпийских игр и 462 награды чемпионатов мира и Европы. Это была серьезная заявка для международной федерации, которая уже давно решила изменить эту тенденцию, но у них ничего не получалось долгое время, а получилось все-таки на Играх в Токио.

Им было неудобно, что на пьедестале всегда Россия, и наша страна была, есть и всегда будет мишенью для разговоров, потому что в международных кругах есть мнение, что Россию надо поставить на место. Но без конкуренции нет смысла, и Олимпийские игры их теряют. Без сильнейших девиз Пьера де Кубертена уже не действует, а нет девиза – нет Олимпиады», – сказала Винер в ходе Петербургского международного юридического форума.

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