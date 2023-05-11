Лопес – о Евлоеве: «Я удивился, что Мовсар не сдался, но мы знаем, какие эти русские»

Боец UFC Диего Лопес впечатлен характером Мовсара Евлоева.

«Я был близок к победе, когда использовал прием коленом. Мне не хватило 20-30 секунд. Чувствовал, как его колено треснуло и растянулось.

Я удивился, что Евлоев не сдался, но мы знаем, какие эти русские. Они не любят сдаваться, особенно, если не делали этого раньше. У них сильный характер. Был уверен, что Мовсар сейчас постучит по мне, но он не сделал этого.

У меня есть контракт с UFC – я счастлив. Этот бой мотивирует меня в дальнейшем», – заявил боец UFC в полулегкой весовой категории Диего Лопес.

Отметим, что Лопес получит бонус за победу, несмотря на поражение в поединке с Евлоевым. Это решение принял лично президент UFC Дана Уайт.

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