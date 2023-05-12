«Каролина» вышла в финал Востока во 2-й раз за 5 сезонов. В истории клуба – в 5-й

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» вышла в финал Востока во 2-й раз за 5 сезонов.

«Харрикейнс» прошли «Нью-Джерси» (4-1, 3:2 ОТ в пятом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли. 

Команда проводит 5-й сезон под руководством Рода Бринд’Амора.

Она уже выходила в финал конференции в первом сезоне после его назначения главным тренером (2018/19, проиграла «Бостону», 0-4).

Этот финал Востока станет 5-м в истории клуба и франшизы. Ранее команда также выходила туда в 2002 (вышла в главный финал, где уступила «Детройту»), 2006 (выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон») и 2009 годах. 

Соперником «Каролины» в серии за выход в финал Кубка Стэнли будет победитель серии «Торонто» – «Флорида» (1-3 после четырех игр). 

8 комментариев

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Шлёма Презерман
Ответ Джон Мщузавсех
Опа, чо за эдмонтон в 2006м, там же между Грецки и Маком была бездна.
на Пронгере выехали. Как только он уехал оттуда, все посыпалось. Ну и Ролосон в 35 выдал перфоманс всей жизни.
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+2
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Джон Мщузавсех
Опа, чо за эдмонтон в 2006м, там же между Грецки и Маком была бездна.
0
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0
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Шлёма Презерман
переезд из Хартфорда определенно пошел на пользу. Хоть Роли и считается провинциальной дырой сродни Коламбусу, не все дыры одинаковы.
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Андрей Еремушкин
Молодые, дерзкие и быстрые!!! Удачи в финале конференции!
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Александр Балабанов
Ответ Джон Мщузавсех
Опа, чо за эдмонтон в 2006м, там же между Грецки и Маком была бездна.
Там был Пизани
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Тони тёмный ужас
Ответ Джон Мщузавсех
Опа, чо за эдмонтон в 2006м, там же между Грецки и Маком была бездна.
Ещё был Пронгер
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Марсель Объелся
Ответ Шлёма Презерман
переезд из Хартфорда определенно пошел на пользу. Хоть Роли и считается провинциальной дырой сродни Коламбусу, не все дыры одинаковы.
Роли и его агломерация одно из лучших мест для жизни в США во всех рейтингах, к чему этот бред про дыру?
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