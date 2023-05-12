«Каролина» вышла в финал Востока во 2-й раз за 5 сезонов. В истории клуба – в 5-й

«Каролина» вышла в финал Востока во 2-й раз за 5 сезонов.

«Харрикейнс» прошли « » (4-1, 3:2 ОТ в пятом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда проводит 5-й сезон под руководством Рода Бринд’Амора.

Она уже выходила в финал конференции в первом сезоне после его назначения главным тренером (2018/19, проиграла «Бостону», 0-4).

Этот финал Востока станет 5-м в истории клуба и франшизы. Ранее команда также выходила туда в 2002 (вышла в главный финал, где уступила «Детройту»), 2006 (выиграла , победив «Эдмонтон») и 2009 годах.

Соперником «Каролины» в серии за выход в финал Кубка Стэнли будет победитель серии «Торонто» – «Флорида» (1-3 после четырех игр).