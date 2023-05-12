Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспордяков из-за выборов в Турции. УЕФА отправил запрос Португальской федерации (Daily Mail)

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Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции.

В 2023 году финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Однако из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая, УЕФА опасается возможных нарушений общественного порядка.

По информации журналиста Daily Mail Мэтта Хьюза, организация направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Сообщается, что УЕФА считает перенос финала Лиги чемпионов нежелательным, поскольку финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула дважды – в 2020 и 2021 году – из-за пандемии коронавируса. Однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2).

Неужели финал ЛЧ перенесут четвертый раз подряд? Есть риски из-за выборов, где Эрдоган уже не фаворит

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37 комментариев

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pit4er
Из Стамбула стоит перенести финал только потому, что там стадион вообще не для просмотра футбола. Трибуны от поля в километре из-за беговых дорожек
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Эрик Оганезов
Ответ Dark.Babysitter
Перенесите уж тогда в США. Там то тишина и спокойствие.
нормально ты приплел
+13
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Водяра
Эрдогана пора свергнуть конечно как и нашего деда.
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fjsfd
3 раз Португалия может принять финал ЛЧ за 10 лет...
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Андрей Хенто
Ответ Deni Magician
Это потому что, Ливерпуля там не будет)))
Судя по первой игре и Милана там тоже не будет.
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Deni Magician
Это потому что, Ливерпуля там не будет)))
+5
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Jack & Daniels
Популизм) люди которые назначали финал на это время и в этом месте не знали что будут выборы?)
+2
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Deni Magician
Ответ Андрей Хенто
Судя по первой игре и Милана там тоже не будет.
Шанс все таки у них есть!
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Дмитрий Васин
Сколько раз уже из Стамбула переносили? Проклятый финал какой-то...
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Фран
А в прошлом финале ЛЧ, который перенесли, как обстояли дела с беспорядками? Турция уже тоже не такая Европа, как надо, для катараского холуя? Там то в чём проблема?
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Burel
Ответ Водяра
Эрдогана пора свергнуть конечно как и нашего деда.
тогда и зенит вернётся в первую лигу
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Ответ Водяра
Эрдогана пора свергнуть конечно как и нашего деда.
Начни с Эрдогана. Тогда и мы возьмёмся.
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RobertR
Ответ Jack & Daniels
Популизм) люди которые назначали финал на это время и в этом месте не знали что будут выборы?)
ЭрДог перенес на пораньше
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ArtemEgs
Ответ fjsfd
3 раз Португалия может принять финал ЛЧ за 10 лет...
Португалия в таком случае примет в 4 раз (помимо трех финалов в Лиссабоне был еще финал 2021 в Порту)
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Ответ llolishe
Судья Диаш-ну не зря я стараюсь протащить своих братишек Диаша и Бернарду засчитывая голы после того как мяч вышел в аут
Вы, сражаясь с каталонскими, стали почти неотличимы.
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Рагим Гиримов
Ответ Dark.Babysitter
Перенесите уж тогда в США. Там то тишина и спокойствие.
каково жить без мозга?
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гилберт
Там будет жесть.
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Ответ Игорь Новиков
Суперкубок УЕФА проводила на стадионах 10-15 тысяч. Финал еврокубка вряд ли на таком маленьком проведут. В Эстонии никогда и не было больших стадионов. Футбол не на первом месте по популярности, страна маленькая.
Я не интересовался, но какова была вместимость на первом финале ЛК
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Игорь Новиков
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Финал ЛК выше Суперкубка? Что вы сделали со своими стадионами?
Суперкубок УЕФА проводила на стадионах 10-15 тысяч. Финал еврокубка вряд ли на таком маленьком проведут.

В Эстонии никогда и не было больших стадионов. Футбол не на первом месте по популярности, страна маленькая.
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Ответ Игорь Новиков
В Таллине был матч за Суперкубок Европы. Финал ЛК вряд ли состоится, нет таких стадионов.
Финал ЛК выше Суперкубка? Что вы сделали со своими стадионами?
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Анатолий Дмитриевич
а чего не в Париж? в прошло году же идеально провели
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Игорь Новиков
Ответ Log in
Жди финала ЛК в Таллине
В Таллине был матч за Суперкубок Европы. Финал ЛК вряд ли состоится, нет таких стадионов.
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Romuliq
Ответ Зизуха
Вы Питеру должны финал
напомни, почему отобрали право проведения?)
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Ответ Игорь Новиков
Лет через 25, дай Бог. Хотелось бы быстрее, но верится с трудом.
Жди финала ЛК в Таллине
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Игорь Новиков
Ответ Зизуха
Вы Питеру должны финал
Лет через 25, дай Бог. Хотелось бы быстрее, но верится с трудом.
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