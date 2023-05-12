Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции.

В 2023 году финал турнира должен пройти 10 июня на в Стамбуле.

Однако из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая, опасается возможных нарушений общественного порядка.

По информации журналиста Daily Mail Мэтта Хьюза, организация направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на « » в Лиссабоне.

Сообщается, что УЕФА считает перенос финала нежелательным, поскольку финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула дважды – в 2020 и 2021 году – из-за пандемии коронавируса. Однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности.

В первом полуфинале Лиги чемпионов « » сыграл вничью с « » (1:1), а « » уступил « » (0:2).

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