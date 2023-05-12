Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспордяков из-за выборов в Турции. УЕФА отправил запрос Португальской федерации (Daily Mail)
Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции.
В 2023 году финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
Однако из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая, УЕФА опасается возможных нарушений общественного порядка.
По информации журналиста Daily Mail Мэтта Хьюза, организация направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
Сообщается, что УЕФА считает перенос финала Лиги чемпионов нежелательным, поскольку финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула дважды – в 2020 и 2021 году – из-за пандемии коронавируса. Однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности.
В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2).
Неужели финал ЛЧ перенесут четвертый раз подряд? Есть риски из-за выборов, где Эрдоган уже не фаворит
В Эстонии никогда и не было больших стадионов. Футбол не на первом месте по популярности, страна маленькая.