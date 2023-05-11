НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» примет «Бостон» в 6-м матче, «Финикс» – «Денвер»
Сегодня в НБА состоятся шестые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.
«Филадельфия» на своей площадке попытается завершить серию с «Бостоном» (3-2). «Финикс» дома постарается продлить противостояние с «Денвером» (2-3).
НБА
Второй раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 12 мая, 02.30, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 12 мая, 05.00, «Footprint Center»
«Денвер» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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