НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» примет «Бостон» в 6-м матче, «Финикс» – «Денвер»

Теги результаты Бостон Денвер Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся шестые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

«Филадельфия» на своей площадке попытается завершить серию с «Бостоном» (3-2). «Финикс» дома постарается продлить противостояние с «Денвером» (2-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестые матчи

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
12 мая, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 3-2

Финикс – Денвер
Дата проведения
12 мая, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев

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Temer
Пора закрывать серии
+10
-3
+7
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Инстаграм Любовь
Фила была в Game 4 в 0.3 секунды от практически обеспеченной рыбалки, а теперь дома может закрывать серию с главным фаворитом НБА и выйти в финал конфы. Давайте притопим за Бороду, который в этой серии на своих двух клатчах удержал команду в игре и который имеет большие шансы наконец взять заветный кубок и увеличить свое наследие до максимума
+4
0
+4
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badaboom
Ничего на свете лучше нету,
Чем плей-оффку зырить до рассвета.
Для срачей не ищем мы предлоги,
Нам на ветке дороги поджоги!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла

Джоэля Эмбиида не забудем,
Флоп и слезки он приносит людям.
"MVP" неловкие проходы
Не заменят нам триплов Николы!
La-la-la-la-la-la

Наш ковер — трехлистников поляна.
Букер и Кешан — Левиафаны.
Бороды степбеки кружевные
Ждем в ПО зарубы мировые!
+4
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Рома Шторкин
Денвер сегодня закрывает.Никола тащщщщщиииии!!!!
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Вадим flanec
Ответ Temer
Пора закрывать серии
Только не в Финиксе.
+2
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Вадим flanec
Ответ badaboom
Ничего на свете лучше нету, Чем плей-оффку зырить до рассвета. Для срачей не ищем мы предлоги, Нам на ветке дороги поджоги! Ла-ла-ла-ла-ла-ла Джоэля Эмбиида не забудем, Флоп и слезки он приносит людям. "MVP" неловкие проходы Не заменят нам триплов Николы! La-la-la-la-la-la Наш ковер — трехлистников поляна. Букер и Кешан — Левиафаны. Бороды степбеки кружевные Ждем в ПО зарубы мировые!
Всяко лучше простыней 👍
+2
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Донован хозяин НБА
За 3-3 и огненные 7 матчи
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