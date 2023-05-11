НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Филадельфия» примет «Бостон» в 6-м матче, «Финикс» – «Денвер»

Сегодня в НБА состоятся шестые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

«Филадельфия» на своей площадке попытается завершить серию с « » (3-2). « » дома постарается продлить противостояние с « » (2-3).

НБА

Второй раунд

Шестые матчи

« » ведет в серии – 3-2



«Денвер» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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