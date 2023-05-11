Олимпийские чемпионки Великая, Егорян, Позднякова не допущены к международным соревнованиям

FIE не допустила к участию в соревнованиях Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Об этом рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Международная федерация фехтования прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, – знакомых миру фамилий в нем нет.

Нет Поздняковой, , , (Ольги) Никитиной, (Камиля) Ибрагимова, (Вениамина) Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», – сказал Мамедов.