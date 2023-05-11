Олимпийские чемпионки Великая, Егорян, Позднякова не допущены к международным соревнованиям

Теги сборная России сборная России жен Софья Великая Вениамин Решетников Ильгар Мамедов FIE Яна Егорян Камиль Ибрагимов Федерация фехтования России София Позднякова ТАСС Ольга Никитина Фехтование

FIE не допустила к участию в соревнованиях Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Об этом рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Международная федерация фехтования прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, – знакомых миру фамилий в нем нет.

Нет Поздняковой, Великой, Егорян, (Ольги) Никитиной, (Камиля) Ибрагимова, (Вениамина) Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», – сказал Мамедов. 

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25 комментариев

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Виталий Клепцов
А зачем! Они же могут победить "весь Мир"!
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Pikachu Pikachu
Ну Позднякова и Великая - это было прогнозируемо
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Vesperat96
Скорее всего из-за того, что они все имеют военные звания, Великая точно была в высоком звании.
+6
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Marky777
Санкции "не сработали":

Дефицит бюджета за 4 месяца уже превысил план за год, сообщил Минфин РФ.
Доходы составили 7, 782 трлн рублей (минус 22% год к году), а расходы выросли до 11,206 трлн (плюс 26% гг)
+8
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Кавабунга Шреддоголовый
С поздняковой и великой все было изначально понятно
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гилберт
Ответ Кот под ногами майора
Тысяча чертей
Канальи!
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Кот под ногами майора
Ответ гилберт
Канальи!
Гвардейцы кардинала
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Marky777
Ответ Vesperat96
Скорее всего из-за того, что они все имеют военные звания, Великая точно была в высоком звании.
Биатлонисты, значит, давай до свидания
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Кот под ногами майора
Тысяча чертей
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sled
Встречаются как-то украинка, армянка и русская...
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Александр Сачков
А кто есть-то?
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Утконос Никифорович
А кто там вобще есть?
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Ярик01
Ответ Marky777
Скорей бы лыжников допустили. Такой вой начнется от одной "депутатки"
Вяльбе анкеты и списки не будет подавать в FIS, уже решила, что никто не поедет на КМ.
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Валентин и ыч
Ответ Marky777
Биатлонисты, значит, давай до свидания
IBU решил в сортах россиян и белорусов вообще не ковырятся и не допускает всех.
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