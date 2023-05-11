Билялетдинов, Ларионов, Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру сезона

Теги Ак Барс ЦСКА Торпедо рейтинги Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру.

КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2022/23.

В тройку лучших вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Федоров (ЦСКА).

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» провел 49 матчей и одержал 35 побед. Он возглавил команду в конце декабря. «Ак Барс» занял первое место на Востоке по итогам регулярки и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).

Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина. Команда одержала 46 побед в 75 матчах сезона. Во втором раунде плей-офф «Торпедо» проиграло СКА со счетом 0-4 в серии. 

ЦСКА под руководством Федорова одержал 59 побед в 95 матчах. Тренер вместе с клубом во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Команда под его руководством за два сезона не проиграла ни одну серию плей-офф. В седьмых матчах серий у Федорова 100% результат – пять из пяти.

Церемония закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 18 мая.

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34 комментария

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Геннадий Семёнов
Ну Ларионов, вклад сделал больше. Да Федотов КГ, но для Нижнего хоккеем теперь живёт весь город
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Oleg Olegov
А как же тренер сборной?!
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E5_SPARTAK_E5
Надо срочно перезапускать голосование! Вы забыли про СИСТЕМного гения всей страны!
+14
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TimGI86
Ответ Геннадий Семёнов
Ну Ларионов, вклад сделал больше. Да Федотов КГ, но для Нижнего хоккеем теперь живёт весь город
Ларионову не дадут, дать ему, признать публично, что он прав. А так да, Ларионов больше остальных заслуживает
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Азамат Шакиров
Да ротенберга забыли🤣🤣🤣ему точно бы вручили🤣🤣а так вся тройка заслуживает награду
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VyacheslavLoveDi
Отмечу Ларионова, ресурсов у него было намного меньше, чем у других претендентов
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Vagner01
Федоров без вариантов! КГ у него!
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Rudenzik
А Тамбиев где?
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HockeyMan
Ответ Рузалия Лакербая
Без вариантов Билялетдинов, поднять команду в конце сезона с 7 места на 1. И дойти до финала- это мощно. ЦСКА с готовой командой два сезона играл.
Мощно было, это тогда, когда с таким составом при Знарке команда была на 8-9 месте)
То что сделал Бил, это безусловно круто 👍🏼, но с таким составом Ак барс обязан быть в финале.
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Варлампий Варлампий
А где финский гражданин? Не вошел даже в число претендентов?
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Матроскин52
Игорь Николаевич Ларионов! Этот сезон его. Играющая команда на основе минимального бюджета!
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Melnikov1968
Отдал бы Биллу. Но скорее всего Фёдоров.
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Олег
За Сергея, Заслуживает больше💥
А так все молодчики!!!
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Crosby174
Тамбиев
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Рузалия Лакербая
Ответ Vadoniy
"Лучший тренер КХЛ" разве не всегда автоматом тот, кто КГ взял?
Когда АкБарс кубок брал 2018, тренер АкБарса лучшим не был выбран.
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Олег
Ответ Варлампий Варлампий
А где финский гражданин? Не вошел даже в число претендентов?
Он сам себя зделал тренером зборной 25. Вот его подарок. 🤣
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alklimov2018
Странно конечно Ларионова увидеть в этой компании. Разин, Леонтьев, Тамбиев вообще результат показал. Здесь давать нужно тем, кто уже выстроил работающую структуру.
Ну или Биллу.:)
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Cops noob pley
для меня Ларионов, т.к. у него ресурс был небольшой. но с кубком Федоров и он достоин явно не меньше
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Ян Константинопольский
Ответ Азамат Шакиров
Да ротенберга забыли🤣🤣🤣ему точно бы вручили🤣🤣а так вся тройка заслуживает награду
Не, просто те трое будут конкурировать (в пути чемпионов) как в Кубке России по футболу, а победитель уже будет номинирован на звание Ротенберга года.
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Fjordy
Ларионов
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loktevy@mail.ru
А где-же РР? Весь сезон систему строил.... Династию так сказать.
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Michael33
По мне Билялетдинов лучше проявил себя.
Билл принял команду в середине таблицы, не в лучшей форме, без трансферов, с одним звеном, а выиграл конференцию и остановился в шаге от кубка. Конечно первые два раунда АБ должен был проходить за счет разницы в классе с ННХ и АДМ. Но и АБ заслужил легкую сетку, потому что Билл вытащил на 1 место.

Но дадут Федорову. Хотя все серии были выиграны на тоненького несмотря на превосходство в составе. У ЦСКА на бумаге плей-офф должен начинаться в полуфинале, а то и в финале. СКА - это команда без тренера. И ЦСКА по дороге к финалу имея сильнее состав чем Северсталь и Локомотив увяз с ними в 7 матчах. За это наверно Федорову даже минус, чем плюс. АБ попроще прошел путь к финалу несмотря на схожий уровень соперников. Федоров однозначно заслужил висты за то что все 7 матчи вытаскивал, но и в гору за затягивание серий до 7 игр.

Ларионов сделал симпатичный и быстрый хоккей со скромным набором исполнителей, но в плей-офф это работает до первого серьезного соперника.
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Maluma Amulam
При все уважении Бил чисто доехал до конца сезона. Ничего такого чего эти двое сделали он за этот сезон не сделал
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Эдуард Элверс
На самом деле все трое хороши
Ларионов приятно смотреть за игрой, но эффективность, особенно в ПО была ниже ожидаемой. Белялетдинов - воскресил команду, вот поям приятно было слушать его интервью после матчей. Очень симпатичный и умный тренер. Но состав Ак Барса сильнее, чем у ЦСКА и СКА. А вот стабильность Федорова и его уверенность действительно восхищает.
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Tina
Тоже самое что и с золотой клюшкой, все трое достойны приза
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