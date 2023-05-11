Билялетдинов, Ларионов, Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру сезона

Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру.

КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2022/23.

В тройку лучших вошли (« »), Игорь Ларионов («Торпедо») и ( ).

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» провел 49 матчей и одержал 35 побед. Он возглавил команду в конце декабря. «Ак Барс» занял первое место на Востоке по итогам регулярки и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).

Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина. Команда одержала 46 побед в 75 матчах сезона. Во втором раунде плей-офф «Торпедо» проиграло СКА со счетом 0-4 в серии.

ЦСКА под руководством Федорова одержал 59 побед в 95 матчах. Тренер вместе с клубом во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Команда под его руководством за два сезона не проиграла ни одну серию плей-офф. В седьмых матчах серий у Федорова 100% результат – пять из пяти.

Церемония закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ состоится 18 мая.