Билялетдинов, Ларионов, Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру сезона
Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров – номинанты на приз лучшему тренеру.
КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2022/23.
В тройку лучших вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Федоров (ЦСКА).
Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» провел 49 матчей и одержал 35 побед. Он возглавил команду в конце декабря. «Ак Барс» занял первое место на Востоке по итогам регулярки и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).
Ларионов провел первый полноценный сезон как тренер и по его итогам впервые с 2016 года вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина. Команда одержала 46 побед в 75 матчах сезона. Во втором раунде плей-офф «Торпедо» проиграло СКА со счетом 0-4 в серии.
ЦСКА под руководством Федорова одержал 59 побед в 95 матчах. Тренер вместе с клубом во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Команда под его руководством за два сезона не проиграла ни одну серию плей-офф. В седьмых матчах серий у Федорова 100% результат – пять из пяти.
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То что сделал Бил, это безусловно круто 👍🏼, но с таким составом Ак барс обязан быть в финале.
А так все молодчики!!!
Ну или Биллу.:)
Билл принял команду в середине таблицы, не в лучшей форме, без трансферов, с одним звеном, а выиграл конференцию и остановился в шаге от кубка. Конечно первые два раунда АБ должен был проходить за счет разницы в классе с ННХ и АДМ. Но и АБ заслужил легкую сетку, потому что Билл вытащил на 1 место.
Но дадут Федорову. Хотя все серии были выиграны на тоненького несмотря на превосходство в составе. У ЦСКА на бумаге плей-офф должен начинаться в полуфинале, а то и в финале. СКА - это команда без тренера. И ЦСКА по дороге к финалу имея сильнее состав чем Северсталь и Локомотив увяз с ними в 7 матчах. За это наверно Федорову даже минус, чем плюс. АБ попроще прошел путь к финалу несмотря на схожий уровень соперников. Федоров однозначно заслужил висты за то что все 7 матчи вытаскивал, но и в гору за затягивание серий до 7 игр.
Ларионов сделал симпатичный и быстрый хоккей со скромным набором исполнителей, но в плей-офф это работает до первого серьезного соперника.
Ларионов приятно смотреть за игрой, но эффективность, особенно в ПО была ниже ожидаемой. Белялетдинов - воскресил команду, вот поям приятно было слушать его интервью после матчей. Очень симпатичный и умный тренер. Но состав Ак Барса сильнее, чем у ЦСКА и СКА. А вот стабильность Федорова и его уверенность действительно восхищает.