Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»
Андрей Соломатин выразил полное доверие Владимиру Путину.
– Ваше отношение к Путину менялось за годы?
– Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.
Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.
– Как нынешнее отношение к Путину можно описать?
– На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.
И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих ######### (гомосексуалистов – прим.) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится! Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.
– Есть ощущение, что это фэйк.
– Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего, – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.
Все понятно с ним
Cпроси наводящие вопросы про ту же конференцию, он сразу потеряется и выдаст стандартное - "Я читал об этом где‑то. Надо проверить"
Если Путин пришел, пообещав мочить в сортире, то этот пошел еще дальше. Градус надо повышать. Это же уже чистый неприкрытый криминал, без прикрас. И народ хавает. Цитируемость растет. Почва подготовлена, СМИ воспевали и романтизировали десятки лет уголовный мир в песнях и фильмах. Если кремлевские жители реально разыграют эту карту, то...
Это же кошмар!
ИСТОРИК читает мемуары!!! Посадить!!!! На обложке, видите ли, немец в каске с символом СС. Странно, почему Штирлица еще не запретили. Или "Щит и меч". Там этих символов сотни.
Я столько всего пропустил..