Соломатин об отношении к Путину: «Полное доверие. Он не прогибался под этих #########, под Запад. Решения, которые он принял в начале СВО, нужно принять»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Борис Ельцин Андрей Соломатин Политика Матч ТВ брань контент Футбол

Андрей Соломатин выразил полное доверие Владимиру Путину.

– Ваше отношение к Путину менялось за годы?

– Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.

Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.

– Как нынешнее отношение к Путину можно описать?

– На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.

И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих ######### (гомосексуалистов – прим.) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится! Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.

– Есть ощущение, что это фэйк.

– Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего, – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

232 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ БляхаджинсКарпина
надеюсь интервью было взято где то под Бахмутом у него?
Скорее под коньяком
+367
-17
+350
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БляхаджинсКарпина
надеюсь интервью было взято где то под Бахмутом у него?
+359
-26
+333
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bugoga
Комментарий, который хочется написать, нарушит сразу несколько статей УК
+254
-15
+239
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Живу в Норвегии. Не встречал семилетних детей, желающих изменить пол) Более того, как и в России, к гомосексуалистам отношение у большинства, скажем так, безразличное. А вот Соломатина явно будоражит)
+200
-8
+192
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gregory Chernishov
Не стали прогибаться под гомосексуалистов, но зато идоров, таких как Соломатин - миллионы в нашей России 🤦🏻‍♂️
+185
-12
+173
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уолтер Собчак
У гражданина Соломатина очень избирательная память. Слова Путина на мюнхенских конференциях он почему-то помнит, а все его обещания, данные и нарушенные, почему-то нет.
+163
-6
+157
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantomm
«я читал об этом где-то ,надо проверить"
Все понятно с ним
+124
-3
+121
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Томилин
Больной на всю голову
+93
-10
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Крыс Пол
В начале СВО главнокомандующий заявлял, что оккупации не планируется.. Это не говоря о том, что на второй год так никто и не понял окончательные цели, чтобы можно было заявить о победе.
22 февраля из Кремля вещали, что разведки США, Великобритании, Франции, ЮАР, Острова Пасхи, Нарнии и Татуина ошибаются, никакого вторжения не будет, это все вранье и происки англосаксонских прихвостней. Верить чекистам - себя не уважать
+78
-3
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
В начале СВО главнокомандующий заявлял, что оккупации не планируется.. Это не говоря о том, что на второй год так никто и не понял окончательные цели, чтобы можно было заявить о победе.
+75
-5
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigran Shuts
Пригожин точнее других выразился про это счастливого дедушку.
+55
-3
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeremy Fraser
Ответ Уолтер Собчак
У гражданина Соломатина очень избирательная память. Слова Путина на мюнхенских конференциях он почему-то помнит, а все его обещания, данные и нарушенные, почему-то нет.
Да ничего он не помнит, просто про мюнхенскую речь пропаганда активно вещает последний год, мол смотрите какой Путин хороший и четкий, еще тогда предупреждал.
Cпроси наводящие вопросы про ту же конференцию, он сразу потеряется и выдаст стандартное - "Я читал об этом где‑то. Надо проверить"
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
У путинцев всё как обычно: в западе все гомосексуалисты-педофилы, защищать земли от мифических варваров, путин молодец)
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Tigran Shuts
Пригожин точнее других выразился про это счастливого дедушку.
Хоть сказано это тобой и с изрядной долей сарказма, но ты отдаешь себе отчет, что этот Пригожин набирает день ото дня политические очки и симпатии, среди дорогих россиян?
Если Путин пришел, пообещав мочить в сортире, то этот пошел еще дальше. Градус надо повышать. Это же уже чистый неприкрытый криминал, без прикрас. И народ хавает. Цитируемость растет. Почва подготовлена, СМИ воспевали и романтизировали десятки лет уголовный мир в песнях и фильмах. Если кремлевские жители реально разыграют эту карту, то...
Это же кошмар!
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeremy Fraser
Ответ bugoga
Комментарий, который хочется написать, нарушит сразу несколько статей УК
Да брось переживать, подожди немного и скоро отсутствие одобрительно комментария подобным речам будет нарушать УК.
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
граф Якунин
Ответ Konstantin Meerov
ну стремные законы-то принимают в штатах про смену пола в отношении несовершеннолетних. вот и Германия задумалась о таком. когда тебе 18 и больше - делай, что хочешь, но подростков не надо трогать
Тебя это как касается?
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Fiver
Ответ Rus Donskoy
у каждого свое мнение,я поддерживаю его
Такой же умник, который слышал звон, да не знает, где он?
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миланбот
Ответ Rus Donskoy
отлично 👍!!!!)))) обидок здесь немало))))))
Вам там независимо от количества минусов платят за комментарии?)
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Особенно прекрасно, когда студента-ИСТОРИКА сажают на 5 суток за чтение в метро мемуаров какого-то эсэсовца.
ИСТОРИК читает мемуары!!! Посадить!!!! На обложке, видите ли, немец в каске с символом СС. Странно, почему Штирлица еще не запретили. Или "Щит и меч". Там этих символов сотни.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leha Bazanov
У человека миллион временных поясов, что с него взять !?
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ bugoga
Комментарий, который хочется написать, нарушит сразу несколько статей УК
осторожно. а то болельщики зенита обидятся за своего покровителя
+37
-16
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[Not found]
Ответ Brokkoli
Ой, а где это у нас постоянное лето, в Сирии что ли
В Бахмуте жара, говорят)
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
А когда мы перестали гнать газ, нефть, металлы, удобрения, зерно? А наша элитка перестала ездить на вражеских машинах и закупать предметы роскоши?
Я столько всего пропустил..
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grindi
Легко не прогибаться жизнями чужих людей. Пусть попробует своих дочек под бахмут отправить на передок... Тогда посмотрим как он не будет прогибаться под Запад.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Konstantin Meerov
ну стремные законы-то принимают в штатах про смену пола в отношении несовершеннолетних. вот и Германия задумалась о таком. когда тебе 18 и больше - делай, что хочешь, но подростков не надо трогать
В России тоже много стремных законов. Например, ты можешь до полусмерти избить жену или ребёнка, но уголовки не будет. А что касается США, Германии или Швеции (именно там, а не в Норвегии есть этот законопроект), то глупость рассуждать, не зная механизмов здравоохранения. Даже если ребёнок в 7 лет придёт и скажет, что хочет сменить пол, то он пройдёт через 15 специалистов и 7 кругов ада, прежде чем кто-то это реализует. И скорее всего ему уже будет 18 к этому времени)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий