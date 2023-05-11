Семак о гегемонии «Зенита»: «В Европе есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересные чемпионаты. Другие команды должны подтягиваться»
Сергей Семак высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.
В сезоне-2022/23 петербуржский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд.
– Празднование чемпионства получилось красочным и ярким, но оно сопровождалось волной высказываний на тему гегемонии. Видели ли вы это? Или вас это не интересует?
– Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.
Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересные чемпионаты. Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах – это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит» и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.
Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране – людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать, – сказал главный тренер «Зенита».
Мне прилетело много хейта за вчерашний пост про «Зенит». Парочка из них была с посылом: «А че такого? вон, в Германии «Бавария» уже десять лет как бессменный чемпион, и никто не говорит, что она насилует немецкий футбол».
Аргумент в духе: «Что значит в России несменяемая власть? Посмотрите, Елизавета II правит уже 70 лет». И, опять же, если речь только о годах, то спору нет. Правда, Елизавета Вторая была не про власть, а про изнурительную работу, когда ты, не имея никаких полномочий, осуществляешь функцию по поддержанию связей современного общества с древними традициями, уходящими корнями в глубокое средневековье.
Вот теперь просто представьте себе Бундеслигу, в которой:
- Стадион «Баварии» строят за госсчет.
- Власти Мюнхена и близкие к правительству бизнесмены со словами: «один город – одна команда», берут «Мюнхен 1860», отправляют его в город Киль и переименовывают в ФК «Киль». Потому что канцлер Шольц любит отдыхать в Киле, там забабахали современный стадион, а играть некому.
- «Хоффенхайм», «Байер», «Вольфсбург», «Вердер» - финансируются из бюджета своих федеральных земель, то бишь, за счет налогоплательщиков, а потому боссам этих клубов совершенно параллельно, как их клуб будет играть и чем зарабатывать.
- «Герта», «Штутгарт», «Майнц» переодически пополняют Небесную Бундеслигу. И так каждый сезон.
- БМВ – автомобильная монополия всея Германии, и спонсирует «Баварию» неограниченно, не требуя финансового отчета.
- «Бавария» по щелчку пальца натурализовывает Садьо Мане, потому что в Германии есть лимит на легионеров.
- Чтобы попасть на «Альянц Арену» нужно оформить фан-айди в Бургерамте, но власти Мюнхена придумали выход и сгоняют на матч сотрудников БМВ.
- Все спорные решения принимаются в пользу «Баварии» и исключительно в пользу «Баварии». Как в КДК, так и на поле.
- Большинство клубов бедствует, но когда вдруг замаячил солидный телеконтракт и обострилась борьба за права, клубы, в едином порыве, отказываются от денег и заявляют, что новый контракт им не нужен.
- Ключевые решения по футболу и чемпионату принимаются в окружении Шольца.
Представили? Ну, значит «Зенит» и РПЛ – это тоже самое, что «Бавария» и Бундеслига.
1. Покупайте самых дорогих футболистов (Халк и Витцель; 80-100 млн евро), Малком (за 40 млн евро), Данни (30 млн евро) - ТРАТЬТЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ!!!
2. Сделайте вашим футболистам САМЫЕ ЖИРНЫЕ контракты в чемпионате!
3. Поставьте своего человека во главе РФС (Дюков - экс-президент "Зенита")
4. Имейте свой собственный национальный спортивный канал - Матч ТВ!
5. Возьмите новый стадион у города в аренду за 1 рубль в год!
6. Будьте везунчиками! Чтобы на важных матчах работали удобные судьи!
7. Сделайте "Газпром" (национальное достояние) своим спонсором, чтобы компания платила за все ваши желания!
И тогда всё у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО получится!
Семак не даст соврать
как раз таки значит. Ни один чемпионат где есть многолетняя гегемония не интересен с каждым годом всё больше.
Хорошо хоть клубы Италии прервали гегемонию Юве
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