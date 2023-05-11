Семак о гегемонии «Зенита»: «В Европе есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересные чемпионаты. Другие команды должны подтягиваться»

Теги Спартак Зенит Роман Широков Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.

В сезоне-2022/23 петербуржский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд. 

– Празднование чемпионства получилось красочным и ярким, но оно сопровождалось волной высказываний на тему гегемонии. Видели ли вы это? Или вас это не интересует?

– Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным.

Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решен, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересные чемпионаты. Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах – это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит» и на гораздо более серьезном уровне доминировали над другими командами.

Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране – людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать, – сказал главный тренер «Зенита». 

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45 комментариев

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Bulat89
Просто Чемпион России с отрывом уже несколько лет должен достойно играть в Европе и хоть раз выйти из группы ЛЧ,будущий посеянным в 1 ,2 корзине.
+34
-12
+22
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Roman
Семак о гегемонии «Зенита»: «Остальные должны подтягиваться. Не пойму, почему Динамо или ЦСКА не могут купить своего Малкома за 40 млн евро и платить ему 7 лямов в год?»
+23
-5
+18
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nikolakovalenko@mail.ru
Если перевести. У нас бабла не мерено куда вам до нас.
+20
-8
+12
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Burel
типичный приспособленец в структуре провластного проекта, у которого нет ни истории, ни постоянных болельщиков"
+26
-17
+9
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Ебздрогыч
На эту тему замечательно высказался спортивный журналист Алексей Дурново. Оставлю это здесь.

Мне прилетело много хейта за вчерашний пост про «Зенит». Парочка из них была с посылом: «А че такого? вон, в Германии «Бавария» уже десять лет как бессменный чемпион, и никто не говорит, что она насилует немецкий футбол».

Аргумент в духе: «Что значит в России несменяемая власть? Посмотрите, Елизавета II правит уже 70 лет». И, опять же, если речь только о годах, то спору нет. Правда, Елизавета Вторая была не про власть, а про изнурительную работу, когда ты, не имея никаких полномочий, осуществляешь функцию по поддержанию связей современного общества с древними традициями, уходящими корнями в глубокое средневековье.

Вот теперь просто представьте себе Бундеслигу, в которой:

- Стадион «Баварии» строят за госсчет.

- Власти Мюнхена и близкие к правительству бизнесмены со словами: «один город – одна команда», берут «Мюнхен 1860», отправляют его в город Киль и переименовывают в ФК «Киль». Потому что канцлер Шольц любит отдыхать в Киле, там забабахали современный стадион, а играть некому.

- «Хоффенхайм», «Байер», «Вольфсбург», «Вердер» - финансируются из бюджета своих федеральных земель, то бишь, за счет налогоплательщиков, а потому боссам этих клубов совершенно параллельно, как их клуб будет играть и чем зарабатывать.

- «Герта», «Штутгарт», «Майнц» переодически пополняют Небесную Бундеслигу. И так каждый сезон.

- БМВ – автомобильная монополия всея Германии, и спонсирует «Баварию» неограниченно, не требуя финансового отчета.

- «Бавария» по щелчку пальца натурализовывает Садьо Мане, потому что в Германии есть лимит на легионеров.

- Чтобы попасть на «Альянц Арену» нужно оформить фан-айди в Бургерамте, но власти Мюнхена придумали выход и сгоняют на матч сотрудников БМВ.

- Все спорные решения принимаются в пользу «Баварии» и исключительно в пользу «Баварии». Как в КДК, так и на поле.

- Большинство клубов бедствует, но когда вдруг замаячил солидный телеконтракт и обострилась борьба за права, клубы, в едином порыве, отказываются от денег и заявляют, что новый контракт им не нужен.

- Ключевые решения по футболу и чемпионату принимаются в окружении Шольца.

Представили? Ну, значит «Зенит» и РПЛ – это тоже самое, что «Бавария» и Бундеслига.
+19
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+7
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Demidov Artem
Всем командам по Газпрому
+8
-4
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nikolakovalenko@mail.ru
Ответ Burel
"за нами путин и единая россия"
И это тоже
+4
-1
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Burel
Ответ che kaif
На бавар лигу намекнул
Бавария сама зарабатывает, а не является придворным мешком
+10
-7
+3
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Евгений Кузнецов
Итак, чтобы дотянуться до "Зенита" остальным клубам нужно выполнить всего 7 простых условий - записывайте:

1. Покупайте самых дорогих футболистов (Халк и Витцель; 80-100 млн евро), Малком (за 40 млн евро), Данни (30 млн евро) - ТРАТЬТЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ!!!

2. Сделайте вашим футболистам САМЫЕ ЖИРНЫЕ контракты в чемпионате!

3. Поставьте своего человека во главе РФС (Дюков - экс-президент "Зенита")

4. Имейте свой собственный национальный спортивный канал - Матч ТВ!

5. Возьмите новый стадион у города в аренду за 1 рубль в год!

6. Будьте везунчиками! Чтобы на важных матчах работали удобные судьи!

7. Сделайте "Газпром" (национальное достояние) своим спонсором, чтобы компания платила за все ваши желания!

И тогда всё у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО получится!
Семак не даст соврать
+12
-9
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qiqe
семак абсолютно прав пусть остальные берут пример с клуба ввп, стадион за рубль, и миллиарды евро с бесплатных билетов, траснферы халка и витселя за счет шарфиков отбили, что трудного?
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alexsem69
Ответ Roman
Семак о гегемонии «Зенита»: «Остальные должны подтягиваться. Не пойму, почему Динамо или ЦСКА не могут купить своего Малкома за 40 млн евро и платить ему 7 лямов в год?»
Потому что, труба.. Газовая труба ☺️
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ВячеславКЗ
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Рвёт у вас от фактов. Факты они упрямые вещи. Тебе перечислили все по делу. То, что не доказана, типа про фармы, он не написал. Что не так?
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MS-13
как люди еще не устали футбол смотреть. все ведущие чемпионаты состоят из 1.5 команды, которые борются за чемпионство, в лч тоже 1.5 команды. изжил себя этот вид спорта, вообще неинтересно футбол стало смотреть.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Когда Газпромом будет руководить не бывшая секретарша одного чиновника из мэрии Санкт-Петербурга, тогда Газпром будет заниматься рыночной деятельностью и не тратить миллиарды на ненужные вещи
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che kaif
Ответ Burel
Бавария сама зарабатывает, а не является придворным мешком
Невозможно не зарабатывать если ты можешь взять игрока ценой в 50 млн за условные 10 или бесплатно
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Макаренок
Ответ Zenith forever
Смотрю на игру Зенита и нарадоваться не могу, а что там думают и вещают поклонники футбольной серости, да какая нам разница.
Глаголишь как Миллер :))
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Zenith forever
Ответ Alikart
Был хороший игрок, особенно в цска и в Рубине, но выбрал не тот путь... и теперь его не просто не любят....
Теперь Семаку очень сильно завидуют, особенно обитатели Тушино. Природа их такая.
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Даша Воронцова
Семак в футбол будет играть, а вы подтягиваться будете
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Alex Lamm
Я недаюсь это вброс какой-то журналистский - не может Семак настолько дебилом быть, чтобы подобное брякнуть, существуя за пазухой у Газпрома...
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Александр Кучер
В чем-то он прав - неужели у Спартака нет денег на приличных игроков и тренеров? Конечно есть, причина совсем в другом - отсутствии руководителя, который бы выстроил складно работающую систему!
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Anton Solovyev
Ни одному чемпионату не идёт на пользу долга доминация одной команды, в Италии юве был сколько лет чемпионом, и как деградировала сериа А, возможно одно является следствием другого или наоборот, но факт есть факт, а сейчас в Италии наметился некий подъем - у них третий год разный чемпион. И сразу две команды, не юве, в полуфинале лч. Совпадение? Понятно что Семак лицо заинтересованое, но все же очевидно что рпл просто рухнула по качеству игры и команд в ней.
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Владимир Самсонов
Медведев, когда пришёл в Зенит, сказал, что будет строить российскую Баварию. И, на мой взгляд, именно этим он и занимается.
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sashka.loker
"но это не значит, что там неинтересные чемпионаты."

как раз таки значит. Ни один чемпионат где есть многолетняя гегемония не интересен с каждым годом всё больше.
Хорошо хоть клубы Италии прервали гегемонию Юве
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Зайцев Руслан
Ответ Burel
типичный приспособленец в структуре провластного проекта, у которого нет ни истории, ни постоянных болельщиков"
При чем тут "спартак-москва"? У Зенита история с 1925 года, у федунского новодела, у которого нет ни настоящей эмблемы, ни названия год основания - где-то в 90-х. У Зенита болельщиков больше чем у тушинского бестрофейника уже много-много лет. Потому что люди не дураки болеть за вечное нытье и постоянный позор А про провластный, это тебе нужно вот тут посмотреть и быть тише, фантазер:
https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHBD_ruRU1023RU1023&sxsrf=APwXEdfN1BAvZjkizNTiaq_wnvDkwx-HLA:1683802769541&q=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj42cyPju3-AhVp_CoKHRKWDWkQ0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=637&dpr=1
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Rundatgame
Ответ Burel
по зарплатной ведомости какой ? Это намного более показательно. или может им стадион дарили за рубль
Бурелька, с очередном чемпионством лучшего клуба России тебя, долго же ты отмечал, не пропадай так надолго.
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