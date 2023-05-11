В Совфеде предложили тратить маткапитал на спортсекции. Футбол, хоккей, бальные танцы названы дорогостоящими видами спорта – более 10 тысяч рублей в месяц

Теги премьер-лига Россия детский футбол КХЛ Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

В Совете Федерации предложили разрешить тратить маткапитал на оплату спортивных секций.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал соответствующий законопроект.

Согласно нему, разрешается тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года.

Средства материнского капитала предлагается направлять на оплату спортивных секций и клубов, где тренируются как родные дети, так и усыновленные. Это касается первого, второго, третьего ребенка и последующих детей возрастом до 18 лет.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», – говорится в тексте законопроекта.

«Так, например, хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей.

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей», – сказано в пояснительной записке.

33 комментария

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уркунде
Может лучше направит сделать Малкапитал и направить малкому на премию за победу над торпедо
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HI MARS
Имитация заботы о детях
+28
-5
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Wiley Fox
Хоккей и бальные понятно. Там амуниция и перья с туфлями стоят кучу денег

А что в футболе дорогостоящего? Почему тогда детские тренеры копейки получают?

Проблема в России одна - это распил бабла
+16
-2
+14
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гилберт
Ответ Sarumian
Спортивные секции для детей должны быть бесплатными.
Да можно чтобы были платными, но чтобы у людей были деньги оплатить любые из них.
+12
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Гамбург
В 90-ых долго занимался футболом бесплатно в Твери. Наш тренер Носов периодически крепко выпивал, но умудрялся организовывать поездки в Москву, просмотры в ведущих клубах столицы. Деньги платили только за автобус туда-обратно.
А сейчас - выбираю сыну, чтобы соотносилось цена/качество. Платим теперь даже не за просмотр где-либо в перспективе, а за возможность тренироваться на нормальном поле без дырок.
Как вы поняли, натуральных газонов для тренировок в Твери больше нет.
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Sarumian
Спортивные секции для детей должны быть бесплатными.
+8
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Mark Renton
Маткапитал - налог для бездетных.
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Мукунку хороший
Вот это предложение! Сенсация просто.. Отдохнуть вам надо))
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Sarumian
Ответ гилберт
Да можно чтобы были платными, но чтобы у людей были деньги оплатить любые из них.
Тоже верно.
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Sarumian
Ответ уркунде
Может лучше направит сделать Малкапитал и направить малкому на премию за победу над торпедо
Уже сделано !
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Кэп
А нам чего взрослым делать, опять платить))
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Кэп
Ответ Wiley Fox
Хоккей и бальные понятно. Там амуниция и перья с туфлями стоят кучу денег А что в футболе дорогостоящего? Почему тогда детские тренеры копейки получают? Проблема в России одна - это распил бабла
В футболе бутцы золотые, у всех, вы что, не знали)))
+1
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gonzo78
Ответ Красная стрела
А в сша, как с мат капиталом? Много ль дают? 🤔
зачем в богатых странах раздавать подачки? Там и без этих 6 000 долларов живут комфортно)))
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Spartakus1984
....... В СССР всё бесплатно было.Пусть государство -газпром оплачивает детям секции а не премии бразилам зенита раздает.Зла просто не хватает на этих законодателей
+4
-3
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Сан Санчос
Ответ Spartakus1984
....... В СССР всё бесплатно было.Пусть государство -газпром оплачивает детям секции а не премии бразилам зенита раздает.Зла просто не хватает на этих законодателей
"Вы что, хотите как в совке?" ©
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U
теперь заживем
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Александр Карасёв
Ответ уркунде
Может лучше направит сделать Малкапитал и направить малкому на премию за победу над торпедо
лучшее предложение что я читал на спортсе, вы явно прогрессивно мыслите!
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Denis Dokuchaev
Ответ Wiley Fox
Хоккей и бальные понятно. Там амуниция и перья с туфлями стоят кучу денег А что в футболе дорогостоящего? Почему тогда детские тренеры копейки получают? Проблема в России одна - это распил бабла
речь ведь не только об аммуниции, оплата самих занятий тоже сюда идёт. коньки, например, по карману многим, а занятия далеко не всем, а у именитых тренеров вообще единицам. по аммуниции лыжи, кстати, тоже, велоспорт, да много чего. в общем, по-моему мнению дельная инициатива в кои-то веки
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Vidic12
- футбол, хоккей и бальные танцы
- ибальные )))) гыгыгы
(с) реальные пацаны
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Al561
Это поразительно. Глава комитета СФ по ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политике!!!
При наличии того же предложения услуг, в том же количестве и качестве детских тренеров, в пределах имеющейся инфраструктуры (секций и тд, катков, стадионов, бассейнов и тд) при резком одновременном увеличении спроса на услуги за счет материнского капитала, просто пропорционально вырастут на них цены, возникнет дефицит мест для занятий, взятки и заносы, социальные конфликты.
Это же элементарно.
Деньги государственные и государственно-олигархическо-корпоративные должны идти не в проф.спорт на проф. клубы, а на развитие инфраструктуры для масс, обучение и поддержку детских тренеров, на льготы производства инвентаря, на датирование инвентаря для людей с доходами ниже медианной черты.
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Аа Еее
куда только не суют этот маткапитал))вот капитал так капитал прямо мать её капитал))
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Ми Ша
А почему они не предложили сделать бесплатным детский спорт? Зарплата дормоедов сжирает весь социальный пакет. Они издеваются, по другому это не назовёшь
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gonzo78
Маткапитал на 1го ребёнка это 5 лет тренировок в секции где то?))) А на что тогда хату за 5-7 миллионов покупать?)))
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дурной сходненский гребист
сделайте секции бесплатными, как при коммуняках, а не предложение тратить маткапитал. аферисты б
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Рнпрл Аари
Идея хорошая, главное чтобы довели до окончательно принятого законопроекта, а то многие родители уводят с секций детей банально из за отсутствия возможности финансировать.
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