В Совфеде предложили тратить маткапитал на спортсекции. Футбол, хоккей, бальные танцы названы дорогостоящими видами спорта – более 10 тысяч рублей в месяц

В Совете Федерации предложили разрешить тратить маткапитал на оплату спортивных секций.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал соответствующий законопроект.

Согласно нему, разрешается тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года.

Средства материнского капитала предлагается направлять на оплату спортивных секций и клубов, где тренируются как родные дети, так и усыновленные. Это касается первого, второго, третьего ребенка и последующих детей возрастом до 18 лет.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», – говорится в тексте законопроекта.

«Так, например, хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей.

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей», – сказано в пояснительной записке.