Фото белой выездной формы «Барсы» на следующий сезон появилось в интернете. Клуб не играл в этом цвете 46 лет

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

«Барселона» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне.

Footy Headlines опубликовал первые изображения того, как будет выглядеть экипировка. Форма будет полностью белой за исключением логотипов спонсоров и элементов на рукавах, которые будут выполнены в традиционных сине-гранатовых цветах.

В последний раз «Барса» играла в белой форме в сезоне-1977/78. До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.

Изображение: footyheadlines.com

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28 комментариев

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Mukhammadzhan Akhmedov
Тайный план барсы чтобы выиграть лч)
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blaugrano
Ответ Velirpa
топ для Сегунды.
Должно быть, вы из Австралии.
Открыв таблицу, переверните телефон, компуктер или что там у вас...
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AnMe
Нравится 👍🏼 выделяются из-за белого очень классно цвета на эмблеме и рукавах. Люблю базовые цвета очень, поэтому симпатизировала форма, как у Мадрида всегда. А тут еще лучше. Заметил, что все в последнее время стараются возвращаться к «старому».
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blaugrano
Красивое.
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rigobersong
Ответ Velirpa
топ для Сегунды.
Какой сегунды, мадридский середняк к ней ближе на 14 очков, чем величайший каталонский гегемон!:) Ты хоть в таблицу поглядывай иногда:))
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Aggrrist
Столько шуток на ум приходят. Начиная от "косят под Реал, чтобы выиграть ЛЧ" до "отстраняются от дела Негрейры белой формой".
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+4
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Mikhail Ivanov
Любопытно, что на белой форме размещена ретро-эмблема, которая была у команды в 1975-2001 годах
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Бронислав Каминский
Ответ Velirpa
мадридский середняк не обвиняется в читерстве с судьями.
Обвинение и приговор по-моему разные вещи,не?Скинь новость,где суд отправил Барсу в сегунду,поржем вместе
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Двоечник
Не так давно в такой форме выездные матчи играли ПСЖ и московские армейцы
+3
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Jason Williams
Ответ Burel
это всё ? ответ уровня средней группы детсада
так твой такой же
+2
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Max Payne
Ответ catcher69
нада больше бабла !!!!!!!!!!!!!!!!!! еще очень много есть цветов для фантазии !!!!!!!!!!!!!!!!
хорошие фантазии у тебя
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GMF
Not bad
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Я помню перламутровую такую, эта похожа на неё. Из выездных та была самой крутой, лучше всех других, что были позже
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Майрамбек Абдыкадыров
Новый рычаг
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Xxx zzz
Ответ Burel
это всё ? ответ уровня средней группы детсада
Суметь обосрать и свой комм,и ответчика это конечно да
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Бронислав Каминский
Ответ Velirpa
если честно, мне все равно, 28 россиян из Сочи оправдали благодаря швейцарским адвокатам, как бы Барселона то же самое сейчас делает, но всем как бы понятно.
Всем - это кому?)Хейтеркам клуба,для которых такие новости как дар божий?)Ну хоть один факт или обвинение,что Барса подкупила конкретного судью,в таком то матче,и судья совершил ошибку в пользу клуба?Ну,где?Будет?А не боятся ли эти "все" что клуб в ответ подаст иски на вполне себе судейские беспределы в отношении самой Барсы?Надеюсь,не стоит напоминать сезон,когда Барселону из-за грубой ошибки судьи просто-напросто лишили чемпионства?
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