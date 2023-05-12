Фото белой выездной формы «Барсы» на следующий сезон появилось в интернете. Клуб не играл в этом цвете 46 лет
«Барселона» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне.
Footy Headlines опубликовал первые изображения того, как будет выглядеть экипировка. Форма будет полностью белой за исключением логотипов спонсоров и элементов на рукавах, которые будут выполнены в традиционных сине-гранатовых цветах.
В последний раз «Барса» играла в белой форме в сезоне-1977/78. До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.
Изображение: footyheadlines.com
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