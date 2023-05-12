Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по числу победных голов в плей-офф за карьеру (17)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Крис Друри Джо Сакик Уэйн Гретцки Джо Павелски НХЛ Бретт Халл Гленн Андерсон Морис Ришар Клод Лемье Майк Босси Хоккей

Джо Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по победным голам в плей-офф за карьеру (17).

38-летний форвард «Далласа» стал автором победной шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2). 

Голы Павелски стали победными во всех успешных для «Старс» матчах этой серии. В его активе стало 17 победных шайб в плей-офф (всего 71 гол в 174 играх). 

Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по этому показателю с Гленном Андерсоном, Крисом Друри (Джо теперь делит с ним рекорд для уроженцев из США) и Майком Босси. 

Рекорд НХЛ делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). В топ-5 также входят Джо Сакик, Клод Лемье (оба – по 19) и Морис Ришар (18). 

Павелски забросил 7 шайб в серии с «Сиэтлом», повторив рекорд франшизы «Старс». Рекорд НХЛ в XXI веке – 9

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5 комментариев

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Иллидан73
Ответ curdboy
Эх, Павс, подпишись тогда с Тампой - глядишь, был бы частью династии. Но если бы да кабы... Давай, жми до самого конца - если не сейчас, то когда?
Братву на понты не меняют
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Костя Савенков
Скажите ему кто-нибудь, что ему 38, а не 26.
+3
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+3
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curdboy
Ответ Иллидан73
Братву на понты не меняют
Какую братву?) В Хосе его продлевать не захотели, именно тогда Молния его хотела подписать. Но Джо выбрал деньги в Далласе (а у Тампы из-за потолка столько не было). И ведь дошёл с ними до финала, но проиграли той самой Тампе))
Теперь-то уже у него братва в Далласе, да и Тампе, в её текущем состоянии, он, скорее всего, уже не нужен
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