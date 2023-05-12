Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по числу победных голов в плей-офф за карьеру (17)

Джо Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по победным голам в плей-офф за карьеру (17).

38-летний форвард «Далласа» стал автором победной шайбы в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2).

Голы Павелски стали победными во всех успешных для «Старс» матчах этой серии. В его активе стало 17 победных шайб в плей-офф (всего 71 гол в 174 играх).

Павелски разделил 6-е место в истории НХЛ по этому показателю с Гленном Андерсоном, Крисом Друри (Джо теперь делит с ним рекорд для уроженцев из США) и Майком Босси.

Рекорд НХЛ делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). В топ-5 также входят Джо Сакик, Клод Лемье (оба – по 19) и Морис Ришар (18).

Павелски забросил 7 шайб в серии с «Сиэтлом», повторив рекорд франшизы «Старс». Рекорд НХЛ в XXI веке – 9