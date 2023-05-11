Солигорский «Шахтер» лишен чемпионства-2022 из-за договорного матча. С белорусского клуба снимут 30 очков в этом сезоне, 20 – в следующем
«Шахтер» из Солигорска лишили титула чемпиона Беларуси.
Напомним, клуб подозревался в организации договорного матча против «Белшины» в 2022 году (4:1), победа в котором позволила «Шахтеру» оформить третье чемпионство подряд.
КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) вынес вердикт по итогам дисциплинарного производства.
Так, «Шахтер» был лишен титула чемпиона Беларуси – 2022, с солигорского куба сняли 30 очков в чемпионате Беларуси-2023. Также «Шахтер» лишат 20 баллов в сезоне-2024. Кроме того, «горняки» оштрафованы на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).
Также по итогам разбирательств наказание понес «Энергетик-БГУ», занявший в сезоне-2022 второе место. Клуб лишили наград и сняли 20 очков в сезоне-2023. Клуб также будет оштрафован баллов в чемпионате-2024.
«Белшина» будет оштрафована на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 баллов в сезоне-2024.
Согласно статье 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ, эти решения могут быть обжалованы в Апелляционном комитете в течение 10 дней с момента вынесения.
Вон братья-славяне как за титул в своем чемпионате "бьются".
P.S. «Зенит» не «Хазар-Ленкорань»! В небытие не падет! Хорошего дня, Эльдар!
А то получается как-то уполовинили всё.