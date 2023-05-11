Солигорский «Шахтер» лишен чемпионства-2022 из-за договорного матча. С белорусского клуба снимут 30 очков в этом сезоне, 20 – в следующем

Теги высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Белшина Энергетик-БГУ договорные матчи Футбол

«Шахтер» из Солигорска лишили титула чемпиона Беларуси.

Напомним, клуб подозревался в организации договорного матча против «Белшины» в 2022 году (4:1), победа в котором позволила «Шахтеру» оформить третье чемпионство подряд. 

КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) вынес вердикт по итогам дисциплинарного производства.

Так, «Шахтер» был лишен титула чемпиона Беларуси – 2022, с солигорского куба сняли 30 очков в чемпионате Беларуси-2023. Также «Шахтер» лишат 20 баллов в сезоне-2024. Кроме того, «горняки» оштрафованы на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).

Также по итогам разбирательств наказание понес «Энергетик-БГУ», занявший в сезоне-2022 второе место. Клуб лишили наград и сняли 20 очков в сезоне-2023. Клуб также будет оштрафован баллов в чемпионате-2024. 

«Белшина» будет оштрафована на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 баллов в сезоне-2024. 

Согласно статье 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ, эти решения могут быть обжалованы в Апелляционном комитете в течение 10 дней с момента вынесения.

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58 комментариев

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Михаил Рыбкин
Ответ Lindeman
А Энергетик то за шо?
Он вреден для сердца
+91
-1
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Aleksey Yashin
Бульбаполи
+50
-3
+47
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schwein
А вы еще говорите что чемпионства РПЛ не имеют никакого смысла.
Вон братья-славяне как за титул в своем чемпионате "бьются".
+21
-4
+17
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Нагрузки Сборной
В новости не хватает заметки о том, кто стал новым чемпионом, если 1 и 2 место лишены титула и наград.
+12
-1
+11
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Lindeman
А Энергетик то за шо?
+8
0
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Даже у Ювентуса столько очков не отобрали
+11
-4
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schwein
Ответ Павел Мельников
То, что там что-то вскрылось, не значит, что нечестных методов нет в других странах (в т.ч. в России). Просто когда все гладко и спокойно, никто не ворошит.
Вы кажется вообще не поняли о чем я написал.
+7
0
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Michael Neswizh
Ответ Нагрузки Сборной
В новости не хватает заметки о том, кто стал новым чемпионом, если 1 и 2 место лишены титула и наград.
Никто
+6
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Павел Мельников
Внезапно. Видимо, не все гладко в белорусском королевстве.
+5
-1
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savik-A.M.
Клуб кстати состоит на снабжении самой богатой госкорпорации Беларуси , торгующей единственными природными ресурсами которые есть в стране
+3
0
+3
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NBNiger
Ответ teo_heel
Ну как кто? БАТЭ. Просто как-то надо было им вернуть звание, вот и нашли лазейку.
Золото и серебро решили никому не признавать. БАТЭ так и останется с бронзой
+3
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savik-A.M.
Ответ faaakkkeee
А сколько там ещё дисквалификаций. Бомба, короче. Это ещё с учётом того, что в РБ есть «чёрный список» тех, кто в 2020-м проявил позицию, но решили их туда внести только в этом году. У шайки чёрного шлема агония :)
Это на 100% госклуб , и с на 100% лояльным к власти руководством
+3
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Екн Лор
Ответ Советник_042
Да не далек тот день, когда кое кого лишат звания обладателя кубка уефа, отстранят от еврокубков и отправят в ЛФЛ для очистки и весь состав будет 50к и история Стяуа и Бунедкора будет в этом плане еще цветочками. Звездочек не будет, будет старый добрый кораблик на эмблеме
"Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги"
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Lindeman
А Энергетик то за шо?
Так это ж БГУ, у них и так есть чемпионства в КВН, куда им ещё медали?🤓
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Голуби в траве
Ответ Aleksey Yashin
Бульбаполи
Бульба в поле
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софочка
Ответ schwein
А вы еще говорите что чемпионства РПЛ не имеют никакого смысла. Вон братья-славяне как за титул в своем чемпионате "бьются".
Чемпион Беларуси получает путевку в Лигу Чемпионов, чемпион России получает путевку никуда.
+2
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sounds
Ответ Нагрузки Сборной
В новости не хватает заметки о том, кто стал новым чемпионом, если 1 и 2 место лишены титула и наград.
Александр Грыгорыч стал чемпионом, кто ж еще
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NBNiger
Ответ teo_heel
А тогда смысл? Можно было признать чемпионат несостоявшимся.
Ну кто поймет логику федерации?))) Они решили тупо забрать медали и никому ничего не давать. Единственное, что теперь в еврокубки подвинули всех выше: батэ в лч, ислочь и динамо минск в лк, а минск или тоопедл в ле
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Kolsky Nickel
А Белшина матч слила и невиновна?))
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Ленинградский чекист
Ответ Советник_042
Да не далек тот день, когда кое кого лишат звания обладателя кубка уефа, отстранят от еврокубков и отправят в ЛФЛ для очистки и весь состав будет 50к и история Стяуа и Бунедкора будет в этом плане еще цветочками. Звездочек не будет, будет старый добрый кораблик на эмблеме
Забавно, конечно, что это пишет человек, который родился и вырос в Санкт-Петербурге.
P.S. «Зенит» не «Хазар-Ленкорань»! В небытие не падет! Хорошего дня, Эльдар!
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NBNiger
Ответ schwein
А вы еще говорите что чемпионства РПЛ не имеют никакого смысла. Вон братья-славяне как за титул в своем чемпионате "бьются".
не жалея шахтерских денег))
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Amico Megobari ®
Ответ Andrey Andreev
Никто, чемпионат 2022 официально без победителей
Наверное правильное решение
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teo_heel
Ответ NBNiger
Ну кто поймет логику федерации?))) Они решили тупо забрать медали и никому ничего не давать. Единственное, что теперь в еврокубки подвинули всех выше: батэ в лч, ислочь и динамо минск в лк, а минск или тоопедл в ле
Ну вот тогда и медали перераспределить надо.
А то получается как-то уполовинили всё.
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Andrey Andreev
Ответ Amico Megobari ®
Так кто теперь чемпион и серебряный призёр?
Никто, чемпионат 2022 официально без победителей
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NBNiger
Ответ vladcher77
видимо решили, раз еврокубков нет, то и чемпионства не надо никому давать. Российским клубам тоже не предвидятся еврокубки, можно тоже чемпиона забанить.
Клубы из Беларуси участвуют в еврокубках, просто, играют на нейтральных полях
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