Солигорский «Шахтер» лишен чемпионства-2022 из-за договорного матча. С белорусского клуба снимут 30 очков в этом сезоне, 20 – в следующем

«Шахтер» из Солигорска лишили титула чемпиона Беларуси.

Напомним, клуб подозревался в организации договорного матча против «Белшины» в 2022 году (4:1), победа в котором позволила « » оформить третье чемпионство подряд.

КДК Белорусской федерации футбола (АБФФ) вынес вердикт по итогам дисциплинарного производства.

Так, «Шахтер» был лишен титула чемпиона Беларуси – 2022, с солигорского куба сняли 30 очков в чемпионате Беларуси-2023. Также «Шахтер» лишат 20 баллов в сезоне-2024. Кроме того, «горняки» оштрафованы на 370 000 белорусских рублей (11 114 874 российских рубля).

Также по итогам разбирательств наказание понес « », занявший в сезоне-2022 второе место. Клуб лишили наград и сняли 20 очков в сезоне-2023. Клуб также будет оштрафован баллов в чемпионате-2024.

« » будет оштрафована на 10 очков в сезоне-2023 и на 5 баллов в сезоне-2024.

Согласно статье 64 Дисциплинарного кодекса АБФФ, эти решения могут быть обжалованы в Апелляционном комитете в течение 10 дней с момента вынесения.