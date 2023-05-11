Жертва Алвеса сказала полиции, что хотела уйти после нескольких поцелуев: «Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня»

Опубликованы показания девушка, обвиняющей Дани Алвеса в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Бывший игрок «Барселоны» утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Футболист несколько раз менял показания по этому делу. В программе The Ana Rosa program на TeleCinco озвучили показания жертвы, которые она дала полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Слова девушки зафиксировала камера, размещенная на форме одного из правоохранителей.

«Я добровольно пошла в туалет и, поцеловавшись несколько раз, сказала ему, что хочу уйти... но он сказал мне «нет» и закрыл щеколду. Он начал говорить мне гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка», а также начал бить меня. Он бросила мою сумку на пол и схватил меня за одежду», – сказала девушка, расплакавшись. Она не смогла договорить.

Подруга жертвы продолжила историю за нее: «Имело место проникновение».

Когда полицейский решил вызвать скорую помощь и посоветовал жертве предполагаемого изнасилования подать жалобу, она сквозь слезы сказала ему: «Никто мне не поверит, потому что они увидят на камерах, что я добровольно пошла в туалет».

Ранее сообщалось, что дальнейшие показания девушки соответствовали ее словам в день происшествия.

Судья по делу Алвеса отказался освобождать его из-за того, что он не общался с жертвой после секса, менял показания и может сбежать в Бразилию