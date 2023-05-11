Жертва Алвеса сказала полиции, что хотела уйти после нескольких поцелуев: «Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Опубликованы показания девушка, обвиняющей Дани Алвеса в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Бывший игрок «Барселоны» утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Футболист несколько раз менял показания по этому делу. В программе The Ana Rosa program на TeleCinco озвучили показания жертвы, которые она дала полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Слова девушки зафиксировала камера, размещенная на форме одного из правоохранителей. 

«Я добровольно пошла в туалет и, поцеловавшись несколько раз, сказала ему, что хочу уйти... но он сказал мне «нет» и закрыл щеколду. Он начал говорить мне гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка», а также начал бить меня. Он бросила мою сумку на пол и схватил меня за одежду», – сказала девушка, расплакавшись. Она не смогла договорить. 

Подруга жертвы продолжила историю за нее: «Имело место проникновение».

Когда полицейский решил вызвать скорую помощь и посоветовал жертве предполагаемого изнасилования подать жалобу, она сквозь слезы сказала ему: «Никто мне не поверит, потому что они увидят на камерах, что я добровольно пошла в туалет». 

Ранее сообщалось, что дальнейшие показания девушки соответствовали ее словам в день происшествия. 

Судья по делу Алвеса отказался освобождать его из-за того, что он не общался с жертвой после секса, менял показания и может сбежать в Бразилию

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116 комментариев

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Диандерталец
Ответ Alexey Shiryaev
И это все за полторы минуты?
Дани Алвес всегда был довольно скоростным игроком
+87
-1
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Диандерталец
Продолжим что ли?
"Я хотела простирнуть свои трусики, сняла их с себя, а когда пыталась их положить в барабан стиральной машины, то застряла в нём. И попросила о помощи у Дани. А он..." далее расплакалась. Подруга продолжила: «Имело место проникновение».
+75
-21
+54
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Apol
Я случайно наткнулся на ссылку журнала StarHit?
+56
-9
+47
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Диандерталец
Ответ JohnnyMulka
Смотришь многовато фильмов
да. я своего рода киноман)
+41
-2
+39
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Ян Константинопольский
Ответ Rustam Guseynoff
Жертва Алвеса еще через пару недель - "Алвесов было три"
Дани Алвес, Бруну Алвес и ФК Алавес
+35
0
+35
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nikitosdaipoltos
Ответ Apol
Я случайно наткнулся на ссылку журнала StarHit?
Вот Вы вроде давно на спортсе и это Вас удивляет в 2023 году? Пока Вы кликайте на такие новости и их комментите, подобных публикаций будет ещё больше.
+31
-1
+30
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Тиджани Бабангида
Какие интересные подробности для спортивного сайта
+29
-2
+27
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JohnnyMulka
Ответ Диандерталец
Продолжим что ли? "Я хотела простирнуть свои трусики, сняла их с себя, а когда пыталась их положить в барабан стиральной машины, то застряла в нём. И попросила о помощи у Дани. А он..." далее расплакалась. Подруга продолжила: «Имело место проникновение».
Смотришь многовато фильмов
+22
-1
+21
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Владислав Демидов
«Я добровольно пошла в туалет, чтобы пару раз поцеловаться и уйти»
+24
-5
+19
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M a y h e M
Отпускайте в общем бедолагу. Всё ясно
+22
-4
+18
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Дмитрий
Так. Еще и подруга рядом была, которую Алвес заставил смотреть на проникновение. Не может без болельщиков))
+23
-6
+17
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Rustam Guseynoff
Жертва Алвеса еще через пару недель - "Алвесов было три"
+18
-2
+16
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Виктор Войнов
Вот уже и бил , и подруга жертвы контролировала проникновение
+15
-1
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Полуэктов Пётр
Ответ Владислав Демидов
«Я добровольно пошла в туалет, чтобы пару раз поцеловаться и уйти»
Она могла пойти в туалет добровольно ради всего, чего угодно. В том числе и отличного секса с классным парнем. Но он оказался не таким классным, как ей казалось, она передумала и решила уйти. Она не имеет права? При переступании порога туалета какие-то контракты подписываются или что?
+20
-7
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Serg Irk
А она добровольно пошла в туалет, думая с ним коллекцию новых марок посмотреть?
+13
-2
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Диандерталец
Ответ Остап Бендер
А в туалет с ним пошли как с подружкой, вместе пописать?
скрестить струи)))
+10
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Red Line
в очередной раз хочу уточнить у редакции:
вы говорили, что в белье не копаетесь. вы точно понимаете значение этого выражения?)
ну и вдогонку - что с лицом, редакция?)
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Alexey Shiryaev
И это все за полторы минуты?
+12
-4
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Ян Константинопольский
Ответ Диандерталец
На самом деле это не подруга, а мачеха.
Типо "МИЛФа учит как надо")))
+8
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Flavius
Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня»

Если до этого момента были какие-то сомнения, что секс у них был по взаимному согласию, то теперь их нет.

Фраза «ты моя маленькая шлюшка» может быть гадкой для скрипачки в филармонии, но не для клубной девки в мужском туалете. Там совсем другой уровень гадости.

К таким фразам подходят шлепки, но никак не удары. Что собственно и подтверждается отсутствием травм.
+10
-3
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Kuryanin
ЭСК РФС: имело место неакцентированное проникновение.
+7
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Диандерталец
Ответ Анатолий Дегтярёв
Вручную перематываешь?))
Всё по классике! Не люблю эти новомодные штуки)
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Flavius
Ответ MagicWithoutBorders
зачем идти в туалет с незнакомым мужчиной и целоваться с ним там?
Причин сколько угодно - по-быстрому немного денег заработать, рассказать подружкам, что подцепила миллионера/знаменитость, просто ради секса, обвинить в изнасиловании и заработать много денег
+8
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Кузя Гитарист
Не Алвес , а какой то французский писатель
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Владислав Демидов
«Я добровольно пошла в туалет, чтобы пару раз поцеловаться и уйти»
... И не дать
+6
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