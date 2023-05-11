Макдэвид, Пастрняк и Карлссон – претенденты на приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов

Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Эрик Карлссон – претенденты на «Тед Линдсей Эворд».

Приз вручается лучшему игроку сезона НХЛ по версии хоккеистов.

В тройку претендентов вошли форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий Давид Пастрняк («Бостон») и защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).

Макдэвид стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах.

На счету Карлссона 101 (25+76) балл в 82 играх регулярки. Он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером среди защитников.

Пастрняк занял второе место в гонке снайперов в сезоне-2022/23 и стал третьим в списке лучших бомбардиров. Он набрал 113 (61+52) очков в 82 матчах.