Макдэвид, Пастрняк и Карлссон – претенденты на приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов

Теги рейтинги Бостон Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк и Эрик Карлссон – претенденты на «Тед Линдсей Эворд».

Приз вручается лучшему игроку сезона НХЛ по версии хоккеистов.

В тройку претендентов вошли форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий Давид Пастрняк («Бостон») и защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).

Макдэвид стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах.

На счету Карлссона 101 (25+76) балл в 82 играх регулярки. Он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером среди защитников.

Пастрняк занял второе место в гонке снайперов в сезоне-2022/23 и стал третьим в списке лучших бомбардиров. Он набрал 113 (61+52) очков в 82 матчах.

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7 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ну мы то знаем победителя
+12
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Kanan Jarrus
Ответ белая простыня олимпиады
тут Карлссон должен забирать, тк 100+ очков для заща это круче чем 150 очков для напа, особенно в сезоне когда целая куча народу пробила отметку 100+, притом что защитник в этом списке всего один
за всю историю только 4 заща набирали больше очков за регулярку, чем карлссон. в любой другой сезон он получил бы харт. но перфоманс мака в этом сезоне не превзойти
+8
-1
+7
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АРХАТ
Всё очевидно
+6
0
+6
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Сергей Мерный
Линдсей и Харт в этом году безальтернативные
+4
0
+4
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Дима Миронов
что за приз то ?) название можно написать
0
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Real_v_dushe
Ответ Kanan Jarrus
за всю историю только 4 заща набирали больше очков за регулярку, чем карлссон. в любой другой сезон он получил бы харт. но перфоманс мака в этом сезоне не превзойти
Тут ещё попадание в плов по итогу регулярки играет роль.
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