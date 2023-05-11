Оксана Домнина: «Костомаров продолжает лечение в «Коммунарке». Выезд за границу не обсуждается и не планируется»
Жена Романа Костомарова рассказала, что фигурист продолжает лечение в «Коммунарке».
Оксана Домнина опровергла информацию о том, что Костомарова тайно выписали из больницы и сейчас он находится на реабилитации за рубежом.
«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке», и выезд за границу не обсуждается и не планируется», – сказала Домнина.
Он сильный со всем справится 🙏
Семье сил и терпения.