Оксана Домнина: «Костомаров продолжает лечение в «Коммунарке». Выезд за границу не обсуждается и не планируется»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Здоровье Фигурное катание

Жена Романа Костомарова рассказала, что фигурист продолжает лечение в «Коммунарке».

Оксана Домнина опровергла информацию о том, что Костомарова тайно выписали из больницы и сейчас он находится на реабилитации за рубежом.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке», и выезд за границу не обсуждается и не планируется», – сказала Домнина.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана М
Роману выздоровления!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Флер де Лис
Сил Роме и его семье, крепкого здоровья!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Роману, Оксане и их родителям здоровья, сил, терпения и мужества. Предстоит ещё трудный и не лёгкий путь для реабилитации Романа. Пусть всё благополучно завершится.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga Krayz
Сил и терпения Оксане и здоровья Роману!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yusa Naza
здоровья и терпения близким.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктория Манифик
Роману сил и скорейшего выздоровления! Оксане, деткам и всем близким терпения и добра!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксюша
Скорейшего выздоровления Роману 🙏
Он сильный со всем справится 🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорелея
А откуда инфа была, что с немецкими специалистами консультировались?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Здоровья, сил, терпения Роману пройти этот путь.
Семье сил и терпения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира15577
Ответ Лорелея
А откуда инфа была, что с немецкими специалистами консультировались?
По видео!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий