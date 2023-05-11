Сергей Федоров: «Следить за ЧМ по хоккею не буду. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет»

Сергей Федоров заявил, что не будет следить за ЧМ по хоккею-2023.

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. была отстранена от участия в турнире.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею не буду, если какая-то информация или нужные нам видео появятся, то посмотрим. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет.

Когда команда ЦСКА выйдет из отпуска? Это в плане обсуждения, но чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть. Чем больше отдыха наши ребята получат, тем лучше. Этим мы будем заниматься в следующие две недели: обсуждать график и договариваться. Хотелось бы ребят собрать не так рано, это главное пожелание», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.