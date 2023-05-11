Сергей Федоров: «Следить за ЧМ по хоккею не буду. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Федоров ЧМ по хоккею Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров заявил, что не будет следить за ЧМ по хоккею-2023.

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. Сборная России была отстранена от участия в турнире.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею не буду, если какая-то информация или нужные нам видео появятся, то посмотрим. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет.

Когда команда ЦСКА выйдет из отпуска? Это в плане обсуждения, но чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть. Чем больше отдыха наши ребята получат, тем лучше. Этим мы будем заниматься в следующие две недели: обсуждать график и договариваться. Хотелось бы ребят собрать не так рано, это главное пожелание», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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4 комментария

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Дмитрий
России много где нет) нет в производителях нормальных сыров, машин, 1/2 ЛЧ. Ее нет среди марок мобильных телефонов, как звонят Федорову, чтобы спросить интервью?
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Эдуард Элверс
Кстати правильно сказал. Зачем ребят дергать рано из отпуска. Они и вправду заслужили как следует отдохнуть. Главное подготовиться к ПО
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shickana
А мне казалось, что ровно наоборот - как мы к ним, так и они к нам.
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Сульшер жги!
А мы будем
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