Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» встретится с УНИКСом в 3-м матче серии

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В четверг, 11 мая, в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (1-1).

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Третий матч

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
11 мая, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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5 комментариев

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Arow Bash
Казань спортивная, АК барс играл в финале КХЛ, зенит-казань взял Суперлигу в волейболе, рубин стремится выиграть лучшую лигу мира, и Уникс играет в финале баскетбола! За красивый баскетбол!
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SlavaZelenograd
Уникс должен выходить вперёд 🏀💪
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VolkXan
Казань разнесет, если не в этой игре, то в 2-х следующих. Норм прогноз.))
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Russ Ivan
Удачного баскетбольного вечера всем любителям 🏀
Кстати, судейство в ВТБ на порядок понятнее, чем в ЕЛ...
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***** SLAVA
Ответ Arow Bash
Казань спортивная, АК барс играл в финале КХЛ, зенит-казань взял Суперлигу в волейболе, рубин стремится выиграть лучшую лигу мира, и Уникс играет в финале баскетбола! За красивый баскетбол!
За УНИКС.
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