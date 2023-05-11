Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» встретится с УНИКСом в 3-м матче серии

В четверг, 11 мая, в третьем матче финальной серии плей-офф казанский в гостях сыграет с краснодарским « » (1-1).

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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