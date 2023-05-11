Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» встретится с УНИКСом в 3-м матче серии
В четверг, 11 мая, в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (1-1).
Единая лига ВТБ
Финал (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «Баскет-холл»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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