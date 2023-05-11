Российские журналисты получили аккредитацию на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги ОКР Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Оргкомитет Олимпиады-2024 аккредитовал российских журналистов на Игры в Париже.

Об этом говорится в официальном письме, предоставленном Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Информируем вас о том, что поданная Олимпийским комитетом России заявка на аккредитацию СМИ на Игры XXXIII Олимпиады в Париже подтверждена оргкомитетом Игр», – говорится в письме.

Пофамильная аккредитация журналистов начнется с 23 октября 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года.

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20 комментариев

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Yurij Zhemchuzhnikov
Ответ Aleksey Yashin
Что, и Губерниева аккредитуют?
За танковый биатлон могут отказать.
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AlexZhano__
Только непонятно зачем. Без наших спортсменов достаточно просто комментировать соревнования из студий в Москве.
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Kapitan Klos
Надеемся и верим, что большинство аккредитаций из России получат профессионалы из самых достойных регионов страны: Чеченской Республики, Донецкой и Луганской областей и Республики Крым. Это будет заслуженно и профессионально. Гойда, как говорится, да.
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shtrek
А русский дом с икрой и водкой будет?
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dm1959
Насколько я понимаю, "подтвердить заявку" это только подтверждение получения заявки, не обязательно ее удовлетворение.
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Олег Мохов
Главное чудаку из есть темы дайте аккредитацю.
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Nightguest
Ответ AlexZhano__
Только непонятно зачем. Без наших спортсменов достаточно просто комментировать соревнования из студий в Москве.
Ну а почему бы не слетать в Париж за казенный счет?
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invincible
Больше всех рад этой новости губошлёп биатлонный
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DpeMa111
Если будут отсеивать, как спортсменов, там многим аккредитацию не дадут
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Syndycate
Дудю и Красаве наверно первыми дали?)
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HRYNDEL
И за каким хреном они там нужны !!!
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Россия будет свободной
какой губерниев не хочет за казенный счет в париж?
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Alestern
Ответ AlexZhano__
Только непонятно зачем. Без наших спортсменов достаточно просто комментировать соревнования из студий в Москве.
Логично
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justbored
Ответ DpeMa111
Если будут отсеивать, как спортсменов, там многим аккредитацию не дадут
И мы все, конечно, крайне расстроимся, что димке губерниеву с компашкой по району Пигаль поблудить не придется.
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