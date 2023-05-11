Российские журналисты получили аккредитацию на Олимпиаду-2024 в Париже

Оргкомитет Олимпиады-2024 аккредитовал российских журналистов на Игры в Париже.

Об этом говорится в официальном письме, предоставленном Олимпийским комитетом России ( ).

«Информируем вас о том, что поданная Олимпийским комитетом России заявка на аккредитацию СМИ на Игры XXXIII Олимпиады в подтверждена оргкомитетом Игр», – говорится в письме.

Пофамильная аккредитация журналистов начнется с 23 октября 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года.