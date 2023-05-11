«Интер» обыграл «Милан» в ЛЧ, Бускетс уходит из «Барсы», Венгрия отказалась от ЧЕ по фигурному катанию, «Реалу» снова интересен Мбаппе и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Интер» обыграл «Милан» в первом полуфинале ЛЧ, забив 2 гола к 11-й минуте – 2:0. Это первая победа «нерадзурри» в дерби в Лиге чемпионов. После матча Индзаги говорил, что «Интер» мог забить и больше, а Пиоли сетовал на работу судьи и быстрый гол соперника.

2. «Барселона» объявила об уходе Серджи Бускетса по окончании сезона после 15 лет в клубе. Великий полузащитник сказал, что навсегда останется фанатом клуба. После ухода Бускетса новыми капитанами «Барсы» могут стать Левандовски и Араухо.

3. НХЛ. Кубок Стэнли. «Торонто» впервые обыграл «Флориду» (2:1) в серии 2-го раунда (1-3), «Эдмонтон» встречается с «Вегасом».

4. НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» сократил отставание в противостоянии с «Майами» (112:103, 2-3). «Голден Стэйт» пытается продлить серию с «Лейкерс» (1-3).

5. «Реал» вновь попытается подписать Мбаппе летом, утверждает The Telegraph. «Мадрид» хочет воспользоваться неопределенностью в «ПСЖ».

6. Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.

7. Вторую лигу реформируют со следующего сезона. Будет два дивизиона (один – по системе «весна-осень») и переходные матчи за 3-ю путевку в Первую лигу.

8. На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент. Депутат Госдумы Светлана Журова назвала это «очередной провокаций со стороны Украины», а глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик считает, что «организаторы имели право следовать правилам МОК», но позже отметил, что «прослеживается провокационная составляющая».

9. «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 2 эпизода матча с «Зенитом» – пенальти в штрафной хозяев и второй гол питерцев.

10. ЦСКА обыграл «Зенит» в гостях и вышел вперед в серии за 3-е место Единой лиги ВТБ (71:60, 2-1).

11. Семь человек без Fan ID пытались попасть на матч «Зенит» – «Спартак». Их задержали и составили протоколы.

12. Ведущий ESPN сравнил фамилию Уайтклауда с названием туалетной бумаги. Защитник «Вегаса» – представитель коренных народов Канады – заявил, что гордится сой культурой и принял извинения журналиста.

13. Марио Фернандес рассматривает возвращение в ЦСКА летом, утверждает Sport24. С января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, а в апреле расторг контракт.

14. Тафгаи умирают на 10 лет раньше других хоккеистов, выяснилось из исследования Колумбийского университета Нью-Йорка. У них чаще бывают передозировка наркотиков, суицид и гибель в ДТП.

Цитаты дня.

Широков о «Зените» и РПЛ: «В 90-х, когда «Спартак» выигрывал, не скучно было наблюдать, а сейчас почему-то скучно стало»

Каррагер о де Брюйне: «Выиграет Лигу чемпионов – встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем»

Орлов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Это позор, низкопробная работа. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!»

Комличенко о пенальти «Ростова»: «Я не симулирую. Если есть контакт, бьют, хватают, мне что, стоять на ногах?»

Уайдман о Шереметьеве: «Тебя отводят в отдельное помещение и оставляют на два часа – без телефона, багажа. Я был чертовски напуган и думал: «Твою мать, ну приехали»

Скалони о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Месси, без сомнения. Посмотрим, кто его получит. Холанд бьет все рекорды»

Валуев о поездке в ЛНР: «Мы вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS»

Форвард «Ахмата» Конате: «Грозный – один из лучших городов России. Все люди добрые, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке»

9 комментариев

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Мистер Уайт
Посмотрел вчера новых "Стражей Галактики", там весь фильм бегала собака в скафандре с надписью СССР. На лицо дискредитация чего-то там. Требую, чтоб депутат Терюшков запретил это безобразие, потому что по фильму в скафандре может бегать только Пересильд.
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titon23
утро начинается не с кофе..
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MK
Перес решил все депозиты использовать )
Белингем и Мбаппе огого сколько денег на трансфер
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artish186
💪 отличное дерби, почему все так уверены, что кубок заберёт Реал или Сити, это ведь ЛЧ, она непредсказуема 🔥
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Bashibuzuck
Эдмонтон с красивой и уверенной победой💪👏👏👏
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artish186
вот и Бускетс заканчивает свою карьеру, кажется я знаю, как он смотрел вчерашний матч, подглядывая сквозь пальцы в лежачем положении (полуфинал Интера и Барселоны в ЛЧ 2009/10)
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Комнатный олень
Верю в Торонто!
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Bashibuzuck
Ответ Мистер Уайт
Посмотрел вчера новых "Стражей Галактики", там весь фильм бегала собака в скафандре с надписью СССР. На лицо дискредитация чего-то там. Требую, чтоб депутат Терюшков запретил это безобразие, потому что по фильму в скафандре может бегать только Пересильд.
И кому он это может запретить? Только тебе, ну или самому себе😁
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