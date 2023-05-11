Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» против «Севильи», «Рома» сыграет с «Байером»

Теги Байер Рома Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА результаты Футбол

«Ювентус» сыграет дома с «Севильей» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Рома» примет «Байер».

Лига Европы

1/2 финала

Первые матчи

Ювентус Италия – Севилья Испания
Дата проведения
11 мая, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома Италия – Байер Германия
Дата проведения
11 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

21 комментарий

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Мадрид наказывает!
А Барселона с телевизором, ахахахаха))
+17
-10
+7
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JENNINGS
Вечера интересных противостояний продолжаются!
«Ювентус», которому позарез нужна ЛЕ для беспрепятственного попадания в ЛЧ против королей турнира «Севильи» и конечно же Хаби Алонсо против своего учителя Жозе Моуринью! Будет на что посмотреть!!!🔥🔥
+6
-3
+3
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as009595@icloud.com
Севилья возьмет ле думаю, все команды равны, и поэтому Севилья за счет опыта
+4
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Rus Donskoy
Удачи Севилье и Роме
+2
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ljolik888
Сможет ли Севилья сегодня продолжить свой путь в лиге Европы ? Соперник на бумаге конечно сильне , но про МЮ также говорили . Удачи клубу из Испании !
+4
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D-oh!
Серьезные вывески
Не болею ни за кого из полуфиналистов, хочется просто насладиться футболом, чего и вам желаю
+1
-1
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titon23
ждем ждем ждем матчей!! надеюсь будет интересно!)
+1
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Alex Rhea
За итальянский финал, но, мне кажется, что фавориты Сева и Байер
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Tok7
Удачи Роме и Севе!
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Человек_Легенда
Вперед, Маур! Рому в ЛЧ надо выводить только через победы во всех Еврокубках!

Если возьмет ЛЕ, то и на ЛЧ в следующем году замахнется :)
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Slavick Nemkovsky
В финале сыграют Севилья с Моуринью. Победит по привычке Севилья
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Человек_Легенда
Ответ Oleg Olegov
Если Байер выиграет турнир, Лунёв будет считаться обладателем трофея?
Нет, он не в заявке
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