Лига Европы. 1/2 финала. «Ювентус» против «Севильи», «Рома» сыграет с «Байером»
«Ювентус» сыграет дома с «Севильей» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Рома» примет «Байер».
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Ювентус», которому позарез нужна ЛЕ для беспрепятственного попадания в ЛЧ против королей турнира «Севильи» и конечно же Хаби Алонсо против своего учителя Жозе Моуринью! Будет на что посмотреть!!!🔥🔥
Не болею ни за кого из полуфиналистов, хочется просто насладиться футболом, чего и вам желаю
Если возьмет ЛЕ, то и на ЛЧ в следующем году замахнется :)