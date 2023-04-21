«МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков, иск против Роналду, Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и другие новости

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1. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и вылетел из Лиги Европы. Де Хеа и Магуайр снова отметились нелепыми привозами.

«Ювентус» на выезде сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и прошел дальше, «Рома» Жозе Моуринью разобралась с «Фейеноордом» (4:1), «Байер» разгромил «Юнион» (4:1). В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей», а «Рома» – с «Байером».

В 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» прошла «Лех», «Вест Хэм» разгромил «Гент». «Фиорентина» сыграет с «Базелем» в полуфинале, «Вест Хэм» встретится с АЗ. Пять клубов из Италии вышли в полуфиналы трех еврокубков, по 2 – из Англии и Испании, 1 – из Германии. Серия А вернулась!

2. НХЛ. «Торонто» разгромил «Тампу» (7:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф. Таварес сделал хет-трик, Василевский во второй раз в карьере пропустил 7 шайб в кубковой игре, было 3 драки и много штрафов. «Рейнджерс» вновь разобрались с «Нью-Джерси», Тарасенко забил во 2-й игре подряд. «Колорадо» одержал волевую победу над «Сиэтлом», Ничушкин забил, Георгиев подтащил при камбэке и впервые выиграл в плей-офф. Все результаты дня – здесь

3. «Ювентусу» вернули 15 очков до нового разбирательства по делу о фиктивном приросте капитала. Теперь клуб из Турина идет 3-м в Серии А.

4. Правительству РФ предложили частичную отмену Fan ID. Его хотят оставить только на матчах «с повышенной категорией опасности» и упростить. Всего Агентство стратегических инициатив (АСИ) выдвинуло 8 предложений по карте болельщика.

5. Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за шахматную корону.

6. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» призвали убрать корабли с эмблем – из-за ассоциаций с работорговлей. Клубы АПЛ не планируют делать это.

7. НБА. 36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» сократить отставание в серии плей-офф с «Сакраменто» (1-2), «Филадельфия» обыграла «Бруклин» на выезде и ведет в серии со счетом 3-0. 

8. На Роналду подали иск в прокуратуру за жест с касанием паха. Криштиану грозит депортация из Саудовской Аравии.

9. Убыток футбольного ЦСКА за 2022 год превысил 1 млрд рублей.

10. В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины.

11. Боец ММА Джефф Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана от «Единой России».

12. «Локомотив-Кубань» в Краснодаре вырвал победу у ЦСКА в третьем матче и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (84:81, 2-1).

13. Сразу 19 игроков СКА вошли в состав сборной «России 25» под руководством Романа Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном. Гусев и СКА договорились о расторжении контракта, на форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», Никита хочет играть в Москве.

14. Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав Федерации тяжелой атлетики России.

15. Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч Winline Медиалиги в составе Fight Nights.

Цитаты дня:

Вяльбе о возвращении на международные турниры: «Когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может, нас будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?»

Вячеслав Фетисов: «На Игры допускают команды беженцев, трансгендеров, скоро роботы будут участвовать, наверное. Не Олимпиада, а черт знает что»

Юра Мовсисян: «Уважаю Путина. Он много делает для своих людей в России. Все русские, с кем общался в 2014-м, поддерживали его»

Фигурист Гуменник: «Ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет»

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20 комментариев

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MK
Магуайр + Де Хеа, смотрелись в этом матче как Биба Боба
+19
-3
+16
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dmitry.tchidakin
Проsrать все кубки нереально,
Но я мечту свою лелея,
Решил проблему гениально -
На поле выпустил Дехея
+15
-4
+11
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artish186
давно такой конкуренции за место в четверке в серие А не было
+6
0
+6
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Пако
«МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков» -
Кто-то теряет, а кто-то находит.
+7
-4
+3
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All These Things I Hate
Севилья в ЛЕ даже с Мостовым была бы непроходимым соперником
+8
-5
+3
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fellx
Ответ MK
Магуайр + Де Хеа, смотрелись в этом матче как Биба Боба
Вот что делает престиж. Сначала у них Роналду был виноват. Потом травмы, потом судьи, потом неудача, теперь и Де Хэа с Магуайером. Получается так: Если Решфорд набрал супер форму - причина разговор с Тен Хагом. Если игроки лажают - это они привозчики. НИКТО не обсуждает полное отсутствие ТАКТИКИ. До прихода Каземиро защита трящала по швам. До набора формы Решфорда в атаке было ноль идей, 0-4 от Брентфорда.
Даже после 0-7 от Ливерпуля писали что это "Случайность". Ньюкасл показал, что это не так, Севилья покпзала, что это точно не случайность. Просто обидно за Моура, за Сульшера, которые умели работать с топ игроками и получали результаты лучше чем сейчас. Но новый САФ умеет только покупать своих или ненужных другим топам игроков, или сливать звёзд.
Главное повторять мантру "Команда еще строится"
+12
-9
+3
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dmitry.tchidakin
Ответ fellx
Так стоп) Такой ТОПОВЫЙ(по мнению хейтеров) кубок лиги взяли с Де Хэа, а теперь он крайний?
Это не топовый, а молочный кубок
+2
0
+2
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zer
полуфиналы ЛЕ даже по вывеске очень интересные!
+2
-1
+1
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Сергей Жарковский
МЮ по сути ничего не показал на фоне Севильи, кроме прохода Решфорда да пары пинков в в сторону ворот Казимиро! Прессинг испанцев сломал англичанам всю игру. Ещё и отмененный гол в первом тайме из-за микроскопического офсайда. Севилья браво!!!
+1
0
+1
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Любезный Коссутий
Ответ MK
Магуайр + Де Хеа, смотрелись в этом матче как Биба Боба
эти двое - проклятие МЮ, увы
+1
0
+1
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dmitry.tchidakin
Ответ zer
полуфиналы ЛЕ даже по вывеске очень интересные!
Финал должен быть Моуриньо против Ювентуса
+1
0
+1
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Slavick Nemkovsky
Вчера писали, что даже обидно сравнивать Упамекано с Магваером, но последний вмиг вернул себе доброе имя!
+1
-1
0
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Трент Резнор
Моуриньо красавец. Выжимает максимум из Ромы. Приятно смотреть.
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РОМЫЧ
Токо щас 2023 Юра ..
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