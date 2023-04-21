Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча. У него 14 шайб в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Валерий Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Колорадо» стал автором второй шайбы своей команды во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:2, 1-1). 

Это первый гол россиянина в текущем плей-офф, за карьеру в НХЛ – 14-й в 64 играх. 

Сегодня Валерий (19:18, 1:50 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 2 перехвата. 

18 комментариев

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sheep_catcher
«Колорадо» отрезками включался на полную и Валерий Ничушкин в этом командном движении имеет важнейшую роль. Вот сейчас сказали бы, я бы не поверил, что ТАКОГО ИГРОКА стебали все кому ни попадя лет 5 назад.
Физуха-топ, работоспособный, при таких габаритах техника близка к идеальной, интеллект отличный. Что сказать, ТОПИЩЕ Ничушкин стал
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Антон Якимцев
Красивый и важный камбэчный гол, молодец Биг Вэл! Спасибо!

И вообще в отборе и защите шайбы сегодня был очень хорош, а ещё, я в первые увидел, как Маккиннон "запорол" хитрожопый пас Вэла у ворот, а не наоборот, было неожиданно)))
+24
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Борух73
уровень мастерства у всех исполнителей комбинации запредельный. что пас через борт, вход в зону, обратной стороной пас на клюшку Валере. прям кайф!
+10
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crazymaks
Ответ sheep_catcher
«Колорадо» отрезками включался на полную и Валерий Ничушкин в этом командном движении имеет важнейшую роль. Вот сейчас сказали бы, я бы не поверил, что ТАКОГО ИГРОКА стебали все кому ни попадя лет 5 назад. Физуха-топ, работоспособный, при таких габаритах техника близка к идеальной, интеллект отличный. Что сказать, ТОПИЩЕ Ничушкин стал
ну он лишь в прошлом сезоне так заиграл, много пашет вот и результат
+7
0
+7
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rereg84
Ответ crazymaks
ну он лишь в прошлом сезоне так заиграл, много пашет вот и результат
Да нет. Его же не зря всегда в состав ставили, он по сути даже в АХЛ не уезжал. Тренерам виднее на местах было. Так что нельзя говорить, что он только заиграл. А тут просто попёрло наконец у человека, талант то всегда был.
+4
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Парвус
Ответ Антон Якимцев
Красивый и важный камбэчный гол, молодец Биг Вэл! Спасибо! И вообще в отборе и защите шайбы сегодня был очень хорош, а ещё, я в первые увидел, как Маккиннон "запорол" хитрожопый пас Вэла у ворот, а не наоборот, было неожиданно)))
Впервые
+3
0
+3
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Антон Якимцев
Ответ Парвус
Впервые
Безусловно, спасибо)
+2
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1960лоцман
Красиво положил.
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Фанат Ференцвароша
Ничушкин конечно красавец. И в форчеке, и в обороне, и в атаке очень хорош. Но какой же бриллиант Девон Тейвз! Реально топовый полузащитник! Не сильно хуже Макара! Жаль Лу отпустил его из Айлендерс!
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Парвус
Чу чу крайне полезный для лавин
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1960лоцман
Ответ sheep_catcher
«Колорадо» отрезками включался на полную и Валерий Ничушкин в этом командном движении имеет важнейшую роль. Вот сейчас сказали бы, я бы не поверил, что ТАКОГО ИГРОКА стебали все кому ни попадя лет 5 назад. Физуха-топ, работоспособный, при таких габаритах техника близка к идеальной, интеллект отличный. Что сказать, ТОПИЩЕ Ничушкин стал
У него все есть ,только вот слишком рано первый раз поехал в НХЛ ,это к сожалению ошибка многих наших игроков.
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rereg84
Ответ sheep_catcher
С названием «Из КХЛ и обратно. И еще раз обратно. И еще» Это как мотивационную вещь использовать можно будет. В КХЛ же много кто возвращался: Радулов, Ковальчук, Дадонов. Но все они прямо ОЧЕНЬ выделялись на общем фоне КХЛ. Потом поехали обратно. А Ничушкин в КХЛ показал достойную статистику, но не космическую. И все равно ведь нашел в себе мотивацию попробовать в НХЛ еще.
Ну Нич как-бы в ЦСКА Квартального попал, там сложно выделиться, и состав ровный и бица-боротся наше всё:) А вообще по уму давно уже надо было вернуться Свечникову старшему, причём по началу не в Ак-Барс, а куда пороще - например в Нефтехимик, а потом бы через 1-2 года в топ-клуб попал, потом обратно в НХЛ. Но поезд уже ушёл на мой взгляд. Дадонов идеальный пример, что нужно делать, когда ты не обделен талантом, но никак не можешь в 21-23 года пройти в основу клуба НХЛ. Вернутся домой, набраться уверенности на лидерских ролях, и обратно. И теперь он из топ-6 не выпадает, причём не важно в каком клубе.
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Dooomer
Ответ sheep_catcher
«Колорадо» отрезками включался на полную и Валерий Ничушкин в этом командном движении имеет важнейшую роль. Вот сейчас сказали бы, я бы не поверил, что ТАКОГО ИГРОКА стебали все кому ни попадя лет 5 назад. Физуха-топ, работоспособный, при таких габаритах техника близка к идеальной, интеллект отличный. Что сказать, ТОПИЩЕ Ничушкин стал
У него было много травм раньше, толком форму не успевал набирать. Но крест на нем не ставили, видели, что может прибавить, вот и прибавил, теперь стабильный топчик
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sheep_catcher
Ответ Dooomer
У него было много травм раньше, толком форму не успевал набирать. Но крест на нем не ставили, видели, что может прибавить, вот и прибавил, теперь стабильный топчик
Про травмы я тоже писал. В первый сезон его Линди Рафф до звена с Бенном и Сегином поднял. Доверие- доверием, но травма, из-за которой целый сезон в трубу вылетает, также дает о себе знать. На такое 100% и ТШ и ГМ смотрят.
Многие ли тогда, во времена возвращения Ничушкина в КХЛ, могли подумать, что он одну из ключевых ролей в составе победителей КС будет играть?
А вообще, приятно читать, что люди адекватные пишут. Я искренне рад за Ничушкина. И еще рад от самого чувства, что рад😉
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sheep_catcher
Ответ rereg84
Да нет. Его же не зря всегда в состав ставили, он по сути даже в АХЛ не уезжал. Тренерам виднее на местах было. Так что нельзя говорить, что он только заиграл. А тут просто попёрло наконец у человека, талант то всегда был.
Согласен полностью. В спорте кмк важен баланс тяжелой работы и того, чтобы еще и поперло.
Еще не забываем, что травма у него лютая была. Вот без всяких этих, очень рад, что все у него получается. Смотреть на его прессинг и энергичность - вообще кайф. А теперь еще и с Кубком и с новым контрактом. Красота! Лишь бы здоровье не подкачало
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sheep_catcher
Ответ 1960лоцман
У него все есть ,только вот слишком рано первый раз поехал в НХЛ ,это к сожалению ошибка многих наших игроков.
У него такой первый сезон в НХЛ был, что ЗХБ его в олимпийскую сборную подтянул. Вроде, Билялетдинов не похож на человека, который готов рисковать попусту. Тем более на таком ответственном турнире, как ОИ-14’.
Травмы, как мне кажется, свое дело сделали. Потом немного отвлекся от хоккея. Но это уже в прошлом. Сейчас это - машина.
По хорошему, ему бы года 3-4 такой уровень держать, потом книгу пусть пишет. Я бы прочитал😉
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sheep_catcher
Ответ sheep_catcher
У него такой первый сезон в НХЛ был, что ЗХБ его в олимпийскую сборную подтянул. Вроде, Билялетдинов не похож на человека, который готов рисковать попусту. Тем более на таком ответственном турнире, как ОИ-14’. Травмы, как мне кажется, свое дело сделали. Потом немного отвлекся от хоккея. Но это уже в прошлом. Сейчас это - машина. По хорошему, ему бы года 3-4 такой уровень держать, потом книгу пусть пишет. Я бы прочитал😉
С названием «Из КХЛ и обратно. И еще раз обратно. И еще»
Это как мотивационную вещь использовать можно будет. В КХЛ же много кто возвращался: Радулов, Ковальчук, Дадонов. Но все они прямо ОЧЕНЬ выделялись на общем фоне КХЛ. Потом поехали обратно. А Ничушкин в КХЛ показал достойную статистику, но не космическую. И все равно ведь нашел в себе мотивацию попробовать в НХЛ еще.
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sheep_catcher
Ответ rereg84
Ну Нич как-бы в ЦСКА Квартального попал, там сложно выделиться, и состав ровный и бица-боротся наше всё:) А вообще по уму давно уже надо было вернуться Свечникову старшему, причём по началу не в Ак-Барс, а куда пороще - например в Нефтехимик, а потом бы через 1-2 года в топ-клуб попал, потом обратно в НХЛ. Но поезд уже ушёл на мой взгляд. Дадонов идеальный пример, что нужно делать, когда ты не обделен талантом, но никак не можешь в 21-23 года пройти в основу клуба НХЛ. Вернутся домой, набраться уверенности на лидерских ролях, и обратно. И теперь он из топ-6 не выпадает, причём не важно в каком клубе.
Радулов в прайме и при Квартальнове прекрасную стату набивал. И по очкам и по штрафным минутам. В целом, да, я понял, о чем Вы речь ведёте. Машинный роботохоккей Квартальнова и все такое.
Обычно с возвращением тянут до последнего, но если возвращаются, то подавляющее большинство уже навсегда. Я и по Ничушкину полагал, что он тут у нас и прирастет.
А вон как вышло. Я уверен, это не сказка. Это тяжелый труд. И немного благоприятных обстоятельств на первых порах, например, доверие тренера, его умение увидеть для игрока подходящую роль.
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