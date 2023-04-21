Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча. У него 14 шайб в плей-офф НХЛ за карьеру
Валерий Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Колорадо» стал автором второй шайбы своей команды во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:2, 1-1).
Это первый гол россиянина в текущем плей-офф, за карьеру в НХЛ – 14-й в 64 играх.
Сегодня Валерий (19:18, 1:50 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 2 перехвата.
Физуха-топ, работоспособный, при таких габаритах техника близка к идеальной, интеллект отличный. Что сказать, ТОПИЩЕ Ничушкин стал
И вообще в отборе и защите шайбы сегодня был очень хорош, а ещё, я в первые увидел, как Маккиннон "запорол" хитрожопый пас Вэла у ворот, а не наоборот, было неожиданно)))
Многие ли тогда, во времена возвращения Ничушкина в КХЛ, могли подумать, что он одну из ключевых ролей в составе победителей КС будет играть?
А вообще, приятно читать, что люди адекватные пишут. Я искренне рад за Ничушкина. И еще рад от самого чувства, что рад😉
Еще не забываем, что травма у него лютая была. Вот без всяких этих, очень рад, что все у него получается. Смотреть на его прессинг и энергичность - вообще кайф. А теперь еще и с Кубком и с новым контрактом. Красота! Лишь бы здоровье не подкачало
Травмы, как мне кажется, свое дело сделали. Потом немного отвлекся от хоккея. Но это уже в прошлом. Сейчас это - машина.
По хорошему, ему бы года 3-4 такой уровень держать, потом книгу пусть пишет. Я бы прочитал😉
Это как мотивационную вещь использовать можно будет. В КХЛ же много кто возвращался: Радулов, Ковальчук, Дадонов. Но все они прямо ОЧЕНЬ выделялись на общем фоне КХЛ. Потом поехали обратно. А Ничушкин в КХЛ показал достойную статистику, но не космическую. И все равно ведь нашел в себе мотивацию попробовать в НХЛ еще.
Обычно с возвращением тянут до последнего, но если возвращаются, то подавляющее большинство уже навсегда. Я и по Ничушкину полагал, что он тут у нас и прирастет.
А вон как вышло. Я уверен, это не сказка. Это тяжелый труд. И немного благоприятных обстоятельств на первых порах, например, доверие тренера, его умение увидеть для игрока подходящую роль.