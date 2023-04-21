Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча. У него 14 шайб в плей-офф НХЛ за карьеру

Валерий Ничушкин забил «Сиэтлу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард « » стал автором второй шайбы своей команды во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (3:2, 1-1).

Это первый гол россиянина в текущем плей-офф, за карьеру в – 14-й в 64 играх.

Сегодня Валерий (19:18, 1:50 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 2 перехвата.