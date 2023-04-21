Стефен Карри набрал 36 очков в третьем матче серии с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде сократить отставание в серии первого раунда с «Сакраменто» (114:97, 1-2).

Карри набрал 36 очков, 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

За 37 минут 2-кратный MVP НБА реализовал 12 из 25 с игры, включая 6 из 12 из-за дуги, и 6 из 6 с линии.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Сегодня воины были единой командой в атаке и защите и выдали очень хорошую командную игру.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShowTime.
шеф сегодня в обороне отпахал тоже 💪🏿💪🏿
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Ответ ShowTime.
шеф сегодня в обороне отпахал тоже 💪🏿💪🏿
Сегодня все в обороне пахали.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Да, Карри умеет в нужные моменты собраться и выдать игру экстра-класса, топовый уровень, таких игроков — единицы👨🏽‍🍳
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Луни сегодня 9 подборов на чужом щите, просто уничтожал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Стэф просто великолепен,чтоб мы без тебя делали!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shooter77
Обошел Пиппена и Дирка по очкам в ПО за карьеру, 3,664, 17-е место уже.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Никогда не недооценивайте сердце чемпиона
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мухамедяров
На сколько же крут Карри...лучший ПГ в лиге
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
ГСВ выиграли в ПО 19 игр, а проиграли всего 2, когда Стеф набирает 35+ очков в матче.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikolayOss
Ответ Илья Петров
Сегодня все в обороне пахали.
За себя и за Грина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaissa
Карри был в огне.
А Луни улучшенная копия Грина.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий