Стефен Карри набрал 36 очков в третьем матче серии с «Сакраменто»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде сократить отставание в серии первого раунда с «Сакраменто» (114:97, 1-2).
Карри набрал 36 очков, 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
За 37 минут 2-кратный MVP НБА реализовал 12 из 25 с игры, включая 6 из 12 из-за дуги, и 6 из 6 с линии.
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