«МЮ» и «Ман Сити» призвали убрать корабли с эмблем – из-за ассоциаций с работорговлей. Клубы не планируют делать это

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия игровая форма история дискриминация Футбол

Клубы из Манчестера призывают убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством.

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали к расследованию потенциальных связей между эмблемами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» из-за предположений, что корабли на них отсылают к истории работорговли.

Обсуждение вопроса началось после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?» В статье задаются вопросом, не являются ли такие эмблемы клубов «символом преступления против человечества?»

Кроме того, в статье приводились мнения местного поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.

Ситуацию прокомментировал Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card. Он заявил, что «приветствует» обсуждение того, что символизируют данные эмблемы.

«Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны [с работорговлей], символы этого можно увидеть по всей Великобритании.

Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня», – сказал Гребби.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» отказались комментировать ситуацию. По информации The Telegraph, оба клуба не планируют менять эмблемы.

Манчестер был одним из главных бенефициаров от использования рабского труда в Великобритании в XVIII веке, несмотря на то, что не имел настолько тесных связей с работорговлей, как Ливерпуль или Бристоль. В XVIII веке прозвищем Манчестера было «Хлопковая столица» (Cottonopolis).

Логотип «Манчестер Юнайтед». Изображение: twitter.com/ManUtd

Логотип «Манчестер Сити». Изображение: twitter.com/ManCity

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81 комментарий

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Los Galácticos
Благодаря этой новости узнал что у МЮ на эмблеме есть корабль :)
+148
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+138
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David Aprasidze
А дьявол это норм ))
+67
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Dr.Gebbelsss
Маразм крепчал...
+49
-2
+47
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Anna Kovaleva
Ответ David Aprasidze
А дьявол это норм ))
Он в работорговле не замечен, так что полностью оправдан :)
+39
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Moscwow
Можно просто убрать клубы, че мелочиться то
+36
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+32
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Anna Kovaleva
Ответ Aleksey Yashin
«МЮ» и «Ман Сити» призвали убрать буквы, которые складываются в слово MANCHESTER с эмблем – из-за ассоциаций с работорговлей в Британии. Манчестер был одним из главных бенефициаров от использования рабского труда в Великобритании
И вообще, почему Manchester, а не Womanchester. Дискриминация, однако.
+28
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+28
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Rinat Khudayberdin
Спартак пусть с эмблемы мяч уберёт! не должен цирк ассоциироваться с футболом!
+23
-3
+20
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Balt
Эх, наступит наверное когда-нибудь время когда все эти активисты маразматичные сгинут и наступит период здравого смысла. Да не.... бред какой-то. ((
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Покерный Футбол
У Челси убрать льва,да и вообще у всех клубов у кого какое нибудь животное,это пропаганда эксплуатации животных. У Арсенала убрать пушку, это призыв к войне. У МЮ так же убрать чертика,это сатанизм( хотя может их чувства тоже нельзя оскорбить и тогда норм).
+8
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Пако
А ещё лучше - затопить весь британский флот!
+11
-3
+8
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kaviknat
Ответ Anna Kovaleva
И вообще, почему Manchester, а не Womanchester. Дискриминация, однако.
Тогда уж Blackwomanchester
+8
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+7
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Арман Бижанов
тогда вообще надо все яхты, большие судна запретить так как они напоминают рабовладельческие корабли
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Трент Резнор
Корабли и негров из состава…в сцепке они навевают плохие воспоминания.
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Tun
Скоро предложат отказаться ходить по земле, ведь по ней ходили работорговцы)
+5
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Aleksey Yashin
«МЮ» и «Ман Сити» призвали убрать буквы, которые складываются в слово MANCHESTER с эмблем – из-за ассоциаций с работорговлей в Британии. Манчестер был одним из главных бенефициаров от использования рабского труда в Великобритании
+5
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MagicWithoutBorders
тогда надо и США закрыть, поскольку за счет работорговли и рабского труда они создали свою страну
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red hikkikomori
А зачем менять то?) До сих пор оба клуба негров продают и покупают)
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Прекрасная РФПЛ будущего
Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать из состава чернокожих футболистов, так как купленные за много миллионов игроки африканского происхождения ассоциируются с работорговлей
+4
0
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Биодудь
Ответ Balt
Эх, наступит наверное когда-нибудь время когда все эти активисты маразматичные сгинут и наступит период здравого смысла. Да не.... бред какой-то. ((
Со временем все поймут что это бред, поэтому появятся уже другие активисты с новой бредовой идеей и все будут упарываться по ней и так бесконечно.
+3
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Alexander Yavriantz
Ответ Anna Kovaleva
Он в работорговле не замечен, так что полностью оправдан :)
И до торговли душами доберутся правозащитнички..
+3
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Зеленый Хорек
Арсеналу бы стоило убрать пушку, как символ войны и агрессии, символ уничтожения жизни. Челси убрать льва - плотоядного хищника, причины смерти бедных антилоп. Вест Хэм тоже слишком агрессивен со своими молотками - кому он там череп разбивать собрался?
+3
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Лёха Жданчик
Стоп! А покупать чернокожих футболистов это тоже расизм?))
+2
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Алексей Ненахов
Запрещаем корабли , потом бананы , потом чёрный цвет , после уголь, нефть , кофе , чай
+2
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Shadow1882
А если вся Великобритания ассоциируется с колонизаторством и работорговлей? А если с работорговлей ассоциируются чернокожие европейцы? Их тоже запретить?
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David Aprasidze
Ответ werowolf-gears
Все правильно, но этого мало. Все что связано с британским империализмом должно быть вырвано с корнем
Футбол и другие виды спорта?
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