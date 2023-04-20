Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА

В четверг, 20 апреля, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф московский ЦСКА в гостях встречается с краснодарским « ».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Третий матч

Ничья в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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