Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА
В четверг, 20 апреля, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях встречается с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 20 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Ничья в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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