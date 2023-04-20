Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В четверг, 20 апреля, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях встречается с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Третий матч

Локомотив-Кубань – ЦСКА 44:58 (3 четверть)
Дата проведения
20 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Ничья в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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21 комментарий

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albert_lucky
Ответ Алексей Потапов
Локтем в голову, ну это ...НОРМАЛЬНО :)))
Это не нормально, но бывает, к сожалению. Обычный фол.
+3
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Додик Аксель
Оба матча были очень интересными и напряжёнными с интригой до последних секунд. Надеюсь, что и сегодня мы увидим такую же игру. Командам удачи, а нам приятного просмотра !
+2
0
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PifagorV
Ответ zastup
Судьи продажные ! Да тут на технарь больше похоже было чем в эпизоде у Локо ! Ещё и удалили Позорище
Меньше на судей надо кричать…
+4
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h-77777
Швед,одни потери,трехи все мимо,но он звезда.Ужас,а не игрок
+3
-2
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Додик Аксель
Нервно прошла первая половина матча и судьи своими решениями спровоцировали технари и удаление тренера Локо. Посмотрим как во второй половине сложится игра.
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ОлесяОлеська
Ответ Додик Аксель
Оба матча были очень интересными и напряжёнными с интригой до последних секунд. Надеюсь, что и сегодня мы увидим такую же игру. Командам удачи, а нам приятного просмотра !
Тоже смотрю с огромным удовольствие, надеюсь что полуфинал и финал будет очень интересными.
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Кирилл
Ответ Дима Клочков
так секулич по делу на них кричал
Первый раз - хорошо, по делу кричал.
Если дали Узинскому технарь и судьи предупреждали игроков ЦСКА за флоппинг, то Уэиру тоже надо было дать.

Но зачем снова орать на судей, когда 20 секунд назад тебе дали технарь ?
Даже помощник Секулича был в шоке.
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Алексей Дольский
Хоть бы, хоть бы)
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FLEXXX
Уровень судей полностью не соответствует уровню играющих команд. Вспоминается классика ногомяча о том что судья продажная
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zastup
Локо вообще не защищается от трёшек...
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NoNameVins
Как же порой раздражают судейские просмотры по поводу и без. Остановка игры, постоянные паузы. Как по мне это забирает часть зрелищности.
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Виктор Емельянов
Лёшу посадите на лаффку 🤦
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KAYUR-2014
Ответ Алексей Дольский
Хоть бы, хоть бы)
Ну, если сами не проиграют, то шансы высоки. :)
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Дима Клочков
Ответ PifagorV
Меньше на судей надо кричать…
так секулич по делу на них кричал
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Дима Клочков
Ответ Кирилл
Первый раз - хорошо, по делу кричал. Если дали Узинскому технарь и судьи предупреждали игроков ЦСКА за флоппинг, то Уэиру тоже надо было дать. Но зачем снова орать на судей, когда 20 секунд назад тебе дали технарь ? Даже помощник Секулича был в шоке.
потому что решени судьёй касательно узинского-абсурдно. узинский важный игрок,капитан с поставленным броском из-за дуги и ему просто так дают технический в 1 половине. у кого тут не полыхнет?
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