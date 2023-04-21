Кубок Стэнли. «Торонто» против «Тампы», «Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Сиэтл», «Вегас» – «Виннипег»

«Торонто» принимает «Тампу» во втором матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » против « », « » встретится с «Виннипегом».

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли