Кубок Стэнли. «Торонто» против «Тампы», «Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Сиэтл», «Вегас» – «Виннипег»
«Торонто» принимает «Тампу» во втором матче серии Кубка Стэнли.
«Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс», «Колорадо» против «Сиэтла», «Вегас» встретится с «Виннипегом».
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 04.30, «Ball Arena»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мне кажется, проблема тут в том, что Айлы достаточно жёсткая команда. Но умудряется при этом оставаться достаточно дисциплинированной. Банда Ламберта точно в этой регулярке была в тройке с конца по количеству штрафных минут (вроде даже на 1 месте были). Судьям не нравится этот парадокс. И это на фоне того, что лига стремится к безопасности игроков. Гайки ещё не так закрутили, а остановить жёсткую игру Айлендерс как то надо. Вот и свистят всё подряд в одну лишь сторону..