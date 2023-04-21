Кубок Стэнли. «Торонто» против «Тампы», «Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Сиэтл», «Вегас» – «Виннипег»

Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

«Торонто» принимает «Тампу» во втором матче серии Кубка Стэнли.

«Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс», «Колорадо» против «Сиэтла», «Вегас» встретится с «Виннипегом».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Нью-Джерси – Рейнджерс
Дата проведения
21 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Колорадо – Сиэтл
Дата проведения
21 апреля, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Вегас – Виннипег
Дата проведения
21 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

76 комментариев

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e1ther - e1ther
ну,за Никитоса и компанию
+20
-3
+17
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paha
Тампе попустить деревню в очередной раз , Клатчерову опять подогреть хейтерков
+14
-2
+12
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Yuri Popov
Ответ Лорд Раздевалки
Шо-то не могу никак найти ветку про Вашек. Придется тут спрашивать, а саша сыграет?
ага с питсбургом
+7
0
+7
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Видел сегодня, как мы Каролину мотали? Если б не судейки счёт в серии был бы 1 - 1.. Поэтому, в сегодняшних парах никого конкретно не поддерживаю, единственное За Честное Судейство! Уж мы то Айлендерс, натерпелись от судеек - никому такого не пожелаем.. Даже Вашингтонским!
получили?)не стоните))а уж в мою сторону накидывать про судейство,я,вообще,молчу обычно,чтобы не делали матрасы)нытье,не в кассу)
+7
0
+7
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Тампу!
+9
-3
+6
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hhlg
Вот забавно, что о судействе всегда ноет суворов и аналио. Действительно, что в их неудачной жизни виноваты все, кроме них самих, что в результатах Айлс виноваты все кроме Айлс ;)
+6
-1
+5
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Давыдов. Я не пишу, что Айлы лучше Каролины. Но там конкретно прям судья потопил Айлов. Штрафов 12 на 2 минуты. Перед голом в ОТ пропущенный удар клюшкой по лицу Мейфилда. И это пишут все нейтральные болельщики. Пока самая скандальная игра в этом ПО
есть один нюанс)бывший игрок Айлс и по совместительству,ее бывший капитан)оказавшись в Торонте,после первой же игры постсизона,нынче,затянул песню про судейство)совпадение?)
+6
-2
+4
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Данил Подгорбунский
Ответ Костя Кот
кто в раме у торонто?
Самсонов
+3
0
+3
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#nikon
Посмотрел несколько первых матчей. Уровень очень высокий, - командная игра, индивидуальное мастерство, высочайший темп, плотная борьба до последней секунды...Я , естественно, за наш хоккей, но на сегодняшний день, реально, НХЛ - лучшая лига с большим отрывом.
+4
-1
+3
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Кино Музыка
С учетом поражений хозяева во всех матчах будут играть как озверелые. Надеюсь, Тампа без травм.
+3
-1
+2
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Белый офицер
Ответ Суворов Антон
А мы молчать не будем, Саня.. Произвол! Топят команду на ровном месте! Так дела не делаются..
Это когда ТТ руку отрубали и даже 2 минуты не дали? Ты про этот произвол? А так если и кого винить то Сорокина.
+4
-2
+2
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Heavy_Axe
Что по составу Тампы ?
+3
-1
+2
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Nissan 0123
надо закреплять успех в гостях!!! Let’s go, RANGERS!!!! МЧИМ ЗА КУБКОМ!!!
+1
0
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Sergey Petrov
Ответ j_jms
Это записи 98 года?
playstation 2 ))
+1
0
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ivany4
Ответ Heavy_Axe
Что по составу Тампы ?
с богам!
+2
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
есть один нюанс)бывший игрок Айлс и по совместительству,ее бывший капитан)оказавшись в Торонте,после первой же игры постсизона,нынче,затянул песню про судейство)совпадение?)
Ну у тех богатый опыт искать виновных. С 1967 года всегда кто-то виноват, Таварес фишку просёк)
+1
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Ник88
Победы Колорадо. Надо обойтись без грубейших ошибок, которые привели к поражению в первом матче, тогда у Кракена не будет шансов. Ну и реализовать свои моменты, каркас итак уже весь обстучали в первом матче
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Vladislove Dobry
Ответ Кино Музыка
С учетом поражений хозяева во всех матчах будут играть как озверелые. Надеюсь, Тампа без травм.
Уже с травмами . Торонтайки костоломят .
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Don_Krebs
За Тампу, Рэйнджерс, Сиэтл и Вегас! Думаю, что Рэйнджерс и Вегас точно выиграют свои матчи, Сиэтл проиграет, а Тампа с Торонто - 50 на 50.
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Kurri
Усатый будет наказан!
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Vladislove Dobry
Ответ evseregin
Доброго времени суток. В телеге нет трансляций ? Будьте любезны, подскажите. Спасибо Есть ли альтернатива?
в vK группа есть . Прямые трансляции нхл
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Видел сегодня, как мы Каролину мотали? Если б не судейки счёт в серии был бы 1 - 1.. Поэтому, в сегодняшних парах никого конкретно не поддерживаю, единственное За Честное Судейство! Уж мы то Айлендерс, натерпелись от судеек - никому такого не пожелаем.. Даже Вашингтонским!
Я немножко поразмыслил, обдумал произошедшее...

Мне кажется, проблема тут в том, что Айлы достаточно жёсткая команда. Но умудряется при этом оставаться достаточно дисциплинированной. Банда Ламберта точно в этой регулярке была в тройке с конца по количеству штрафных минут (вроде даже на 1 месте были). Судьям не нравится этот парадокс. И это на фоне того, что лига стремится к безопасности игроков. Гайки ещё не так закрутили, а остановить жёсткую игру Айлендерс как то надо. Вот и свистят всё подряд в одну лишь сторону..
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evseregin
Ответ Vladislove Dobry
в vK группа есть . Прямые трансляции нхл
От души!
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evseregin
Ответ Ник88
Вк есть группы с трансляцией НХЛ. Даже с русскими комментаторами , правда кустарными
Агромное!!!
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Kurri
Ответ The world champion 1998
Кем?
Бегунком))
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