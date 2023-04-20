Вячеслав Фетисов: «На Игры допускают команды беженцев, трансгендеров, скоро роботы будут участвовать, наверное. Не Олимпиада, а черт знает что»

Вячеслав Фетисов отметил, что олимпийское движение было создано, чтобы объединять людей.

– В январе МОК предложил допустить россиян до участия в Олимпиаде. Но правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призывая их оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Украина законодательно запретила своим спортсменам соревноваться с россиянами. Это настолько противоречит олимпийской Хартии. Как бы вы прокомментировали эти решения?

– Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих.

Не хотят украинцы, пусть не соревнуются. Если у спонсоров нет желания поддерживать спортсменов, значит, нечего им делать на Олимпиаде. Олимпийское движение возникло сотни лет назад и было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты.

Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась.

Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать, и мы будем играть в хоккей по интернету, не держа клюшку в руках.

Это уже не Олимпиада, а черт знает что. Поэтому и не надо это называть Олимпийскими играми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.