Вячеслав Фетисов: «На Игры допускают команды беженцев, трансгендеров, скоро роботы будут участвовать, наверное. Не Олимпиада, а черт знает что»
Вячеслав Фетисов отметил, что олимпийское движение было создано, чтобы объединять людей.
– В январе МОК предложил допустить россиян до участия в Олимпиаде. Но правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призывая их оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Украина законодательно запретила своим спортсменам соревноваться с россиянами. Это настолько противоречит олимпийской Хартии. Как бы вы прокомментировали эти решения?
– Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих.
Не хотят украинцы, пусть не соревнуются. Если у спонсоров нет желания поддерживать спортсменов, значит, нечего им делать на Олимпиаде. Олимпийское движение возникло сотни лет назад и было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты.
Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась.
Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать, и мы будем играть в хоккей по интернету, не держа клюшку в руках.
Это уже не Олимпиада, а черт знает что. Поэтому и не надо это называть Олимпийскими играми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
"Никогда такого не было и вот опять..."
Про бойкот Олимпиады-80 в Москве и ответный бойкот ОИ-84 в Лос-Анджелесе запамятовали?
Уже давным давно олимпийское движение подгребли под себя бизнес и государства, сделали его средством политики.
И СССР внес в этот процесс существенную лепту.
Много лет советские профи (официально любители) гребли медали, тогда как спортсменов официально выступающих за деньги на олимпиады не брали.
Нынешняя РФ подчинила весь спорт государству, сделала политическим инструментом, а спортсменов фактически госслужащими.
Так что все эти вопли про попранный супостатами столетний олимпийский дух чистое и наглое лицемерие.
зачем им олимпиада?
надо больше о скрепах думать, а не ездить в другие страны и видеть, как там живут
Для всех этих ЛГБТ и трансов, тоже нужно выделить отдельную площадку. Пусть там соревнуется, это будет честно, по крайней мере для всех
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Дома:
"Беженцы, трансгендеры, роботы"