Вячеслав Фетисов: «На Игры допускают команды беженцев, трансгендеров, скоро роботы будут участвовать, наверное. Не Олимпиада, а черт знает что»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир ЛГБТ Политика Олимпийская сборная беженцев Хоккей

Вячеслав Фетисов отметил, что олимпийское движение было создано, чтобы объединять людей.

– В январе МОК предложил допустить россиян до участия в Олимпиаде. Но правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призывая их оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Украина законодательно запретила своим спортсменам соревноваться с россиянами. Это настолько противоречит олимпийской Хартии. Как бы вы прокомментировали эти решения? 

– Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих.

Не хотят украинцы, пусть не соревнуются. Если у спонсоров нет желания поддерживать спортсменов, значит, нечего им делать на Олимпиаде. Олимпийское движение возникло сотни лет назад и было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты.

Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась.

Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать, и мы будем играть в хоккей по интернету, не держа клюшку в руках.

Это уже не Олимпиада, а черт знает что. Поэтому и не надо это называть Олимпийскими играми, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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46 комментариев

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DaleCo
Озвучил два глубинных страха пожилых людей: трансгендеры и трансформеры.
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teddy10
"Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась"

"Никогда такого не было и вот опять..."
Про бойкот Олимпиады-80 в Москве и ответный бойкот ОИ-84 в Лос-Анджелесе запамятовали?
+45
-4
+41
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Ярик01
Славик, не ной уже какой день. Делайте свою православную Олимпиаду без трансгендеров и англосаксов.
+17
-2
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sabina_katarina
Ответ teddy10
"Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась" "Никогда такого не было и вот опять..." Про бойкот Олимпиады-80 в Москве и ответный бойкот ОИ-84 в Лос-Анджелесе запамятовали?
Бросьте, у наших деятелей память как у рыбки. Олимпийское движение было создано, чтобы конфликты останавливать, ага. А сами как спецом эти конфликты во время ОИ начинали.
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Mohnatiy
Ну, с трансами всё понятно. А беженцы чем не угодили?
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SadButTrue
Ответ Verhovn
Озвучил ты свою ориентацию) Я ещё молодой. А вот ты, с такой философией, увы - отработанный материал.
Больше всего трансгендерных операций в мире совершается в Тайланде и внезапно Иране, что наглядно показывает все лицемерие вашей традиционалистской повесточки. Без всякого загнивающего запада и либерализма.
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Pikachu Pikachu
Ответ brace
Соревнования роботов уже давно проводятся на отдельных специальных площадках. Для всех этих ЛГБТ и трансов, тоже нужно выделить отдельную площадку. Пусть там соревнуется, это будет честно, по крайней мере для всех
Ну для трансов понятно, а зачем для геев и лесбиянок отдельную олимпиаду проводить? Физически они от гетеросексуальных представителей своих полов ничем не отличаются.
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Al561
Олимпийское движение было создано для спортсменов любителей, для которых спорт был не средством заработка.
Уже давным давно олимпийское движение подгребли под себя бизнес и государства, сделали его средством политики.
И СССР внес в этот процесс существенную лепту.
Много лет советские профи (официально любители) гребли медали, тогда как спортсменов официально выступающих за деньги на олимпиады не брали.
Нынешняя РФ подчинила весь спорт государству, сделала политическим инструментом, а спортсменов фактически госслужащими.
Так что все эти вопли про попранный супостатами столетний олимпийский дух чистое и наглое лицемерие.
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Max9999
Не беженцев, а бегунов. Бегунов допускают да.
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Утконос Никифорович
чем ему команда беженцев не угодила? бред
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alwes
Главное чтоб порядочные были, а не такие как фетисов, поддерживающие убийства мирных нраждан и войны.
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Aydar Ibragimov
А про трансформеров ничего и не сказал, обидно
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Yndestad
Роботы и трансгендеры будут на Олимпиаде, а фетисов - нет
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несахар
олимпиады для россиян вредны
зачем им олимпиада?
надо больше о скрепах думать, а не ездить в другие страны и видеть, как там живут
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Lacrosse-style goal
Ну ладно про трансгендеров ещё... а до беженцев то чего дое?
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estoico
Ответ Verhovn
Озвучил ты свою ориентацию) Я ещё молодой. А вот ты, с такой философией, увы - отработанный материал.
Это пройдет
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Алекс Баландин
Фетисов раньше был хоккеист. А теперь "черт знает что".
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brace
Соревнования роботов уже давно проводятся на отдельных специальных площадках.
Для всех этих ЛГБТ и трансов, тоже нужно выделить отдельную площадку. Пусть там соревнуется, это будет честно, по крайней мере для всех
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Melnikov1968
Слава,современное олимпийское движение было создано в 19 веке,это не сотни лет назад. Если говорить об олимпийском движении в принципе,то прошли тысячи лет. Учитывай,что тебя читают и слушают люди,которые знают историю спорта. Ну нельзя же нести околесицу,готовься,хотя бы немного.
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sabina_katarina
Ответ worn-out sneakers
Если формально, то СВО началась аккурат после Олимпиады. Так что память как у рыбки не только у тех деятелей
Ага-ага, и аккурат перед Паралимпиадой. Видать, как раз планировали со СВО уложиться. Не срослось.
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Savardus
- Мама, я хочу посмотреть "Любовь, смерть и Роботы"!
- У нас есть "Любовь, смерть и Роботы дома"

Дома:
"Беженцы, трансгендеры, роботы"
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Истину Глаголящий
беженцы ему чем не угодили?
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Парвус
Славика точно бы допустили нынче
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Atsuktuvas
А роботы вам чем не угодили-то? Тоже не скрепно? Вон деды могли блоху подковать...
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Вячеслав Власов
Ответ worn-out sneakers
Если формально, то СВО началась аккурат после Олимпиады. Так что память как у рыбки не только у тех деятелей
Перед Олимпиадой в Пекине попробуй устрой какую-нибудь операцию, через три дня закончили бы, только в Москве
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