Правительству РФ предложили частичную отмену Fan ID. Его хотят оставить только на матчах «с повышенной категорией опасности» и упростить

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар стадионы Политика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Правительству РФ предложили 8 мер по упрощению Fan ID.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы. По информации «Чемпионата», Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID.

Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности. Обычно такой статус присваивают московскому дерби ЦСКА – «Спартак» и играм уровня «Зенит» – «Спартак» или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования.

Для упрощения Fan ID были предложены следующие меры:

1. Отменить необходимость оформления карты болельщика для детей до 14 лет.

2. Отменить необходимость оформления карты болельщика для спортсменов, тренерского штаба и административного персонала команд, задействованного в проведении матчей.

3. В целях возвращения возможности спонтанного посещения футбола установить предельное время на выдачу карты болельщика не более чем 30 минут.

4. Предусмотреть возможность оформления карты болельщика не только с использованием «Госуслуг», в первую очередь для таких категорий граждан, как инвалиды, пожилые граждане, а также граждане, не имеющие учетной записи на «Госуслугах».

5. Внедрить дополнительные механизмы удаленной идентификации личности по принципу работы банковской системы или услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга), с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставить возможность подавать заявления в отделениях Социального фонда России, Почты России, банков и иных организаций, подключенных к инфраструктуре «электронного правительства».

6. Предусмотреть механизмы компенсации денежных средств на приобретение билета в случае приостановления действия карты болельщика.

7. Внести доработки в систему идентификации болельщиков (СИБ), позволяющие зрителям спортивного соревнования посещать матч по одному единому документу. Предусмотреть возможность передачи из билетной системы футбольных клубов в СИБ атрибутов конкретного места для их отображения в личном кабинете на «Госуслугах» с возможностью последующего их получения путем повторного сканирования QR-кода на втором периметре безопасности стадиона.

8. Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров).

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93 комментария

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Abriel
его надо совсем отменить! Анти народный закон.
+133
-6
+127
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Ебздрогыч
Эти рюшечки не помогут. Вернуть болел на стадион можно только отменив этот цифровой ошейник
+97
-10
+87
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Фанат Лионеля Месси
Только за полную отмену!!!
+57
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Рокко Сиффредди
только полная отмена и публичное покаяние!
+25
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Abriel
я не пойду на стад пока это говно не уберут совсем. Я не преступник и доказывать, что не верблюд не буду!
+17
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Abriel
Ответ Romeo Yankovich
где ты был, когда пенсионный поднимал???))))
работал
+18
-3
+15
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Дмитрий
Деньги потраченные на эту аферу взяты из наших карманов, чтобы нас же и нагибать. Теперь заднюю дают, но сидеть за это, конечно же, никто не будет.
+16
-4
+12
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Игорь Новиков
Оставить на топ-матчах, чтобы лучшие матчи сезона выглядели позорно? Замечательная идея (нет).
+15
-4
+11
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Romeo Yankovich
Ответ Ебздрогыч
Эти рюшечки не помогут. Вернуть болел на стадион можно только отменив этот цифровой ошейник
с другой стороны прикинь: на матчи условной Уфы посещаемость больше, чем на Зенита или Спартака?! допустим на Уфа Ростов - 15-20к, а на Спартак - ЦСКА - от силы десятка, с учётом своза и загона. вот умора будет, как на кубковых матчат и играх рпл. хотя, как я уверен, правительству и на эти цифры было бы всё равно
+12
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+8
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Abriel
Ответ Ебздрогыч
Эти рюшечки не помогут. Вернуть болел на стадион можно только отменив этот цифровой ошейник
+ 100500
+8
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+7
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Sarumian
Просто отменить ума не хватает ?
Или "настоящие профи" никогда не ошибаются ?
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d.xoxlov
Ответ Romeo Yankovich
с другой стороны прикинь: на матчи условной Уфы посещаемость больше, чем на Зенита или Спартака?! допустим на Уфа Ростов - 15-20к, а на Спартак - ЦСКА - от силы десятка, с учётом своза и загона. вот умора будет, как на кубковых матчат и играх рпл. хотя, как я уверен, правительству и на эти цифры было бы всё равно
Так а чего прикидывать: прямо сейчас на "Ротор" во второй лиге ходит больше, чем на "Спартак" и "ЦСКА".
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АГОШКИН Алексей
Ответ ZenitFan
так они и так постепенно возвращаются. а ты паспорт зачем делал ? это ещё больший ошейник,без него вообще никуда. почему ты решил пресмыкаться перед государством ? где твоя гордость ? что за двойные стандарты ?!?
Терюшков выйди из чата!!!
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Михаил Панюков
Ответ Abriel
его надо совсем отменить! Анти народный закон.
таких антинародных уже с десяток набралось
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Алексей Ненахов
Отмените фан айди ! Дайте хоть как то людям отвлечься от того что происходит
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Мукунку хороший
Пол шишечки не прокатит)
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инок
Правильные шаги, но тогда уж лучше отменить её совсем.
На ней уже нажились те, кому она была выгодна.
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Древний спартач
Хитрож""""" , бл.. . Хочешь пойти на топ-матчи - оформи Фан Айди . Ну , а если ты оформил карту болельщика на "топ" , то смысл бойкотировать стадион ? Тогда человек будет ходить и на другие "не топовые" матчи . Проблема решена - как ни крути , все болельщики , которые бойкотировали матчи волей-неволей оформляют ФанАйди из-за "топов" - тогда весь бойкот насмарку и власть облизывает губы от удачной аферы . Помните во время ковида ? Пенсионеру , чтобы бесплатно по карте проехать в транспорте надо было вакцинироваться . Если не хочешь принимать "во внутрь" , то катайся за свои деньги . Пример может быть не совсем в тему , но я про хитрость властей . Не мытьём , так катаньем . А вот тупыми мозгами пошевелить и отменить ФанАйди , не хватает смелости или ума . Или я не понял - оформить ФанАйди можно только на один матч (топ) , а на другие матчи он действовать не будет ? Если честно , то ничего непонятно . И ещё . Самый главный вопрос . А какие-такие крупные международные турниры проглядываются в нашей футбольной вселенной ?
+4
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Romeo Yankovich
Ответ Abriel
его надо совсем отменить! Анти народный закон.
где ты был, когда пенсионный поднимал???))))
+14
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Sarumian
Сборище клоунов.
Перед вводом необходимо было проанализировать уже имеющиеся системы (например Италии или Турции).
1. Выделить плюсы и минусы.
2. Выбрать самое лучшее.
3. Проработать спорные моменты.
4. Запустить "почти готовую" систему.
5. Ввести в эксплуатацию.
6. "Собрать" обратную связь (отзывы о системе).
7. "Допилить" нюансы.
8. Услышать, что в РФ сделали что-то хорошее для своих граждан.

*проснуться.. =(
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mold-cel
пожалуйста, не отменяйте Fan ID! моя бабушка ждет, когда пенсионерам начнут платить за посещение матчей
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CaSpeR-13
Ответ Sarumian
Сборище клоунов. Перед вводом необходимо было проанализировать уже имеющиеся системы (например Италии или Турции). 1. Выделить плюсы и минусы. 2. Выбрать самое лучшее. 3. Проработать спорные моменты. 4. Запустить "почти готовую" систему. 5. Ввести в эксплуатацию. 6. "Собрать" обратную связь (отзывы о системе). 7. "Допилить" нюансы. 8. Услышать, что в РФ сделали что-то хорошее для своих граждан. *проснуться.. =(
Объективно говоря там люди настолько далеки от всего этого что они всерьез считали что на стадион люди не ходят потому что боятся фанатов и думали они благо несут для общества своим ущербным законом
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Spartakus1984
Ответ Александр Сачков
А почему меня должны чипировать?
Потому,что фан айди это только начало контроля за людьми,дальше чипирование.И если ты одобряешь и без того повышенный контроль,то и чипирование поддержешь,и первый пойдешь в МФЦ или где там его обяжут делать.
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ДМ-1чемпион
Хватит дурковать. Отменяйте эту чушь!
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Rudenzik
Есть только один вариант- полная отмена фан уйди
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