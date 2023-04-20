Правительству РФ предложили частичную отмену Fan ID. Его хотят оставить только на матчах «с повышенной категорией опасности» и упростить

Правительству РФ предложили 8 мер по упрощению Fan ID.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы. По информации «Чемпионата», Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID.

Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности. Обычно такой статус присваивают московскому дерби – «Спартак» и играм уровня « » – « » или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования.

Для упрощения Fan ID были предложены следующие меры:

1. Отменить необходимость оформления карты болельщика для детей до 14 лет.

2. Отменить необходимость оформления карты болельщика для спортсменов, тренерского штаба и административного персонала команд, задействованного в проведении матчей.

3. В целях возвращения возможности спонтанного посещения футбола установить предельное время на выдачу карты болельщика не более чем 30 минут.

4. Предусмотреть возможность оформления карты болельщика не только с использованием «Госуслуг», в первую очередь для таких категорий граждан, как инвалиды, пожилые граждане, а также граждане, не имеющие учетной записи на «Госуслугах».

5. Внедрить дополнительные механизмы удаленной идентификации личности по принципу работы банковской системы или услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга), с использованием электронной цифровой подписи, а также предоставить возможность подавать заявления в отделениях Социального фонда России, Почты России, банков и иных организаций, подключенных к инфраструктуре «электронного правительства».

6. Предусмотреть механизмы компенсации денежных средств на приобретение билета в случае приостановления действия карты болельщика.

7. Внести доработки в систему идентификации болельщиков (СИБ), позволяющие зрителям спортивного соревнования посещать матч по одному единому документу. Предусмотреть возможность передачи из билетной системы футбольных клубов в СИБ атрибутов конкретного места для их отображения в личном кабинете на «Госуслугах» с возможностью последующего их получения путем повторного сканирования QR-кода на втором периметре безопасности стадиона.



8. Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров).

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