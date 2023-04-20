Вяльбе о возвращении на международные турниры: «Когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может, нас будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?»

Елена Вяльбе рассказала, как наши спортсмены могут вернуться на международные турниры.

— Когда иностранцы говорят, что без русских на Кубке мира хорошо. Верите ли вы им?

— Да. А чего же им будет плохо? Это логично. Многие, кто не мог попасть даже в шестерку, сейчас могут на пьедестал заезжать. Это и материальная часть. Я их прекрасно понимаю. Нафига им лишние конкуренты?

— Каким на ваш взгляд будет наше возвращение? Примут ли россиян соперники? Будет ли Большунов звать Клебо на важные мероприятия, как в свое время звал на свадьбу?

— Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все — будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?

— Насколько скоро это будет, на ваш взгляд?

— Я не думаю об этом. Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это все закончилось. Это понятно. Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели, – сказала .