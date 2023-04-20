Вяльбе о возвращении на международные турниры: «Когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может, нас будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?»
Елена Вяльбе рассказала, как наши спортсмены могут вернуться на международные турниры.
— Когда иностранцы говорят, что без русских на Кубке мира хорошо. Верите ли вы им?
— Да. А чего же им будет плохо? Это логично. Многие, кто не мог попасть даже в шестерку, сейчас могут на пьедестал заезжать. Это и материальная часть. Я их прекрасно понимаю. Нафига им лишние конкуренты?
— Каким на ваш взгляд будет наше возвращение? Примут ли россиян соперники? Будет ли Большунов звать Клебо на важные мероприятия, как в свое время звал на свадьбу?
— Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все — будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?
— Насколько скоро это будет, на ваш взгляд?
— Я не думаю об этом. Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это все закончилось. Это понятно. Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели, – сказала Вяльбе.
Вот почему никто не спрашивает у этой ########, не хочет ли она сформулировать причины, по которым после окончания СВО, все будут сильно просить и извиняться? Было бы весьма забавно послушать.
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Вообще-то всё идёт по плану, и мы ещё не начинали. А такие высказывания дискредитацией пахнут
Приползут на коленях, умолять будут, прощения просить...
Что-то из фантазий ребенка. На самом деле это следствие сильной психологической травмы, внутреннего диссонанса - трудно признать свою неправоту.
Ну и да, ты еще назло бабушке уши отморозь.
А вы о победе спрашиваете ...
Тут без бутылки не разберешься
Мечтать не вредно...
какую "ссылочку" ты ищешь? 😁