Вяльбе о возвращении на международные турниры: «Когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может, нас будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе рассказала, как наши спортсмены могут вернуться на международные турниры.

— Когда иностранцы говорят, что без русских на Кубке мира хорошо. Верите ли вы им?

— Да. А чего же им будет плохо? Это логично. Многие, кто не мог попасть даже в шестерку, сейчас могут на пьедестал заезжать. Это и материальная часть. Я их прекрасно понимаю. Нафига им лишние конкуренты?

— Каким на ваш взгляд будет наше возвращение? Примут ли россиян соперники? Будет ли Большунов звать Клебо на важные мероприятия, как в свое время звал на свадьбу?

— Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все — будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами?

— Насколько скоро это будет, на ваш взгляд?

— Я не думаю об этом. Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это все закончилось. Это понятно. Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели, – сказала Вяльбе.

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89 комментариев

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Вечно в бане
“А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все — будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами?”

Вот почему никто не спрашивает у этой ########, не хочет ли она сформулировать причины, по которым после окончания СВО, все будут сильно просить и извиняться? Было бы весьма забавно послушать.
+118
-14
+104
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WERT1985
Ответ Vladimir Sokolov
Мы всех победим?
"Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим. Все будет так как мы любим" 😁(с). Цитаты "великих". "И вот после этого нас точно все полюбят и будут просить вернуться" - добавляет Вяльбе
+91
-4
+87
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WERT1985
Ага, сначала хотела Киев за три дня, а теперь "когда же это СВО уже наконец то закончится") Я могу подсказать вариант, как все закончить, но таких как Вяльбе это, наверное, не устроит
+61
-7
+54
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Eugene Osinskiy
А можно ее высеры уже перестать публиковать? Это чудо умного уже ничего в своей жизни не скажет.
+43
-9
+34
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Ебздрогыч
Ох уж эти влажные мечты любителей телевизора с одной извилиной...
+40
-7
+33
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BVB Ultras
Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года
---
Вообще-то всё идёт по плану, и мы ещё не начинали. А такие высказывания дискредитацией пахнут
+30
-2
+28
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Buyer
Ах, какие влажные мечты, Елена!
Приползут на коленях, умолять будут, прощения просить...
Что-то из фантазий ребенка. На самом деле это следствие сильной психологической травмы, внутреннего диссонанса - трудно признать свою неправоту.
Ну и да, ты еще назло бабушке уши отморозь.
+18
-1
+17
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Ярик01
Ответ Igor Vladimirov
А что такое победа?
Тут с конечными целями СВО руководители страны не могут определиться и озвучить и через 14 месяцев после начала боевых действий.
А вы о победе спрашиваете ...
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+13
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aarau
Ответ старые кеды
а можно ссылочку про " киев за три дня"? у кого не попрошу -никто не дает... может у тебя есть?
скабееву спроси)
+15
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mallowan
Кому то пора в дурку.
+18
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Валентин и ыч
> Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. ... Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели.

Тут без бутылки не разберешься
+11
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Lex Lex
господи она опять бредит , прими таблетки
+15
-7
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Олег Кузнецов
Ответ Eugene Osinskiy
А можно ее высеры уже перестать публиковать? Это чудо умного уже ничего в своей жизни не скажет.
Пока Вяльбе молчала на тему политики выглядела гораздо умнее...Шокирующее разочарование по поводу ее интеллекта.
+9
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Антон Чугунов
Скорее, это будем мы
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Alexey Smirnov
Врача, врача, позовите врача! (с)
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Igor Vladimirov
Ответ Vladimir Sokolov
Мы всех победим?
А что такое победа?
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Анатолий Magicbrain
Извинения будут только от лечащего нарколога, что раньше тебя не закодировали и дали упасть на самое дно.
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valderoma
Извиняться?🤔
Мечтать не вредно...
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Melnikov1968
Не будет никто извиняться. Забудь.
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masterdanila
чтобы иметь возможность пользоваться благами цивилизованного мира, то бишь, трассами, базами, инвентарем и прочим, вести себя надо правильно!
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Booligan
Лицемеры он все. Понимают, что на государственной кормушке получают неадекватные способностям деньги вот и выслуживаются. Сказал не то - потерял место у кормушки. Наверное, это самое страшное, что бывает в жизни
+6
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A K
Мир вообще не поменяется за исключением увеличения НАТО на три страны и ЕС на одну. Извинений же придётся ждать долго, как минимум, до того момента, пока удастся объяснить, за что перед Россией должны извиниться. Расширение НАТО и боевых голубей не предлагать.
+5
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Сергей Сорока
Ответ Alexey Smirnov
Врача, врача, позовите врача! (с)
Тут скорее подойдёт "Слово ром и слово смерть для вас означают одно и то же".
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Варлампий Варлампий
За поддержку режима агрессора у гражданки Вяльбе будет вечный бан на участие в международных лыжных соревнованиях в любом качестве, в том числе зрительском
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Любезный Коссутий
Ответ старые кеды
а можно ссылочку про " киев за три дня"? у кого не попрошу -никто не дает... может у тебя есть?
т.е., атака на Киев, в самом начале, предполагала многолетнюю осаду, а не "Киев за 3 дня"??
какую "ссылочку" ты ищешь? 😁
+3
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