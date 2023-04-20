На Роналду подали иск в прокуратуру за жест с касанием паха. Криштиану грозит депортация из Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест.

После матча с «Аль-Хилалем» (0:2) форвард «Аль-Насра» схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, сообщил, что обратится в прокуратуру с иском из-за поведения португальца.

«Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», – заявил бин Ахмед.

Позже юрист подтвердил, что подал иск.

Кроме того, поведение Роналду обсуждалось в самой популярной спортивной программе Саудовской Аравии «Action ya Dawri». Ведущий программы, связавшийся с источниками в «Аль-Насре», сообщил, что Криштиану сделал этот жест, так как получил удар по гениталиям во время матча.

Спортивный журналист Озман Абу Бакр назвал поведение игрока «аморальным и грубым жестом по отношению к зрителям» и призвал разорвать с ним контракт.

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88 комментариев

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Goofts
Ахаххахаха
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Vovker
Ничего не будет ему, успокойтесь.
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Goofts
Неустойка по контракту предусмотрена?
Или с голой жопой из СА выгонят?
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Фанат Лионеля Месси
Жаль наблюдать за таким концом карьеры ,хоть и эгоистичного,но все же великого спортсмена
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Isshin88
Что-то начиная с перехода в МЮ он пошёл по наклонной.
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Aristokrat_13
Ответ Старый дед-пердун
Веселая история… интересно чем она закончится? И хватит ли яйц у короля Саудовской Аравии это сделать, или он не будет так жертвовать своей международной репутацией?
Саудиты зарезали человека у себя в посольстве на территории иностранного государства. Думаю, международная репутация их не сильно волнует.
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Tigo_Volchara93
Ухххх что делает одно слово Месси
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Alexander p.
Роналду в наш пердив
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Stereophonics89
продолжает себя закапывать((
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middlegame
😂😂😂Позорная клубника
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Семен Войнов
Это что значит? Теперь саудиты личного верблюда не подарят Кринжу за развлечения на поле?
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MJRom
Это будет эпичным концом карьеры. Прикрыть провал в Европе отъездом в СА на большой контракт. А через пару месяцев быть департированным. Ни европейских клубов, ни большого контракта
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GuruFutbola
Ничего, чемпионат Сирии не так далеко)
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Stereophonics89
Ответ Кузя Гитарист
Человек яйца почесать не может ?
может, но лучше это делать не перед трибуной а СА
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Рыжий Бизон
аххахахахахаххахахха
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Александр Тараканов
Да Криш тут тебе не там!
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ConorNite
Не такого ожидал Криш, когда решился на вояж в Саудовскую Аравию
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Streetbor
какой следующий чемпионат человек клубничка поедет покорять 🤣
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Balt
Где Пирс Морган когда он так нужен? )
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Мадрид наказывает!
Ответ Старый дед-пердун
Веселая история… интересно чем она закончится? И хватит ли яйц у короля Саудовской Аравии это сделать, или он не будет так жертвовать своей международной репутацией?
ничем)) схавают, а юриста этого привяжут к 4-м верблюдам
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Hella black
Вот это фрукт конечно номер выкинул !
С Манчестера погнали,так ещё и с Саудовской Аравии сейчас попрут ))
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Redmurza
Что-то самый сочный фрукт в пустыне чахлой и скупой совсем превратился в анчар
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Абдул Абакаев
дело заметут очевидно же
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ljolik888
Ответ Goofts
Ахаххахаха
Где Роналду там проблемы . Не кажется ли это ?
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Spitamen Gonzales
Да перестаньте же ))) Видно же как Криш уважает всех. Просто по совпадению именно в момент нахождения рядом с болельщиками которые кричали «Месси», у Криша дало о себе знать повреждение писюна полученое от бото… от жесткого стыка в матче
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