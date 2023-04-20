Криштиану Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест.

После матча с « » (0:2) форвард « » схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, сообщил, что обратится в прокуратуру с иском из-за поведения португальца.

«Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», – заявил бин Ахмед.

Позже юрист подтвердил, что подал иск.

Кроме того, поведение Роналду обсуждалось в самой популярной спортивной программе Саудовской Аравии «Action ya Dawri». Ведущий программы, связавшийся с источниками в «Аль-Насре», сообщил, что Криштиану сделал этот жест, так как получил удар по гениталиям во время матча.

Спортивный журналист Озман Абу Бакр назвал поведение игрока «аморальным и грубым жестом по отношению к зрителям» и призвал разорвать с ним контракт.

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