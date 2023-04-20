Юра Мовсисян: «Уважаю Путина. Он много делает для своих людей в России. Все русские, с кем общался в 2014-м, поддерживали его»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Путин Краснодар Юра Мовсисян Политика Матч ТВ Футбол

Юра Мовсисян рассказал, за что уважает президента России Владимира Путина.

– С Россией что-то связывает сейчас?

– Да, люди. С Глушаковым на связи, с Комбариком – Димой.

– Что думаешь о бане сборной России от ФИФА и УЕФА?

– Нельзя было этого делать. Это очень тупое решение. Футболисты, спортсмены при чем тут? Они что ли это начали или что?

Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.

– Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?

– За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские, – сказал бывший форвард «Краснодара» и «Спартака».

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84 комментария

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Дядя ТУРА
уважаю Путина
за политикой не слежу
ясно
+224
-9
+215
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Aleksey Yashin
"...он для своих людей в России много делает"

Да, для своих людей из кооператива "Озеро" он и правда очень много делает
+166
-10
+156
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Андрей Рядькин
Ответ Aleksey Yashin
"...он для своих людей в России много делает" Да, для своих людей из кооператива "Озеро" он и правда очень много делает
между прочим, подвал для секции дзюдо в Питере дал миру больше миллиардеров, чем Лондонская бизнес школа
+125
-2
+123
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Дядя ТУРА
Ответ Дядя ТУРА
уважаю Путина за политикой не слежу ясно
очень нравится творчество Сальвадора Дали
не знаю ни одной его картины)

- уважаю Нельсона Манделлу
- если честно не знаю кто это))
+107
-7
+100
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Ебздрогыч
За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает.

Ну вы еще у веточки интервью возьмите, у хлебушка, у птички...
+75
-10
+65
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БляхаджинсКарпина
Ответ Дядя ТУРА
уважаю Путина за политикой не слежу ясно
идеальный электорат!
+60
-4
+56
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Vvild
Вот бы его гражданства США лишили за такие слова.
+49
-8
+41
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Bashibuzuck
"Папа, а в какой концлагерь нас повезут?
Я не знаю, я политикой не интересуюсь"(c)😁
+45
-7
+38
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Пирс Морган
За политикой не слежу🤣🤣🤣
+33
-5
+28
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Евгений Блажес
Ответ Ole Gunor
Американцы, в целом , такие и есть. Я абсолютно без злобы. а наоборот, завидую. То что где то происходит и находится вообще где то за океанов для них вообще не вызывает никакого интереса или темы для обсуждения. Более того, они зачастую не совсем понимают, где и кто находится. Их интересует то, что происходит в их стране и с их жизнью.
Это фейк, все знают, что каждый американец хочет захватить недра народов РФ
+30
-4
+26
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Oreon09
Очередной гражданин США уважает Путина и не следит за политикой. Это как бразилы, которые стучат мячом на пляже всю жизнь, а потом рассказывают нам какой у нас сильный лидер.
+27
-4
+23
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Павел Ларичев
Не слежу, но уважаю.
Туповатый персонаж.
+22
-3
+19
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Savarona25
"Не люблю Шаляпина. А ты его слышал? Нет, мне Вася напел, не понравилось" (из анекдота). Так и тут: политикой не интересуюсь, живу вообще за пределами РФ, когда-то давно кто-то что-то сказал, поэтому одобряю.
+19
-2
+17
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Deathember
Юра прав. Владимир Владимирович действительно много делает для своих. Но ничего для россиян. Даже наоборот, он делает всё, чтобы жизнь народу не казалась малиной, и удивительным образом заслуживает еще большую поддержку жителей страны.
+18
-3
+15
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Борис Громов
Ответ Дядя ТУРА
уважаю Путина за политикой не слежу ясно
настолько классика, что даже слышна виолончель
+13
0
+13
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Вадим Слуцкий
Согласен. Население сильно сократил, молодец. А то многовато было народу.
+18
-6
+12
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Артём Стёпин
ну для своих-то конечно, кто ж с этим спорит.
+13
-2
+11
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Ole Gunor
Американцы, в целом , такие и есть. Я абсолютно без злобы. а наоборот, завидую. То что где то происходит и находится вообще где то за океанов для них вообще не вызывает никакого интереса или темы для обсуждения. Более того, они зачастую не совсем понимают, где и кто находится. Их интересует то, что происходит в их стране и с их жизнью.
+11
-1
+10
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Cruel Snake
... Мне кажется, он всё делает для страны!

Справедливая мысль и я полностью её разделяю, вам кажется Юра
+13
-3
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Алексей07.06
Не умеющий пользоваться ни компьютером, ни смартфоном маразматик, укравший жизнь в этой стране у нескольких поколении
Не уметь пользоваться гаджетом в 21 веке ,это как в 20 не уметь писать. Делаем выводы
+15
-7
+8
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DaRt FeLiX
Ответ Дядя ТУРА
уважаю Путина за политикой не слежу ясно
как и большинство населения
+10
-3
+7
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Ебздрогыч
За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает.

Тут ключевое слово - для своих! На практике получается, что 99 и 9 в периоде процентов граждан страны - это не его люди. Как говорится, друзьям всё, врагам - закон!
+10
-4
+6
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Айвенго
Он много делает для своих людей!
А для россиян?
+5
-1
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Togliattinec
Ответ Pigmalion
>лишать гражданства за слова либералом запахло
ой вей, либералом ли?
Не вчера ли Дума приняла поправки к закону, что за "дискредитацию армии" можно лишать гражданства?
Не знал, что в Думе либералы сидят. Я думал лизоблюды.
+7
-3
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Alex Armstrong
Мы отмываться от этого "поддерживаемого всеми россиянами" после него не одно десятилетие еще будем.

Вообще поражает, как человек с таким низким уровнем интеллекта (у меня даже дед в 80 компьютер освоил) смог напихать ваты в головы людям, которые утверждают, что читали Достоевского с Толстым
+7
-3
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