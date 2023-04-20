Юра Мовсисян: «Уважаю Путина. Он много делает для своих людей в России. Все русские, с кем общался в 2014-м, поддерживали его»

Юра Мовсисян рассказал, за что уважает президента России Владимира Путина.

– С Россией что-то связывает сейчас?

– Да, люди. С Глушаковым на связи, с Комбариком – .

– Что думаешь о бане сборной России от ФИФА и УЕФА?

– Нельзя было этого делать. Это очень тупое решение. Футболисты, спортсмены при чем тут? Они что ли это начали или что?

Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.

– Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?

– За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские, – сказал бывший форвард « » и « ».

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