Юра Мовсисян: «Уважаю Путина. Он много делает для своих людей в России. Все русские, с кем общался в 2014-м, поддерживали его»
Юра Мовсисян рассказал, за что уважает президента России Владимира Путина.
– С Россией что-то связывает сейчас?
– Да, люди. С Глушаковым на связи, с Комбариком – Димой.
– Что думаешь о бане сборной России от ФИФА и УЕФА?
– Нельзя было этого делать. Это очень тупое решение. Футболисты, спортсмены при чем тут? Они что ли это начали или что?
Для меня Россия – это место, которое очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны.
– Можешь чуть подробнее: за что уважаешь Путина?
– За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в «Спартаке». Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские, – сказал бывший форвард «Краснодара» и «Спартака».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
за политикой не слежу
ясно
Да, для своих людей из кооператива "Озеро" он и правда очень много делает
не знаю ни одной его картины)
- уважаю Нельсона Манделлу
- если честно не знаю кто это))
Ну вы еще у веточки интервью возьмите, у хлебушка, у птички...
Я не знаю, я политикой не интересуюсь"(c)😁
Туповатый персонаж.
Справедливая мысль и я полностью её разделяю, вам кажется Юра
Не уметь пользоваться гаджетом в 21 веке ,это как в 20 не уметь писать. Делаем выводы
Тут ключевое слово - для своих! На практике получается, что 99 и 9 в периоде процентов граждан страны - это не его люди. Как говорится, друзьям всё, врагам - закон!
А для россиян?
Не вчера ли Дума приняла поправки к закону, что за "дискредитацию армии" можно лишать гражданства?
Не знал, что в Думе либералы сидят. Я думал лизоблюды.
Вообще поражает, как человек с таким низким уровнем интеллекта (у меня даже дед в 80 компьютер освоил) смог напихать ваты в головы людям, которые утверждают, что читали Достоевского с Толстым