Тарасенко забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 2 гола в 2 играх плей-офф

Владимир Тарасенко забил гол в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0) и был признан третьей звездой.

Форвард « » забросил шайбу во второй игре подряд в серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Сегодня за 13:52 (3:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».