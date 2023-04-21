Тарасенко забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 2 гола в 2 играх плей-офф
Владимир Тарасенко забил гол в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0) и был признан третьей звездой.
Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу во второй игре подряд в серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
Сегодня за 13:52 (3:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».
1) Овечкин - 72 ( 147 матчей )
2) Малкин - 67 ( 177 матчей )
3) Кучеров - 53 ( 138 матчей )
5) Фёдоров - 52 ( 183 матча )
6) Ковалёв - 45 ( 123 матча )
7) ТАРАСЕНКО - 43 ( 92 матча )
так и скажи честно, что хочешь на амерский манер его называть, твое право, по большому счету, можно еще Тэрэсенко писать