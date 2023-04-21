Тарасенко забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 2 гола в 2 играх плей-офф

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забил гол в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0) и был признан третьей звездой.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу во второй игре подряд в серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

Сегодня за 13:52 (3:08 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».

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20 комментариев

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TR31HK
Наладили систему, Влади начинает, Кейн поддерживает, а дальше все подключаются и побеждают)))) Круто, Влади и Патрик за счёт опыта кубкового задают начало и настрой, а потом команда отзываясь делает дело!!! Смотреть приятно))))
+44
-1
+43
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Stewart - 25
Голы в плей-офф НХЛ ( россияне ) :
1) Овечкин - 72 ( 147 матчей )
2) Малкин - 67 ( 177 матчей )
3) Кучеров - 53 ( 138 матчей )
5) Фёдоров - 52 ( 183 матча )
6) Ковалёв - 45 ( 123 матча )
7) ТАРАСЕНКО - 43 ( 92 матча )
+39
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+39
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Алекс Клиторман
Ответ TR31HK
Наладили систему, Влади начинает, Кейн поддерживает, а дальше все подключаются и побеждают)))) Круто, Влади и Патрик за счёт опыта кубкового задают начало и настрой, а потом команда отзываясь делает дело!!! Смотреть приятно))))
Какой Влади? Ладно там его так называют, но тут-то чего? Вова - букв даже меньше писать надо.
+37
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+28
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Сергей Кот
похоже в этой серии будет 4-0
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Vadim Mitin
Ответ TR31HK
Вова я могу соседа называть, а в этом случае панибратством сильно отдаёт, а Владимир официальностью тянет, надо отчество добавлять, вот и остаётся средний вариант, сокращённое от Владимир. А вообще каждый пишет в меру своего воспитания и образования, и кому как удобно.
Дожили, называть Владимира американским вариантом - Влади, считается признаком хорошего воспитания и образования ?
+20
-6
+14
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LOsP06GH
Дьяволы в этом сезоне вроде играть научились, а вот проигрывать пока нет!
+6
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TR31HK
Ответ Алекс Клиторман
Какой Влади? Ладно там его так называют, но тут-то чего? Вова - букв даже меньше писать надо.
Вова я могу соседа называть, а в этом случае панибратством сильно отдаёт, а Владимир официальностью тянет, надо отчество добавлять, вот и остаётся средний вариант, сокращённое от Владимир. А вообще каждый пишет в меру своего воспитания и образования, и кому как удобно.
+16
-11
+5
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sheep_catcher
Жаль, Панарин дважды третьи ассисты делал. Круто размотали мини сборную Швейцарии
+4
0
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37old
Для меня показательно, как Тарасенко отрабатывает назад при потере шайбы. Видно, что в хорошей форме, скорость в порядке, кистевой на месте, силовой борьбы не чурается. Тьфу-тьфу, забивает важные шайбы. С настроением вошел в ПО и вообще атмосфера в команде хорошая. Она всегда хорошая когда команда побеждает, но как-то искренне радуются после игры и друг друг подбадривают.
+3
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+3
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Владддд
Ответ TR31HK
Вова я могу соседа называть, а в этом случае панибратством сильно отдаёт, а Владимир официальностью тянет, надо отчество добавлять, вот и остаётся средний вариант, сокращённое от Владимир. А вообще каждый пишет в меру своего воспитания и образования, и кому как удобно.
А Влади это не панибратство? С воспитанием и образование проблемы?
+7
-4
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cnfc
Ответ Stewart - 25
Голы в плей-офф НХЛ ( россияне ) : 1) Овечкин - 72 ( 147 матчей ) 2) Малкин - 67 ( 177 матчей ) 3) Кучеров - 53 ( 138 матчей ) 5) Фёдоров - 52 ( 183 матча ) 6) Ковалёв - 45 ( 123 матча ) 7) ТАРАСЕНКО - 43 ( 92 матча )
давай держи нас в курсе
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Nikolay
Ответ Алекс Клиторман
Какой Влади? Ладно там его так называют, но тут-то чего? Вова - букв даже меньше писать надо.
Легенду настольного тенниса Владимира Самсонова, всю жизнь звали за границей Влади, у нас все его называли Володя или Вова )
+2
0
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RBS
Ответ Stewart - 25
Голы в плей-офф НХЛ ( россияне ) : 1) Овечкин - 72 ( 147 матчей ) 2) Малкин - 67 ( 177 матчей ) 3) Кучеров - 53 ( 138 матчей ) 5) Фёдоров - 52 ( 183 матча ) 6) Ковалёв - 45 ( 123 матча ) 7) ТАРАСЕНКО - 43 ( 92 матча )
Русский танк преград не видит, делает дело, а в плове вдвойне!
+4
-2
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Antoniom
Ответ Stewart - 25
Голы в плей-офф НХЛ ( россияне ) : 1) Овечкин - 72 ( 147 матчей ) 2) Малкин - 67 ( 177 матчей ) 3) Кучеров - 53 ( 138 матчей ) 5) Фёдоров - 52 ( 183 матча ) 6) Ковалёв - 45 ( 123 матча ) 7) ТАРАСЕНКО - 43 ( 92 матча )
А где номер 4?)
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Todo
ну кистевой у Володи элитный!
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sammuilson
Странно звёзды раздали, Какко первая, а Кейну вообще ни какой, хотя фин забил вполне себе рядовой голешник
+1
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wolkov
Ответ TR31HK
Вова я могу соседа называть, а в этом случае панибратством сильно отдаёт, а Владимир официальностью тянет, надо отчество добавлять, вот и остаётся средний вариант, сокращённое от Владимир. А вообще каждый пишет в меру своего воспитания и образования, и кому как удобно.
ну да, ну да, соседа Вовой назвать можно, а Влади нельзя, ты бредишь что ли?🤣🤣🤣🤣
так и скажи честно, что хочешь на амерский манер его называть, твое право, по большому счету, можно еще Тэрэсенко писать
+3
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efremovms@gmail.com
Ответ LOsP06GH
Дьяволы в этом сезоне вроде играть научились, а вот проигрывать пока нет!
Это не те Дьяволы с капканами,не путайте.
0
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peretykov
Ответ sammuilson
Странно звёзды раздали, Какко первая, а Кейну вообще ни какой, хотя фин забил вполне себе рядовой голешник
Звезды Кейн, Крайдер, Тарасенко
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sammuilson
Ответ peretykov
Звезды Кейн, Крайдер, Тарасенко
Ну это логично, я где-то в фб увидел, удивился
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