Убыток ЦСКА за 2022 год превысил 1 млрд рублей

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Чемпионат.com деньги Футбол

Чистый убыток ЦСКА по итогам 2022 года составил 1,17 млрд рублей.

Это следует из финансовой отчетности московского клуба. Годом ранее клуб зафиксировал убыток в 735,3 млн рублей.

Выручка ЦСКА за отчетный период выросла на 25,1% и составила 5,37 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» выросла на треть – до 4,8 млрд рублей. 

«Себестоимость продаж» за 2022 год – 6,67 млрд рублей, а прочие расходы составили 4,78 млрд рублей.

Затраты на оплату труда сократились на 25% и теперь составляют 2,4 млрд рублей. Из отчетности следует, что у ЦСКА есть долг по зарплате в 174,8 млн рублей.

Расходы, связанные с регистрацией игроков, сократились на 36,8% – до 894,8 млн рублей. Поступления из-за выбывания игроков составили 671,5 млн рублей.

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60 комментариев

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Alex9669
Без еврокубков, без болельщиков, без трансферов (из-за санкций). А что еще ожидать? Хорошо, что не 2
+49
-3
+46
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Олег Иванов
ВЭБ оплатит всё
+40
-12
+28
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Россия будет свободной
Ответ Олег Иванов
ВЭБ оплатит всё
платит не ВЭБ, а я и ты
+27
-5
+22
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Andrew Petrov
1ярд это 12-13Млн зеленых,эт полтора Дивеева или Караскаля
+11
-1
+10
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Россия будет свободной
Шувалов на откаты себе еще пару этажей в Доме на набережной прикупит
+9
-1
+8
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denimo21
Ответ Alex9669
Без еврокубков, без болельщиков, без трансферов (из-за санкций). А что еще ожидать? Хорошо, что не 2
Согласен. Тут некоторые «умники» уже начали язвить, не слова не упомянув о том что Вест Хэм до сих пор должен за Влашича и Удинезе на Бийола. В случае оплаты, убытков не было бы вообще.
+8
-1
+7
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strannik
Бог ты мой,какая сенсация.А кто у нас в плюсе?Акрон разве что
+5
-1
+4
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KKA
Ответ Alex9669
Без еврокубков, без болельщиков, без трансферов (из-за санкций). А что еще ожидать? Хорошо, что не 2
А трансферы в плюс что ли считаются ?)
+4
-1
+3
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Alex Sarus
Ответ freetransfer
ну и как они его возвращать будут, клоуны. распускай команду, зарплату на уровне делай первой лиги. почему клуб с убытками имеет право на жизнь? че за бред
Так ЦСКА далеко не единственный такой клуб в РПЛ)
+3
0
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Иосиф Сталин
Сейчас у всех клубов такие убыточные показатели будут
+3
0
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Atsuktuvas
Мы не за деньги, мы за идею!
+4
-1
+3
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Antismus
Власти убивают футбол как могут((( больно смотреть... удачи, Гинер! Не Сдавайтесь, пазазузааааа
+3
-1
+2
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Михаил1970
Выручка больше, расходов меньше, а убытки растут. Жизнь налаживается.
+3
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RWMen
Ответ Россия будет свободной
за счет налогоплательщиков, разумеется
Вот именно, жируют баре
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Джанлука Нальюка
Эффект фан уйди
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Федя Букин
Если где-то убыло, значит где-то прибыло.
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Сергей Жарковский
Это бухгалтер виноват!🤣
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Abriel
а когда-то ЦСКА был образцом по работе с финансами.
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Россия будет свободной
Ответ RWMen
За чей счёт банкет?
за счет налогоплательщиков, разумеется
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Сергей Лимонников
Ответ KKA
А трансферы в плюс что ли считаются ?)
на выход то в плюс
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RWMen
За чей счёт банкет?
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Олег Иванов
Ответ Алексей Сигаев
Платишь не ты, а доходы, полученные от продажи природных ресурсов. И ты точно так же эти доходы просто просто проедаешь. У нас в целом экономика в стране так устроена: основной доход приносят природные ресурсы, а не люди. В том числе и потому, что экономически наши люди очень низкого качества.
Вы оскорбляете народ России. Ждите следователей отдела Э по моему заявлению. Называть русских людей - людьми низкого качества... Потомок нацистов?
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Pol Belov
Ответ Shamarin
Нет, но в матчдэй Зенит зарабатывал и зарабатывает раз в 5-10 больше цска.
раздавая по всему Питеру бесплатные билеты? ну да, ну да, зарабатывает...
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Егор Егор
Ответ Олег Иванов
ВЭБ оплатит всё
Жаль Малкомов с жирной личкой не привозит
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Егор Егор
Ответ Россия будет свободной
платит не ВЭБ, а я и ты
Ты, я и он как граждане РФ платим за весь "элитный" рос. футбол если ты не заметил. Просто почему-то кому-то оплачиваем больше (даже жирно), а кому-то меньше.
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