Убыток ЦСКА за 2022 год превысил 1 млрд рублей

Чистый убыток ЦСКА по итогам 2022 года составил 1,17 млрд рублей.

Это следует из финансовой отчетности московского клуба. Годом ранее клуб зафиксировал убыток в 735,3 млн рублей.

Выручка ЦСКА за отчетный период выросла на 25,1% и составила 5,37 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» выросла на треть – до 4,8 млрд рублей.

«Себестоимость продаж» за 2022 год – 6,67 млрд рублей, а прочие расходы составили 4,78 млрд рублей.

Затраты на оплату труда сократились на 25% и теперь составляют 2,4 млрд рублей. Из отчетности следует, что у ЦСКА есть долг по зарплате в 174,8 млн рублей.

Расходы, связанные с регистрацией игроков, сократились на 36,8% – до 894,8 млн рублей. Поступления из-за выбывания игроков составили 671,5 млн рублей.

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