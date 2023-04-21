НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», «Клипперс» встретятся дома с «Финиксом»
Сегодня в НБА пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Сакраменто» (0-2).
«Бруклин» встретится дома с «Филадельфией» (0-2). «Клипперс» Кавая Ленарда примут на своей арене «Финикс» Кевина Дюрэнта и Девина Букера (1-1).
НБА
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.30, «Barclays Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.00, «Chase Center»
«Сакраменто» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Вперёд мужики! За Барнса, за Сабониса, за Лайт Зе Бим!
Верим в Кавая, поддерживаем Уэстбрука, надеемся на всех остальных.
Соберитесь и дайте бой!!!Пройдите ненавистный Финикс с Крисом Полом и Дюрентом !
И да прибудет с Клипперс сила!!!