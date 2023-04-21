НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», «Клипперс» встретятся дома с «Финиксом»

Теги результаты Голден Стэйт Клипперс Бруклин Филадельфия Финикс Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Сакраменто» (0-2).

«Бруклин» встретится дома с «Филадельфией» (0-2). «Клипперс» Кавая Ленарда примут на своей арене «Финикс» Кевина Дюрэнта и Девина Букера (1-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
21 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 2-0

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
21 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Сакраменто» ведет в серии – 2-0

Клипперс – Финикс
Дата проведения
21 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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50 комментариев

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Kemal Gul
Ответ MTZ_2022
Сакраменто могут взять третий матч, а с 0:3 ещё никто никогда в НБА не отыгрывался.
А могут не взять, тогда будет 2:1, а в таких ситуациях в НБА много кто отыгрывался. Ваш кэп
+43
-4
+39
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Light Yagami
За 3-0 САК, удачи молодым! Факсу – доказать в очередной раз, почему он батя клатчей в этом сезоне.
+22
-7
+15
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Tim Timson
Сплеши 70+ и победа)
+11
-3
+8
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frenemy
Матч жизни для Куминги
+9
-1
+8
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AEZAKMI228
расписание опять гений какой то составлял, с разницей в пол часа играются такие мощные матчи
+8
-1
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Fazy10
за гсв , за интригу
+8
-2
+6
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Артем Андреев
Ответ Fazy10
за гсв , за интригу
За Сакраменто, за сенсацию!
+6
-1
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Виталий Нестер
Момент истины для ГСВ. Может Грин им даже мешал
+4
-1
+3
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Peresvet _is_01
Ответ Stanislav Alekhin
Подскажите, как смотреть матчи из РФ? Оплатить подписку NBA LEAGYE PASS также не могу (((
Вк, аанба. А ещё можно так: Скачиваешь на телек приложение вк видео, открываешь трансляции спорт и смотришь в прямом эфире на большом экране.
+3
0
+3
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Vals
СВИП ГСВ! СВИП ГСВ!

Вперёд мужики! За Барнса, за Сабониса, за Лайт Зе Бим!
+7
-4
+3
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MTZ_2022
Ответ Stanislav Alekhin
Подскажите, как смотреть матчи из РФ? Оплатить подписку NBA LEAGYE PASS также не могу (((
ВК, группа Взял Мяч
+3
0
+3
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MTZ_2022
Сакраменто могут взять третий матч, а с 0:3 ещё никто никогда в НБА не отыгрывался.
+7
-4
+3
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Дмитрий Сологубов
Дай Бог попутного ветра в паруса Лос Анжелеса!!!
Верим в Кавая, поддерживаем Уэстбрука, надеемся на всех остальных.
Соберитесь и дайте бой!!!Пройдите ненавистный Финикс с Крисом Полом и Дюрентом !
И да прибудет с Клипперс сила!!!
+3
-1
+2
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milan_22
Ответ krexii1
ждём 150 трехочковых от сами знаете кого.
От Чимези Мету?
+2
0
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La Corsa
Ответ Дмитрий Сологубов
Дай Бог попутного ветра в паруса Лос Анжелеса!!! Верим в Кавая, поддерживаем Уэстбрука, надеемся на всех остальных. Соберитесь и дайте бой!!!Пройдите ненавистный Финикс с Крисом Полом и Дюрентом ! И да прибудет с Клипперс сила!!!
Кавай не играет сегодня(
+2
0
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Донован хозяин НБА
Ответ Stanislav Alekhin
Подскажите, как смотреть матчи из РФ? Оплатить подписку NBA LEAGYE PASS также не могу (((
аанба
+2
0
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Zugvogels
Ответ AEZAKMI228
расписание опять гений какой то составлял, с разницей в пол часа играются такие мощные матчи
А как надо было?
+2
0
+2
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Георгий Г
Ну будем реалистами, ГСВ сегодня возьмет игру, иначе будем совсем позорно, но в серии всё равно проиграет.
+1
0
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ Stanislav Alekhin
Подскажите, как смотреть матчи из РФ? Оплатить подписку NBA LEAGYE PASS также не могу (((
Вводишь в гугле reddit nba stream 1 ссылка выбираешь игру и смотришь
+1
0
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Сергей Пузанков
Ответ Артем Андреев
За Сакраменто, за сенсацию!
3-е место обыгрывает 6 - это сенсация?
+1
0
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krexii1
Ответ Fazy10
за гсв , за интригу
ждём 150 трехочковых от сами знаете кого.
+1
0
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Roman Boroveev
Пейн то когда будет играть? No Pain, no gain :)
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Vals
Ответ GSW 4-2
К чему эти чудеса? Может еще напишешь за чемпионство Спартака?))
Валераверим!
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Олег Иванов
Не волнуйтесь. Уэстбрук спасет положение.
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Дмитрий Сологубов
Ответ La Corsa
Кавай не играет сегодня(
что???
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