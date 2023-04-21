НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», «Клипперс» встретятся дома с «Финиксом»

Сегодня в НБА пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Сакраменто» (0-2).

« » встретится дома с «Филадельфией» (0-2). «Клипперс» Кавая Ленарда примут на своей арене «Финикс» Кевина Дюрэнта и Девина Букера (1-1).

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

« » ведет в серии – 2-0

«Сакраменто» ведет в серии – 2-0

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории