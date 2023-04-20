Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана от «Единой России»

Теги MMA Джефф Монсон Политика ТАСС Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана.

«Известный боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования», – говорится в сообщении официальной страницы республиканского отделения «Единой России».

Джефф Монсон получил паспорт РФ в 2018 году. Прием документов продлится до 27 апреля. В конце марта Монсон получил партийный билет «Единой России».

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26 комментариев

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Ебздрогыч
Недалекий старый снеговик, всю жизнь получавший в голову - идеальное лицо партии власти
+32
-3
+29
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Фут.Боль
Ответ Иван Алейников
Он так же по-русски ни бельмеса?
Он же коренной башкир.
+16
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Pelerin
Газизова им мало. Теперь ещё и этот клоун...
+7
-2
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Глеб Глебыч
можете себе представить, чтобы какой-нибудь александр емельяненко так же приехал в сша, и вокруг него так же бы плясали все вокруг, облизали всё, что можно, ещё и депутатский мандат ( какой у них там есть аналог ) просто так подарили. несут всё чушь про какой-то суверенитет, что-то выделываются, а на деле себя сами выставляют как каких-то туземцев племени чунга-чанга, к которым пришёл белый человек
+5
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Иван Алейников
Он так же по-русски ни бельмеса?
+4
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MironSM84
Своих клоунов хватает так мы ещё за народные деньги импортных привлекаем!Куда катиться эта страна и есть ли предел!
+4
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fbd
Хочу посмотреть на лица покемонов, которые за это проголосуют
+3
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Иван Алейников
Ответ =KoT=
Да? а какая разница?))
Пусть в Казань идет😂
+3
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minskiy
Ответ Иван Алейников
Он так же по-русски ни бельмеса?
А как это может помешать?
+4
-1
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Кот Егрис
своих тотупедов мало - васерманы,снеговики.
+3
-1
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Мистер Блин
голова два уха это про монсона выражение)))
+1
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Иван Алейников
Ответ Фут.Боль
Он же коренной башкир.
Так говорили же татарин он!
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jonnysilverhand01
Он вообще понимает, что скоро конец ?
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Иван Алейников
Ответ minskiy
А как это может помешать?
Помешать не может, но народный избранник, на то и народный, чтоб знать официальный язык (в некоторых регионах есть еще местный).
Вряд ли он башкирский знает
+1
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=KoT=
Ответ Иван Алейников
Так говорили же татарин он!
Да? а какая разница?))
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Seven2482
Ответ Максим 1986
Он русский вообще знает?
в интервью на английском шпарит
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Ярик01
Ответ fbd
Хочу посмотреть на лица покемонов, которые за это проголосуют
По партийному списку, как в Подмосковье
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Aleus Marcus
Ответ Ебздрогыч
Недалекий старый снеговик, всю жизнь получавший в голову - идеальное лицо партии власти
он русский язык то знает?
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Ran
Он название региона выговорить не сможет, депутат.
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Ярик01
Типа коммунист, анархист, но действительно банальный прикормыш
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Мистер Блин
он есть на госуслугах, интересно)))
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Антоша
Он же коммунист, СССР и все такое
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Максим 1986
Он русский вообще знает?
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rusalt
Ожидаемо. С хабировым в красногорске поработал, теперь вместе можно и в Уфе попилить.
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Мистер Блин
кто так постарался ему башку отбил? башкортостан....он хоть знает, где это?😂😂😂
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