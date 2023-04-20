Джефф Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана.

«Известный боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования», – говорится в сообщении официальной страницы республиканского отделения «Единой России».

Джефф Монсон получил паспорт РФ в 2018 году. Прием документов продлится до 27 апреля. В конце марта Монсон получил партийный билет «Единой России».

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