Фигурист Петр Гуменник: «Ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник заявил о бессмысленности школьного обучения.

«В школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется. По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день.

А когда какое-то время я тоже расписание своих тренировок и учебы так совместил, чтобы и там и там успевать, то я тратил времени гораздо больше, а учиться было сложнее. Я с первого класса не ходил, только сдавал все», – сказал Гуменник в подкасте «Ход коньком».

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95 комментариев

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kate_ko
Петя, давайте честно, не все же такие одаренные, как вы) нет универсального рецепта: кому-то и репетиторы не помогут, а кто-то после общеобразовательной в МГУ на бюджет поступает
+66
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+64
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Gelios77
а потом они вот такие, кто в школе не учился или учился но не ходил, сидят в ГосДуме и законы принимают. Учиться или нет это личное дело каждого, точнее его родителей, но можно потом этих кто не учился дальше спорта никуда не пускать
+64
-17
+47
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yulia-25.ru
Гуменник обесценил труд учителей в школе. Разочаровал.
+41
-15
+26
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Рахим Фунтик Стерлинг
Ответ ezhik38
Школьные и студенческие годы хороши не образованием и оценками...) А общением равных среди равных...)) Без зависти, надменных взглядов и прочей фигни...
Ага, в школах не унижают, не издеваются и не травят
+32
-7
+25
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OxyK
Ответ Gelios77
а потом они вот такие, кто в школе не учился или учился но не ходил, сидят в ГосДуме и законы принимают. Учиться или нет это личное дело каждого, точнее его родителей, но можно потом этих кто не учился дальше спорта никуда не пускать
Ну это точно не про Петю. Мне интересно, много ли из тех, кто ходил в школу в итоге сдал экзамены на 342 балла: русский язык — 98 баллов, химия — 97, математика — 74, биология — 73?
Он говорит не о том, что не стоит учиться и получать образование. Он говорит о том, что далеко не в каждой обычной общеобразовательной школе можно получить знания, а не только оценки.
+26
-4
+22
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Варлампий Варлампий
"В ВУЗах тоже делать нечего, только терять время на парах, все можно найти в интернете", - добавил фигурист.
+23
-4
+19
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Alexandr Tarakanoff
Ну эти высказывания прям лучшая реклама обучения в школе. Молодой депутат блэт.
+24
-9
+15
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Светлана Менова
Хорошо, что Петя
А) от природы умный и усидчивый
Б) у него была такая возможность - быть на домашнем обучении.

Не все дети - особенно парни - обладают такой врожденной самодисциплиной. И не у всех родителей есть возможность организовать детям домашнее обучение и контролировать процесс от и до.
+15
0
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Ульян Реактивный
Ответ yulia-25.ru
Гуменник обесценил труд учителей в школе. Разочаровал.
Труд учителей обесценило государство и придурковатые родители, кошмарившие учителей за своих невоспитанных чад…
+16
-2
+14
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ezhik38
Школьные и студенческие годы хороши не образованием и оценками...) А общением равных среди равных...))
Без зависти, надменных взглядов и прочей фигни...
+21
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Ayla
Ответ Alexandr Tarakanoff
Ну эти высказывания прям лучшая реклама обучения в школе. Молодой депутат блэт.
наоборот провалил собеседование на депутата - там нельзя говорить то, что думаешь :-D
+13
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Луна05
Ответ OxyK
Ну это точно не про Петю. Мне интересно, много ли из тех, кто ходил в школу в итоге сдал экзамены на 342 балла: русский язык — 98 баллов, химия — 97, математика — 74, биология — 73? Он говорит не о том, что не стоит учиться и получать образование. Он говорит о том, что далеко не в каждой обычной общеобразовательной школе можно получить знания, а не только оценки.
когда не устроили баллы он еще пересдал по химии и биологии на 100, но люди привыкли читать информацию по заголовкам, наверное учились в тех школах о которых говорит Петя)))
+18
-7
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Роман Волков
У Петра очень хорошая Память, а таким людям обще-школьное образование кажется слишком Медленным процессом где ты попусту теряешь очень много времени.
Хороший парень!✌️
+9
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Мистер Уайт
Стобальники ЕГЭ по русскому языку из Дагестана полностью согласны с Петром.
+12
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Astin
Ответ ezhik38
Школьные и студенческие годы хороши не образованием и оценками...) А общением равных среди равных...)) Без зависти, надменных взглядов и прочей фигни...
да ладно .. слово буллинг вам известно? а упоротые истеричные учителя? а сдвинутые директора? А общения можно найти в многочисленных секциях куда легче ходить ребенку на удаленке. Про студентов не знаю сейчас расслоение уж больно большое.
+13
-5
+8
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Vendetta4111323
Перед тем, как в комментах все нападут на Петю как ну неуча, напомню, что у него ЕГЭ почти все под 100 баллов, и он учится в ИТМО, сильнейшем техническом вузе страны

Он прав, но с нюансами - далеко не каждый имеет данные, как у него, и потому некоторым требуется школа и учитель, иначе заниматься не будут
Плюс в школах реально уровень образования упал, а чего хотеть, если в учителя идут именно по призванию единицы, а в основном те, кто больше никуда не прошёл - у них уровень преподавания соответсвующий.
+13
-6
+7
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Алекс Ну
Ну действительно, зачем таким "умным" образование? Оно тебе и не нужно вовсе, всё равно бесполезно - три книги за всю жизнь и прочитал: азбуку, синюю и третью.
+8
-1
+7
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Lordk
Ответ kate_ko
Петя, давайте честно, не все же такие одаренные, как вы) нет универсального рецепта: кому-то и репетиторы не помогут, а кто-то после общеобразовательной в МГУ на бюджет поступает
Поступить в МГУ не сложно, сложно поступить на мехмат, например )
Кто-то может сможет и вообще без школы и репетиторов поступить. Но тут как школа лучше самообучения, так и репетиторы лучше школы.
+9
-2
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Sgi
Ответ yulia-25.ru
Гуменник обесценил труд учителей в школе. Разочаровал.
Как ловко вы переврали контекст :)
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private dancer
Ответ Светлана Менова
Хорошо, что Петя А) от природы умный и усидчивый Б) у него была такая возможность - быть на домашнем обучении. Не все дети - особенно парни - обладают такой врожденной самодисциплиной. И не у всех родителей есть возможность организовать детям домашнее обучение и контролировать процесс от и до.
Самая главная фраза - не у всех есть возможность. Высказывание Гуменника просто резануло.
+7
-1
+6
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Анна Беляева
Ит депендз эктуалли... Если речь идет именно о получении знаний, то, объективно, Петр прав, с репетитором при индивидуальном подходе человек буедт осваивать больше и быстрее, чем в классе на 30 человек в системе рассчитанной на "среднего троечника". Но надо понимать, что для большинства обычных людей школа - не только про обучение, это еще и социальный институт. Все то, что тот же Гуменник получал на тренировках: общение, взаимодействие со сверстниками и т.д., ребенок, который просто окажется в той же системе образования, в которой жил Петя, но не будет иметь никакой групповой занятости, не получит больше нигде. Это надо учитывать.

Но в целом... У меня дочь заканчивает четвертый класс. Честно говоря, половина предметов - это русский бунт, то есть нечто бессмысленное и беспощадное. Времени они там проводят кучу, а полезности для будущей жизни в каких-нибудь "подвижных играх" или ОМР (в том виде, вкотором они преподаются) нет ровно никакой.
+9
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OxyK
Ответ yulia-25.ru
Гуменник обесценил труд учителей в школе. Разочаровал.
Почему? Он же занимался с теми же учителями, только как с репетиторами. И неужели вы будете спорить, что индивидуальное обучение эффективнее группового?
+9
-3
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Леди Брэкнелл
Здесь у большинства дети-школьники и люди в курсе ситуации уж получше Гуменника. Все очень далеко не так. Разочаровал Петька.
+8
-2
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Луна05
Ответ yulia-25.ru
Гуменник обесценил труд учителей в школе. Разочаровал.
труд учителей обесценил болонская система образования, а не Гуменник
+11
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tull
Я ходил в 90-е в общеобразовательную школу. Дополнительно занимался дома БЕЗ репетиторов. Когда поступал в ВУЗ набрал 32 из 32 - х баллов. Главное личное желание, а не школа. Школа должна дать нормальную базу, а там все от стремления и трудолюбия.
+5
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