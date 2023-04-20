Фигурист Петр Гуменник: «Ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет»

Фигурист Петр Гуменник заявил о бессмысленности школьного обучения.

«В школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется. По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день.

А когда какое-то время я тоже расписание своих тренировок и учебы так совместил, чтобы и там и там успевать, то я тратил времени гораздо больше, а учиться было сложнее. Я с первого класса не ходил, только сдавал все», – сказал Гуменник в подкасте «Ход коньком».