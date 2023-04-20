Фигурист Петр Гуменник: «Ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет»
Фигурист Петр Гуменник заявил о бессмысленности школьного обучения.
«В школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется. По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день.
А когда какое-то время я тоже расписание своих тренировок и учебы так совместил, чтобы и там и там успевать, то я тратил времени гораздо больше, а учиться было сложнее. Я с первого класса не ходил, только сдавал все», – сказал Гуменник в подкасте «Ход коньком».
Он говорит не о том, что не стоит учиться и получать образование. Он говорит о том, что далеко не в каждой обычной общеобразовательной школе можно получить знания, а не только оценки.
А) от природы умный и усидчивый
Б) у него была такая возможность - быть на домашнем обучении.
Не все дети - особенно парни - обладают такой врожденной самодисциплиной. И не у всех родителей есть возможность организовать детям домашнее обучение и контролировать процесс от и до.
Без зависти, надменных взглядов и прочей фигни...
Хороший парень!✌️
Он прав, но с нюансами - далеко не каждый имеет данные, как у него, и потому некоторым требуется школа и учитель, иначе заниматься не будут
Плюс в школах реально уровень образования упал, а чего хотеть, если в учителя идут именно по призванию единицы, а в основном те, кто больше никуда не прошёл - у них уровень преподавания соответсвующий.
Кто-то может сможет и вообще без школы и репетиторов поступить. Но тут как школа лучше самообучения, так и репетиторы лучше школы.
Но в целом... У меня дочь заканчивает четвертый класс. Честно говоря, половина предметов - это русский бунт, то есть нечто бессмысленное и беспощадное. Времени они там проводят кучу, а полезности для будущей жизни в каких-нибудь "подвижных играх" или ОМР (в том виде, вкотором они преподаются) нет ровно никакой.