В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

Теги синхронное плавание ЛГБТ Водные виды

В США синхронистам-мужчинам разрешили участвовать в женских сольных соревнованиях.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности.

Участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

В соревнованиях солистов определены следующие категории: соло девушка/женщина (спортсмен, идентифицирующий себя как девушка/женщина), соло юноша/мужчина (спортсмен, идентифицирующий себя как юноша/мужчина) и гендерно-инклюзивное соло (открытое для спортсменов, не идентифицирующих себя как девушка/женщина или юноша/мужчина).

В парном синхронном плавании будут представлены дуэт девушки/женщины (оба спортсмена идентифицируют себя как девушка/женщина), дуэт юноши/мужчины (оба спортсмена идентифицируют себя как юноша/мужчина), смешанный дуэт (один спортсмен идентифицирует себя как юноша/мужчина, второй – как девушка/женщина), а также гендерно-инклюзивный дуэт (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девушка/женщина или юноша/мужчина).

В командных соревнованиях не будет гендерных ограничений.

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64 комментария

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Ебздрогыч
Того, кто это придумал, можно идентифицировать как идиота
+44
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+43
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Сергей Галынский
Это полный треш 🤦
+14
-1
+13
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DonaldBrashear 2.0
о, клево, судя по пользователям этого сайта - это то, к чему должна стремиться Россия. Все же тут не любят Путина и действия России, а США - герои, надо как у них.

быстрее бы уже, мужчины, идентифицирующие себя как женщины. классно!
+24
-15
+9
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Любезный Коссутий
Ответ Дмитрий Джи
плывёт женщина брасом, а на соседней в воде пенис бултыхается и плывёт в ту же сторону😁
это синхронное плавание, а не классическое.
наоборот, будет интересно понаблюдать, как эти коряги будут соревноваться в пластичности с женщинами.
+9
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+9
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Дмитрий Джи
плывёт женщина брасом, а на соседней в воде пенис бултыхается и плывёт в ту же сторону😁
+7
0
+7
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Виктор Войнов
Ответ Pigmalion
На самом деле, какое преимущество получат мужчины соревнуясь с женщинами в синхронном плавании?
Дело не в самом синхронном плавании. Это же первый шаг. За ним и другие виды спорта начнут
+6
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Любезный Коссутий
Ответ Pigmalion
На самом деле, какое преимущество получат мужчины соревнуясь с женщинами в синхронном плавании?
никакого)) а вот в какой-нибудь легкой атлетике - вполне себе получат
+5
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Dj_dale
Из под воды медленно и под музыку показывается волосатая нога 45-го размера. Если среди судей будет адекватный человек, то сочувствую ему заранее.
+4
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закрыт по беспределу
Мужчины-синхронисты в женском соло ни о чëм.
А вот синхронистки (идентифицирующие себя с яйцами) будут весьма преуспевать в мужском соло.
+4
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Redmurza
Ответ DonaldBrashear 2.0
о, клево, судя по пользователям этого сайта - это то, к чему должна стремиться Россия. Все же тут не любят Путина и действия России, а США - герои, надо как у них. быстрее бы уже, мужчины, идентифицирующие себя как женщины. классно!
Конечно, ведь есть только два варианта, или путинская Россия, или отдельная горячка в нынешних штатах. Какая ахинея
+4
-1
+3
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Pigmalion
На самом деле, какое преимущество получат мужчины соревнуясь с женщинами в синхронном плавании?
+3
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Вадим flanec
Ответ SadButTrue
Нравится нам это или нет, но в России будет ровно тоже самое как обычно с отставанием в 20-30 лет.
Надеюсь в России этой содомии не будет никогда.
+5
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Evgen51Sever
Не всех война убила, некоторых покалечила
+3
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SadButTrue
Ответ Вадим flanec
Надеюсь в России этой содомии не будет никогда.
Она была, есть и будет. Чем мы хуже Тайланда и Ирана? Как раз пример этих стран показывает, что либерализм, защита прав меньшинств, фактор "загнивающего запада" и прочее вообще никакой роли не играет в количестве трансгендеров.
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Космический Котик
))))
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ДМ-1чемпион
Какой президент, такие и выды спорта! Маразм в сша крепчает!
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Putin Teams
Современный прогрессивных запад😉на сайте многие мечтают сделать ход конём 🤭
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Евгений Кот
Они будут в проигрыше, потому что их будет тянуть на дно два "идентификатора" )))))
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kvint(ksk)
Самое смешное , что когда вечное дискриминируемые мужики , с альтернативной ориентацией , начнут побеждать женщин в их видах спорта, первыми взвоют как раз все эти леваки-популисты , вроде рапино и прочие «сильные и независимые». Как говорится - за что боролись 😂😂😂. Будет забавно в будущем наблюдать столкновение 🐸 и 🐍 .
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Yelzin Teheda
девушкам спортсменкам приготовиться, скоро каждый мужик спортсмен неудачник начнёт идентифицировать себя бабой
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dmitry.tchidakin
Тут сказать нечего, кроме АХАХАХАХА!!!!!
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Al561
А зачем им вообще делится на виды и подвиды?
Сделали бы общий зачет, что не парится, кто есть кто, кто кем себя ощущает и кто за кого себя выдает.
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ДМ-1чемпион
А в женском боксе ещё нельзя в штатах "мужикам" выступать!? А ХА ХА
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Verhovn
Что я только что прочитал? Ахаха. Этого не может быть! Капец! Гы
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armageddon123456
"ААААААААА, С.....КАААААА" (С)
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