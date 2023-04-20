В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины
В США синхронистам-мужчинам разрешили участвовать в женских сольных соревнованиях.
Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности.
Участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.
В соревнованиях солистов определены следующие категории: соло девушка/женщина (спортсмен, идентифицирующий себя как девушка/женщина), соло юноша/мужчина (спортсмен, идентифицирующий себя как юноша/мужчина) и гендерно-инклюзивное соло (открытое для спортсменов, не идентифицирующих себя как девушка/женщина или юноша/мужчина).
В парном синхронном плавании будут представлены дуэт девушки/женщины (оба спортсмена идентифицируют себя как девушка/женщина), дуэт юноши/мужчины (оба спортсмена идентифицируют себя как юноша/мужчина), смешанный дуэт (один спортсмен идентифицирует себя как юноша/мужчина, второй – как девушка/женщина), а также гендерно-инклюзивный дуэт (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девушка/женщина или юноша/мужчина).
В командных соревнованиях не будет гендерных ограничений.
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быстрее бы уже, мужчины, идентифицирующие себя как женщины. классно!
наоборот, будет интересно понаблюдать, как эти коряги будут соревноваться в пластичности с женщинами.
А вот синхронистки (идентифицирующие себя с яйцами) будут весьма преуспевать в мужском соло.
Сделали бы общий зачет, что не парится, кто есть кто, кто кем себя ощущает и кто за кого себя выдает.