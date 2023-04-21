У «Тампы» 49 минут штрафа во 2-м матче серии против 23 у «Торонто». Было 3 драки, Марун и Сергачев получили дисциплинарки

Теги судьи драки Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Кори Перри Марк Джиордано НХЛ Зак Богосян Люк Шенн Патрик Марун Михаил Сергачев Джастин Холл Таннер Жанно Хоккей

У «Тампы» 49 минут штрафа во 2-м матче серии против 23 у «Торонто».

«Мэйпл Лифс» разгромили «Лайтнинг» (7:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). 

Игроки «Тампы» в общей сложности набрали 49 минут штрафа, игроки канадского клуба – 23. «Торонто» дважды забил в большинстве при 6 попытках реализации, «Тампа» – ни разу при 3 попытках. 

В третьем периоде два игрока «молний» – защитник Михаил Сергачев и форвард Патрик Марун – получили дисциплинарные штрафы по 10 минут. 

Также в матче состоялось 3 драки. В первом периоде краги скинули защитники Марк Джиордано («Торонто») и Зак Богосян («Тампа»), в третьем – защитник Люк Шенн («Торонто») и форвард Таннер Жанно («Тампа»), а также защитник Джастин Холл («Торонто») и форвард Кори Перри («Тампа»). 

Таварес о судействе после 3:7 с «Тампой»: «Спорные моменты будут трактоваться в их пользу, скорее всего. Нужно быть максимально дисциплинированными»

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ddd Erf
вот это хоккей
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
Торонто молодцы, лучший ответ после предыдущего матча.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лейхтер
Не день Тампы и всё
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поговорим о разном
Плохая игра. Нервная. Психологического напряжения много очень. А это всегда вредит работе. Вот и результат на табло для Тампы некрасивый получился. Надо спокойнее. Всё внимание на хоккей и только на него. А Молнии умеют в него играть. При желании серьёзном.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
В Тампе матерые волчары, запугать «Торонто» решили, что ли? На будущее
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rent56
отсуствие Макдоны сказывается, скамейка короткая, все проблемы в межсезонье вышли наружу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rulya
Ответ АРХАТ
Джиордано в порядке, надавал армянину. Шенн достойный бой провёл с профильным бойцом Жанно, хотя поначалу казалось будет разгром.
Шенн в полном порядке! Ни одного боя за Ванкувер не проиграл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Rulya
Шенн в полном порядке! Ни одного боя за Ванкувер не проиграл
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andy18
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Бой то глянь )) Там Жанно делал с Шенном что хотел, у Шенна даже уворачиваться не особо получалось. Вломил, ага )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий