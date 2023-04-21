У «Тампы» 49 минут штрафа во 2-м матче серии против 23 у «Торонто». Было 3 драки, Марун и Сергачев получили дисциплинарки
У «Тампы» 49 минут штрафа во 2-м матче серии против 23 у «Торонто».
«Мэйпл Лифс» разгромили «Лайтнинг» (7:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).
Игроки «Тампы» в общей сложности набрали 49 минут штрафа, игроки канадского клуба – 23. «Торонто» дважды забил в большинстве при 6 попытках реализации, «Тампа» – ни разу при 3 попытках.
В третьем периоде два игрока «молний» – защитник Михаил Сергачев и форвард Патрик Марун – получили дисциплинарные штрафы по 10 минут.
Также в матче состоялось 3 драки. В первом периоде краги скинули защитники Марк Джиордано («Торонто») и Зак Богосян («Тампа»), в третьем – защитник Люк Шенн («Торонто») и форвард Таннер Жанно («Тампа»), а также защитник Джастин Холл («Торонто») и форвард Кори Перри («Тампа»).
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