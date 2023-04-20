Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТРА) в своем телеграм-канале.

«Поздравляем федерацию тяжелой атлетики Херсонской области, спортсменов, тренеров, специалистов с официальным вступлением во .

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома Федерации тяжелой атлетики России», – говорится в сообщении.