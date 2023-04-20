Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР
Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТРА) в своем телеграм-канале.
«Поздравляем федерацию тяжелой атлетики Херсонской области, спортсменов, тренеров, специалистов с официальным вступлением во ФТАР.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома Федерации тяжелой атлетики России», – говорится в сообщении.
Например выйти.
Там Белгород уже выходит
При этом сами делают все, чтобы их не допускали. Сказочные
Обеспечьте вначале мирную жизнь, дебилы!!!