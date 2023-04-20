Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР

Теги сборная России жен сборная России ФТАР Политика Тяжелая атлетика

Федерация тяжелой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТРА) в своем телеграм-канале. 

«Поздравляем федерацию тяжелой атлетики Херсонской области, спортсменов, тренеров, специалистов с официальным вступлением во ФТАР.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома Федерации тяжелой атлетики России», – говорится в сообщении. 

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18 комментариев

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Ilya1611
Херсонская область еще не вся вошла, а Федерация тяжелой атлетики вошла…..
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NickN
Ну теперь точно везде допустят
+19
-4
+15
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Oleg
А не получится так, что потом придется отрицательное действие совершить?)))
Например выйти.
+15
-5
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Злобный Конь
"ну почему нас не допускают до Олимпиады,хнык-хнык"
+13
-3
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Месси из Сибири
Надо же как ловко, город сдали, а взамен целую федерацию получили
+12
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Criptonit
ахахаха ну и цирк блин)))
+8
-2
+6
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Drony Planet
Ответ Ilya1611
Херсонская область еще не вся вошла, а Федерация тяжелой атлетики вошла…..
Ещё не вся вошла?
Там Белгород уже выходит
+12
-7
+5
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edem_sandlar
А потом чинуши ноют про "недопуск спортсменов, русофобию, утютю".
При этом сами делают все, чтобы их не допускали. Сказочные
+7
-3
+4
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Владимир Ш
Нужно срочно выделить дохрениад денег на их функционирование и развитие, а что там дальше будет никого не интересует, все спишется.
+5
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Спасибо, посмеялся :)
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Владимир Владимир
Тяжело читается эта новость
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EnergyStyle
Объясните кто-нибудь пожалуйста...там других вопросов для решения вообще нет что-ли?! Что за показание бурной деятельности?!
Обеспечьте вначале мирную жизнь, дебилы!!!
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Camarão
Прощай Россия в международном спорте!
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Alberville
А у Баха уже почти кончились аргументы за отстранение от ОИ!
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Bob Ganiev
наркомания это плохо
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Беня_Финитас
область переименовать надо на БезХерсонскую .
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