«Реал» и «Милан» в 1/2 ЛЧ, Россия не сыграет на турнире CAFA, Непомнящий победил Лижэня в 7-й партии, недопуск для сборной от ФИБА, поражение «Аль-Наср» Роналду и другие новости

1. Лига чемпионов во вторник обошлась без сюрпризов. «Реал» вновь обыграл «Челси» (с тем же счетом 2:0), а «Милан» выстоял против «Наполи», забив в конце первого тайма и пропустив на 93-й – при этом Хвича и Жиру не реализовали пенальти. Таким образом, «Реал» и «Милан» (впервые с 2007-го!) вышли в полуфинал, где нас, вполне вероятно, ждет миланское дерби.

А вот у «Челси» дела совсем плохи: клуб проиграл все 4 матча после возвращения Лэмпарда, 3 из них – всухую, и не побеждает 7 игр подряд.

2. Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Как пояснили в РФС, помехами стали опасения «большой нагрузки» на игроков и жара.

3. Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону и ведет 4-3.

4. Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 в Париже.

5. НХЛ. «Тампа» обыграла «Торонто» (7:3) в первом матче серии плей-офф, Самсонов пропустил 6 шайб и был заменен, Кучеров набрал 1+2. «Рейнджерс» были сильнее «Нью-Джерси» (5:1), Тарасенко забил, Панарин сделал 2 передачи, Шестеркин стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь.

6. В правительство РФ направили предложения по упрощению использования Fan ID. Тем временем Верховный суд не удовлетворил иск о неправомерности Fan ID от фаната «Зенита». А юрист Минспорта сообщил, что перечень соревнований, где станут использовать паспорт болельщика, может расширяться.

7. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) в чемпионате Саудовской Аравии, Одион Игало (да-да, легенда «МЮ») реализовал два пенальти. Криштиану не забивает уже два матча подряд, но зато исполнил неплохой удушающий.

8. Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях, если закон примут в Конгрессе США.

9. НБА. «Бостон» победил «Атланту» и ведет в серии со счетом 2-0, «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк» и сделал счет 1-1.

10. Сергей Карасев – судья матча ЦСКА – «Локомотив», Мешков обслужит игру «Зенит» – «Динамо» и другие назначения 24-го тура Мир РПЛ.

11. Лео Месси хочет продолжать играть в Европе, чтобы получить «Золотой мяч». Он не перейдет в «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

12. Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам.

13. Правительство Каталонии попросило «Реал» исправить ролик про «Барсу». Его считают «оскорбительным и безответственным».

14. УНИКС повел 2-0 в серии против «Зенита» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

15. Судьи Ла Лиги могут объявить о бойкоте матчей из-за критики и враждебности в их адрес.

16. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформлено 95 тысяч Fan ID.

17. Хавбек «Лейпцига» Конрад Лаймер подписал контракт с «Баварией» до 2027-го. Футболист перейдет летом бесплатно, пишет Sky Sport.

18. Бывшая жена Дани Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что экс-игрок «Барсы» не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы.

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