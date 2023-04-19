«Реал» и «Милан» в 1/2 ЛЧ, Россия не сыграет на турнире CAFA, Непомнящий победил Лижэня в 7-й партии, недопуск для сборной от ФИБА, поражение «Аль-Наср» Роналду и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Лига чемпионов во вторник обошлась без сюрпризов. «Реал» вновь обыграл «Челси» (с тем же счетом 2:0), а «Милан» выстоял против «Наполи», забив в конце первого тайма и пропустив на 93-й – при этом Хвича и Жиру не реализовали пенальти. Таким образом, «Реал» и «Милан» (впервые с 2007-го!) вышли в полуфинал, где нас, вполне вероятно, ждет миланское дерби.

А вот у «Челси» дела совсем плохи: клуб проиграл все 4 матча после возвращения Лэмпарда, 3 из них – всухую, и не побеждает 7 игр подряд.

2. Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Как пояснили в РФС, помехами стали опасения «большой нагрузки» на игроков и жара.

3. Ян Непомнящий белыми обыграл Дин Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону и ведет 4-3.

4. Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 в Париже.

5. НХЛ. «Тампа» обыграла «Торонто» (7:3) в первом матче серии плей-офф, Самсонов пропустил 6 шайб и был заменен, Кучеров набрал 1+2. «Рейнджерс» были сильнее «Нью-Джерси» (5:1), Тарасенко забил, Панарин сделал 2 передачи, Шестеркин стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь

6. В правительство РФ направили предложения по упрощению использования Fan ID. Тем временем Верховный суд не удовлетворил иск о неправомерности Fan ID от фаната «Зенита». А юрист Минспорта сообщил, что перечень соревнований, где станут использовать паспорт болельщика, может расширяться.

7. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) в чемпионате Саудовской Аравии, Одион Игало (да-да, легенда «МЮ») реализовал два пенальти. Криштиану не забивает уже два матча подряд, но зато исполнил неплохой удушающий.

8. Джо Байден наложит вето на запрет для школьников-трансгендеров участвовать в соревнованиях, если закон примут в Конгрессе США.

9. НБА. «Бостон» победил «Атланту» и ведет в серии со счетом 2-0, «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк» и сделал счет 1-1.

10. Сергей Карасев – судья матча ЦСКА – «Локомотив», Мешков обслужит игру «Зенит» – «Динамо» и другие назначения 24-го тура Мир РПЛ.

11. Лео Месси хочет продолжать играть в Европе, чтобы получить «Золотой мяч». Он не перейдет в «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

12. Матчи чемпионата мира по снукеру отложили из-за протеста экоактивистов, которые выбежали к игрокам и пытались приклеить себя к столам.

13. Правительство Каталонии попросило «Реал» исправить ролик про «Барсу». Его считают «оскорбительным и безответственным».

14. УНИКС повел 2-0 в серии против «Зенита» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

15. Судьи Ла Лиги могут объявить о бойкоте матчей из-за критики и враждебности в их адрес.

16. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформлено 95 тысяч Fan ID.

17. Хавбек «Лейпцига» Конрад Лаймер подписал контракт с «Баварией» до 2027-го. Футболист перейдет летом бесплатно, пишет Sky Sport.

18. Бывшая жена Дани Алвеса переедет в Барселону с детьми. Этим адвокаты хотят доказать, что экс-игрок «Барсы» не уедет из страны, если его временно освободят из тюрьмы.

Цитаты дня.

Филатов о Непомнящем: «В плохие дни он обезьяна с гранатой»

Мостовой о Фонбет Кубке России: «До сих пор понять невозможно. Этот формат еще долго будет у нас в иронических снах»

«Динамо» – это славные победы и большие достижения. Это единственный клуб в стране, воспитавший обладателя «Золотого мяча». Гордимся каждым, кто поддерживает наш клуб». Бело-голубые о столетии

Вячеслав Фетисов: «Какие Мальдивы, Турция? Понял, что отдыхать надо в России. За границей – гамбургеры, кока-кола. У нас даже наливки свои, с прабабушкиными рецептами»

Тарасова о словах Баюл про российских спортсменов: «Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума»

Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались. Не хотим уходить. Ведем переговоры о снятии банов»

14 комментариев

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Антон Киселёв
А теперь представьте - Ибра выходит на замену в финале ЛЧ и забивает через себя (или мажет решающий пенальти)
И объявляет о завершении карьеры после матча
+5
-2
+3
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falkao2013
Ответ Vatikan
Лучше через себя. Очень достойное завершение карьеры было бы. Это как все ждали чм для месси
Со своей половины поля)
+3
-1
+2
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shany
Ответ Антон Киселёв
А теперь представьте - Ибра выходит на замену в финале ЛЧ и забивает через себя (или мажет решающий пенальти) И объявляет о завершении карьеры после матча
Его же нет в заявке на лч
+2
0
+2
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Вадим Белозёров
Еще в февраля я писал что Наполи может не вывезсти такой ритм, травма одного Осинькина порадила сразу кучу игровых проблем, Хвича еще сырой для суперклуба нужно оставаться в Наполи и обрастать мясом, Спалетти тупо не кем усилить игру, скамейка коротенькая, а из тех кто выходит Элмас, Распадори итд даже в серии А усилить игру не могут что говорить о ЛЧ. Пиоли гений с Саломясом, Мессиасом, Круничем и всякими Ребичами показывает лучший футбол и результата со времен Анчелотти!
+2
-1
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Паша
Челси бы Поттера назначить, Брайтон неплохую игру сейчас показывает на его багаже))
+2
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Константин Федяев
Ответ Антон Киселёв
А теперь представьте - Ибра выходит на замену в финале ЛЧ и забивает через себя (или мажет решающий пенальти) И объявляет о завершении карьеры после матча
Он не заявлен на ЛЧ
+1
0
+1
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Vatikan
Ответ Антон Киселёв
А теперь представьте - Ибра выходит на замену в финале ЛЧ и забивает через себя (или мажет решающий пенальти) И объявляет о завершении карьеры после матча
Лучше через себя. Очень достойное завершение карьеры было бы. Это как все ждали чм для месси
+3
-3
0
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Антон Киселёв
Ответ Константин Федяев
Он не заявлен на ЛЧ
Блин, не знал😒
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Kapitan Klos
Ответ Паша
Челси бы Поттера назначить, Брайтон неплохую игру сейчас показывает на его багаже))
Так Поттера же недавно уволили из Челси, Лампард пришел же на место Поттера. Об этом писАли и на нашем спортивном сайте Sports.ru , кстати.
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