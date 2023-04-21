Таварес – 1-й после Могильного игрок «Торонто» с хет-триком в плей-офф

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Александр Могильный Джон Таварес Уэндел Кларк Майк Гартнер Хоккей

Джон Таварес забил три гола в матче с «Тампой» (7:2, 1-1) и был признан первой звездой.

Капитан «Торонто» впервые сделал хет-трик в Кубке Стэнли. Это случилось во второй игре серии 1-го раунда.

Таварес стал четвертым за последние 30 лет игроком «Лифс», забросившим три шайбы в матче плей-офф НХЛ.

Ранее это удалось Александру Могильному (в 2003 году), Майку Гартнеру (1996) и Уэнделу Кларку (1993).

Всего в 2 играх текущего Кубка Стэнли Таварес набрал 4 (3+1) очка.

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7 комментариев

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Антон Киселёв
Ответ sheep_catcher
Два первых матча - как контрастный душ. То горячо, то холодно🤣
Зато не скучно🙃
+25
0
+25
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sheep_catcher
Два первых матча - как контрастный душ. То горячо, то холодно🤣
+22
0
+22
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АРХАТ
Давайте 50 шайб накидайте за серию)
+11
-1
+10
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vals1702
отлично. Так и дальше Торонто, удачи!
+4
-1
+3
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sheep_catcher
Ответ Антон Киселёв
Зато не скучно🙃
Не спорю😉
+3
0
+3
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The world champion 1998
Ответ АРХАТ
Давайте 50 шайб накидайте за серию)
50+ шайб.
+3
0
+3
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