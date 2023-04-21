Таварес – 1-й после Могильного игрок «Торонто» с хет-триком в плей-офф

забил три гола в матче с «Тампой» (7:2, 1-1) и был признан первой звездой.

Капитан « » впервые сделал хет-трик в Кубке Стэнли. Это случилось во второй игре серии 1-го раунда.

Таварес стал четвертым за последние 30 лет игроком «Лифс», забросившим три шайбы в матче плей-офф .

Ранее это удалось Александру Могильному (в 2003 году), Майку Гартнеру (1996) и Уэнделу Кларку (1993).

Всего в 2 играх текущего Кубка Стэнли Таварес набрал 4 (3+1) очка.