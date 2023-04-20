19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном

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Назван состав сборной «России 25» на матчи с Беларусью и Казахстаном.

Вратари: Никита СеребряковАдмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба – СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).

Средний возраст команды – 23 года.

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг;

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;

Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников;

Тренеры по ОФП – Артем Нехороших и Александр Трошин.

Расписание матчей сборной «России 25»:

Челябинск

2 мая, «Россия 25» – Беларусь;

3 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Астана

5 мая, Казахстан – «Россия 25»;

6 мая, Россия 25 – Беларусь;

Красноярск

9 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Тула

12 мая, «Россия 25» – Беларусь;

13 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Минск

15 мая, Беларусь – «Россия 25»;

16 мая, Беларусь – «Россия 25».

49 комментариев

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Ебздрогыч
СКАзочная сборная...
+118
0
+118
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Savardus
Кумовство? Коррупция? Своячество?

Нет, только честная конкуренция.
+62
-1
+61
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посмотрел 801 игру нхл
Это такой зашквар
+45
-1
+44
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Number79
Сюр. Зубов, Корешков, Лещев, Шафранов помощники самого Ромы... Беда...
+33
-1
+32
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Владимир
Как то больно много ска везде стало... Три команды в форме ска успели сыграть в чемпионате.. Плюс ска в форме Сочи... Теперь ска в форме сборной России!! Не многовато????
+16
-2
+14
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Verhovn
Дайте Роме реализовать себя. Хоть где-то. Но, друзья мои... это уже не смешно. Я как болельщик СКА вам говорю - это трындец.
+8
-1
+7
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Максим Семин
Ой, как удобно
+5
0
+5
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Dundee
Остальным придётся вникать в систему)))
+6
-1
+5
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Дим Димыч
а про премиальные есть инфа???
+5
0
+5
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Pablo Diablo
Газпром. Мечты сбываются.
+5
0
+5
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Рокко Сиффредди
Ответ Ебздрогыч
СКАзочная сборная...
Ромчик внедряет новую систему, раз старая провалилась. Организовал целую суперсерию, чтоб наигрывать звенья СКА за год до плей-офф.
+4
0
+4
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Russ Ivan
Сборная "России 19+6 лишних"...
+4
0
+4
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юрий зайцев
СКА 25. Уже не смешно
+5
-1
+4
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Darkhan Darkhan
Финский гений
Связки в СКА сами себя не наиграют
Чет даже удачи желать не хочется
+4
-1
+3
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Stanislaw Dombrowski
10 тренеров, зачем?
+3
0
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Даня Чебыкин
подарите ему уже eastside hockey manager... ну ведь не смешно уже даже.
+3
-1
+2
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Verhovn
Ответ marchisio
Трансляция этих встреч будет на России 24?
Бери выше. Это же Ротенберги)
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Сергей Назаров
Ответ marchisio
Трансляция этих встреч будет на России 24?
А где их ещё показывать? Можно на карусели.
+2
0
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Tun
Ответ Ебздрогыч
СКАзочная сборная...
Все логично, таким соперникам мы обязаны давать фору
+3
-1
+2
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kso77
Йося очень синьно повязан с верхушкой власти , знаменитые авторететные заслуженные хоккеисты молчат , боясь что то сказать
+2
-1
+1
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Сергей Назаров
Тренерский
штаб что надо, главный тренер фуфло. Показывать можно только на карусели.
+1
0
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Oliver65
Ответ Кирилл.С-Пб
Ща начнётся вой со всех сторон )))
Ваш "Жозе Мауринью" уже успел показать всю свою несостоятельность и полную зависимость от настроения своих подопечных.
+2
-1
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Verhovn
Ответ Андрей Рязанов
Какой-то балет на льду. Гастроли с одним спектаклем по всей России. Зачем?
Мне остаётся болеть за свой клуб, а ты риторические вопросы задаёшь)
0
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закрыт по беспределу
Логично, чë)
0
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Verhovn
Наиграем пятёрки..)
0
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