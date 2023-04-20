19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном
Назван состав сборной «России 25» на матчи с Беларусью и Казахстаном.
Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба – СКА)
Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).
Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).
Средний возраст команды – 23 года.
Тренерский штаб команды:
Главный тренер – Роман Ротенберг;
Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;
Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников;
Тренеры по ОФП – Артем Нехороших и Александр Трошин.
Расписание матчей сборной «России 25»:
Челябинск
2 мая, «Россия 25» – Беларусь;
3 мая, «Россия 25» – Беларусь;
Астана
5 мая, Казахстан – «Россия 25»;
6 мая, Россия 25 – Беларусь;
Красноярск
9 мая, «Россия 25» – Беларусь;
Тула
12 мая, «Россия 25» – Беларусь;
13 мая, «Россия 25» – Беларусь;
Минск
15 мая, Беларусь – «Россия 25»;
16 мая, Беларусь – «Россия 25».
Нет, только честная конкуренция.
Связки в СКА сами себя не наиграют
Чет даже удачи желать не хочется
штаб что надо, главный тренер фуфло. Показывать можно только на карусели.