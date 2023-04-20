19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном

Назван состав сборной «России 25» на матчи с Беларусью и Казахстаном.

Вратари: (« »), («Локомотив»), , Сергей Иванов (оба – СКА)

Защитники: , (оба – « »), Никита Камалов, , , , Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).

Средний возраст команды – 23 года.

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг;

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев;

Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников;

Тренеры по ОФП – Артем Нехороших и Александр Трошин.

Расписание матчей сборной «России 25»:

Челябинск

2 мая, «Россия 25» – Беларусь;

3 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Астана

5 мая, Казахстан – «Россия 25»;

6 мая, Россия 25 – Беларусь;

Красноярск

9 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Тула

12 мая, «Россия 25» – Беларусь;

13 мая, «Россия 25» – Беларусь;

Минск

15 мая, Беларусь – «Россия 25»;

16 мая, Беларусь – «Россия 25».