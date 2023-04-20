Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights

Теги Спартак Локомотив Роман Павлюченко премьер-лига Россия Камил Гаджиев деньги Winline Медиалига Fight Nights Матч ТВ Медиафутбол

Роман Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Fight Nights.

«Рома Павлюченко – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив.

Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights, в ролике на ютуб-канале «Родина Медиа».

Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что форвард будет получать 6-значную сумму за каждую игру в третьем сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights.

Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России присоединился к Fight Nights в марте 2023 года, ранее он выступал за команду «Матч ТВ» в МФЛ-2.

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39 комментариев

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atomio
427 рублей 243 копейки 👍🏻
+152
-10
+142
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ atomio
427 рублей 243 копейки 👍🏻
243 копейки - это 2 рубля 43 копейки🤓💨🥵
+79
-6
+73
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Valentin Kompaneytsev
Роман не только классный футболист, но и дружит с головой.
+18
-2
+16
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Николай Корягин
Да скройте вы уже этот раздел с медиафутболом!!!!!
+16
-1
+15
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Spaten
СуперПав это имя, афиша, публика, это касса!
+11
-4
+7
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antoshka-2
999 999 рублей - это также шестизначная сумма. НЕ ВСЕ В РПЛ получают такую сумму, пускай и контрактах оклад в неделю/месяц
+7
-1
+6
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poolshh
Сто тыщщ? А сколь раз в месяц играть? А если просто на скамейке посидеть? А если посидеть рядом с Павом, то сколько платить?
+5
0
+5
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Алексей Антонов
Файт Найтс, я сперва подумал что это что-то из ММА. Бгг.
+4
0
+4
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Прекрасная РФПЛ будущего
0.00001 рубль
+6
-3
+3
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NaviGator
Ответ Spaten
СуперПав это имя, афиша, публика, это касса!
процент людей оценивших цитату, тут в комментах, приблизительно 0.1%
+5
-2
+3
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Aleksey Yashin
"...возможность решать вопросы одним ударом, – сказал президент Fight Nights"

Надеюсь он про футбол
+2
0
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Алексей Александрович
Была возможность с ним лично пообщаться,очень простой и душевный парень 👍 всегда с теплом вспонимаю это встречу
+2
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Виктор Горбов
Да честно пускай Рома хоть до конца жизни радует нас на футбольном поле. Только в политику б не шёл и экспертом матч тв не становился.
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antoshka-2
Ответ Алексей Антонов
Файт Найтс, я сперва подумал что это что-то из ММА. Бгг.
НЕ Вы ОДИН сперва подумал про ММА, напрягло, что прописан МАТЧ а не БОЙ
+1
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Alex Smith
100000 рублей за матч или грубо говоря лям в месяц, ну как то не выглядит фантастично для Павлюченко

а если его за эти же деньги в другой лиге выпустят, так вообще копейки :-)
+1
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Ярик01
Ответ Николай Корягин
Да скройте вы уже этот раздел с медиафутболом!!!!!
Они деньги от буков за это получают, с чего будут скрывать
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svft
"деньги", "МатчТВ". эх, не могу же я от всех тегов отписаться(
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Северный болельщик
В сумах
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TiNO
Ноль целых хрен тысячных?)))
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Neodim
целых 100 000 рублей? Вау!
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arspurs9
Ответ Николай Корягин
Да скройте вы уже этот раздел с медиафутболом!!!!!
Почему?
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Kasatka Edvard
откуда шутки про 100к? шестизначные суммы идут от 100 до 999к
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Ярик01
Приглашение знаменитости за 100к на два часа, вполне дешево даже на детский утренник.
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Alikart
А Аленичев, Филимонов и другие за игру максимум 70 получают
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Dima Kakdima
спасибо
Пожалуйста.
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