Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Севильи», «Юве» против «Спортинга», «Рома» примет «Фейеноорд»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Ювентус» встретится на выезде со «Спортингом», «Рома» примет «Фейеноорд», «Байер» будет противостоять «Юниону».
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
Первый матч – 2:2
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Констант Ванден Сток»
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Жозе Алваладе»
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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успехов в Севилье, и ждем выхода в 1/2 👍
просто, наблюдение.