Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Севильи», «Юве» против «Спортинга», «Рома» примет «Фейеноорд»

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед Спортинг Фейеноорд Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА результаты Юнион Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Ювентус» встретится на выезде со «Спортингом», «Рома» примет «Фейеноорд», «Байер» будет противостоять «Юниону».

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Рома Италия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

Севилья Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:2

Юнион Бельгия – Байер Германия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:1

Спортинг Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ

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26 комментариев

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Cruel Snake
«МЮ»—«Севилья» надо будет обязательно 📺 🍻 🛋
+9
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Bashibuzuck
Вперёд, Юнион✊✊✊😁
+4
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Колбаскер тут
Еще один итальянский клуб в финале еврочашки
+4
-2
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GuruFutbola
Севилье удачи, должны брать свой кубок)
+4
-2
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Жаль, что Фил Джонс никуда не заявлен и просто получает зарплату?
Фил Джонс просто легенда нашего МЮ, и, в отличие от всяких Макгавров - не вредитель
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Игорь Климов
Ювентус должен проходить в следующую стадию турнира.
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Direct free kick
Удачи великому Моуриньо!
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Светлов
Твоя надежда на леопарды, не оправдалась!
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Любезный Коссутий
главная угроза нашему МЮ, в сегодняшнем матче, будет наверняка исходить от Харри Макгавра, поэтому, удача красным дьяволам не помешает.
успехов в Севилье, и ждем выхода в 1/2 👍
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Vezdexodof
Победы МЮ ✌️
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Андрей-ДК
вообще пох... кто, главное чтоб все матчи были интересными!
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tampa-bay
Во всех матчах есть интрига, уникальный случай. Так и хочется чтобы матчи развели по времени
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Kolya Meliksetyan
Форца Рома!!!
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ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
Главный вопрос - за кого же сегодня барсаглоры?
Барселона великий клуб . Они даже не играют , но их все время вспоминают. Хотя с другой стороны это говорит о развитии некоторых личностей .
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Мадрид наказывает!
Ответ ljolik888
Барселона великий клуб . Они даже не играют , но их все время вспоминают. Хотя с другой стороны это говорит о развитии некоторых личностей .
Не смеши. Над вами ржут просто, "великий Негрейра-клуб"))
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ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
Не смеши. Над вами ржут просто, "великий Негрейра-клуб"))
Ржут над вами, так как вы жить не можете без Барселоны . А болельщики великого клуба ведут себя спокойно и смотрят в будущее с оптимизмом . Кстати пожелаю Реалу победить в лиге чемпионов. Я за ЛаЛигу и желаю всем участникам от Испании только побед .
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ljolik888
Ответ Любезный Коссутий
Барса не играет нигде, но ее фанаты везде 😁
То есть если ты болеешь за Барселону - должен смотреть только их матчи ?
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Любезный Коссутий
Ответ ljolik888
То есть если ты болеешь за Барселону - должен смотреть только их матчи ?
я не против, кстати 😁 и так не считаю.
просто, наблюдение.
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ljolik888
Ответ Любезный Коссутий
я не против, кстати 😁 и так не считаю. просто, наблюдение.
Ну - спасибо !
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ljolik888
Если Севилья пройдёт МЮ ( верится с трудом ) , то это будет главная сенсация дня !
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