Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Севильи», «Юве» против «Спортинга», «Рома» примет «Фейеноорд»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг « » встретится на выезде со « », « » примет « », «Байер» будет противостоять «Юниону».

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 0:1

Первый матч – 2:2

Первый матч – 1:1

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол