Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными сыграет с Дин Лижэнем в восьмой партии

Теги результаты Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

20 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют в 8-й партии матча за шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира

Астана, Казахстан

8-я партия

Начало – 12:00 по московскому времени

Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)

Счет после семи партий – 3:4

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указан игрок с белыми фигурами, справа – с черными.

Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).

За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.

В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

«Китаец вроде бы думал, но словно был в состоянии грогги». Дин забыл про время, а Непомнящий лидирует в рубке за корону

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5 комментариев

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Maski
я схему просек. ставим на Дина))
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imaxim
Ян, попробуй не проиграть) верю, что можешь)
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Makhasamatman Buch
Дин выиграет, если Ян проиграет, но если черные выиграют, то белые проиграют, и если никто не выиграет, то никто не проиграет и будет ничья
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asusp527
Ничья!
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badaboom
Тут все понятно. Ян на расслабоне начнет давить и шлепать, потом под чаек из термоса зевнет пешку или лошадью походит вместо коня, Дин додавит под оргазмы стриммеров и каменты "Магнус, вернись!". Вечером хайлайты из вестибюля на полторы минуты, которые мы заслуживаем.
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